Как Kolesa Group вдвое сократила затраты на обзвон клиентов

Kolesa Group — это международная IT‑компания, основанная в Казахстане. В компании работают более 500 сотрудников, а поддерживаемые ею продукты каждый месяц посещают 12 млн пользователей.

Три основных продукта Kolesa Group: Kolesa.kz, Krisha.kz, Avtoelon.uz. Эти продукты помогают миллионам людей покупать и продавать автомобили и недвижимость.

Платформу Krisha.kz ежемесячно посещают 4,6 млн человек. Специалисты службы поддержки проектов (СПП) вручную обзванивали хозяев недвижимости, чтобы поддерживать актуальность информации на платформе. Процесс был автоматизирован лишь частично — внедрён сервис автоматического дозвона с использованием технологии WebRTC. Но с ростом базы объявлений компания была вынуждена постоянно нанимать новых сотрудников в СПП, на которых падала большая часть нагрузки. Автоматизация стала необходимостью для поддержания высокого уровня клиентского сервиса.

Пытаясь решить эту проблему, компания использовала программного робота. Робот проигрывал голосовое сообщение с просьбой нажать кнопку 1 или 2 на телефоне для того, чтобы выбрать действие. При этом было невозможно работать с клиентами, продающими несколько объектов. Показатели использования этого робота были очень скромными, и команда разработки решила создать более эффективный сервис.

Компания хотела найти промышленную и надёжную систему распознавания и синтеза речи, которую можно было бы внедрить в короткие сроки и без больших затрат.

Специалисты Kolesa Group рассмотрели несколько возможных вариантов и выбрали облачное решение Yandex Cloud. На их выбор повлияло то, что: