Как обрабатывать 160+ кандидатов в минуту: кейс HR Messenger и Yandex Cloud

HR Messenger — это комплексный сервис со встроенным чат-ботом для решения рутинных задач кадровых служб. Чат-бот помогает HR-менеджерам обрабатывать любой объем откликов, назначать интервью, оценивать качество рекрутинга, получать и отправлять обратную связь. При этом HR Messenger позволяет выстроить любой сценарий разговора, как если бы его вел человек, а не робот.

При первом контакте с соискателем по телефону, в Telegram, WhatsApp или Viber к разговору подключается бот и по готовому сценарию задает соискателю вопросы. Люди, которые прошли первоначальный этап общения с ботом, переходят на следующий: в зависимости от сценария их приглашают на собеседование или на очную встречу с командой. Рекрутер не тратит время на общение с сотнями кандидатов, а проводит личные встречи только с релевантными вакансии соискателями. Так компания экономит деньги, избавляясь от десятков бесперспективных интервью.

Сначала компания HR Messenger запустила свою платформув Казахстане и за полгода практически все крупные компании страны стали пользоваться чат-ботами. Перед компанией встал выбор: развиваться горизонтально, обслуживая только внутригосударственный рынок, или рискнуть и пойти в Россию. Выбрали второй вариант. Подробнее — в блоге компании.

Поиск облачной платформы в России

HR Messenger нужно было быстро и правильно масштабироваться в России, чтобы привлечь новых клиентов и обеспечить бесперебойную работу платформы. Компания искала локального облачного провайдера в России, который соответствовал бы следующим требованиям:

Информационная безопасность и защита персональных данных. HR Messenger работает с компаниями, которые собирают и хранят огромное количество персональных данных. Их нельзя потерять, и они должны быть надежно защищены. Кроме того, нужно обязательно соблюдать требования федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных».

Большое количество облачных сервисов. HR Messenger постоянноразвивается и добавляет новые функции. Облачная платформа должна поддерживать быстрые изменения.

Гибкость. Нагрузка на сервисы HR Messenger постоянно растет, поэтому облачная платформа должна поддерживать инструменты, позволяющие легко масштабироваться при увеличении нагрузки.

В HR Messenger проанализировали основных облачных провайдеров России и выбрали Yandex Cloud. Платформа от Яндекса поддерживает необходимые сервисы и постоянно развивается — каждый месяц появляются новые инструменты. Все данные, размещенные в Yandex Cloud, хранятся в зашифрованном виде в соответствии с требованиями 152-ФЗ, GDPR, индустриальными стандартами ISO, а значит, полностью соблюдается конфиденциальность, обеспечивается безопасность при обработке данных и выполняются все требования законодательства.

Платформа Yandex Cloud размещается в трех зонах доступности — в дата-центрах Яндекса, расположенных во Владимирской, Рязанской и Московской областях. Каждая зона изолирована от аппаратных и программных сбоев и не зависит от других зон. Разворачивая сервисы HR Messenger сразу в нескольких зонах доступности, можно было обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры и значительно снизить вероятность потери данных.