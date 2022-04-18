Как обрабатывать 160+ кандидатов в минуту: кейс HR Messenger и Yandex Cloud

О компании
Процесс рекрутинга в компаниях отнимает много времени — за день у рекрутера получается отсмотреть всего несколько десятков кандидатов, а запросов может быть сотни. При этом часто случается, что HR-специалист отобрал специалистов, провел с ними интервью, а они по каким-то причинам не подошли и приходится начинать процесс поиска персонала заново. Компании HR Messenger удалось упростить работу службы HR и создать сервис, который выполняет всю рутинную работу: проводит отбор кандидатов, приглашает на следующий этап только тех, кто отвечает требованиям вакансии, назначает встречи.
Благодаря облачной платформе Яндекса сервис HR Messenger работает без сбоев: HR-специалисты могут обрабатывать 160+ кандидатов в минуту, а компании — экономить до 70% бюджета на подбор персонала. Yandex Cloud помогает компании быстро собирать данные и обеспечивать их безопасность, обрабатывать и автоматически анализировать заявки, обеспечивать стабильную работу платформы.
Занять новый рынок
HR Messenger — это комплексный сервис со встроенным чат-ботом для решения рутинных задач кадровых служб. Чат-бот помогает HR-менеджерам обрабатывать любой объем откликов, назначать интервью, оценивать качество рекрутинга, получать и отправлять обратную связь. При этом HR Messenger позволяет выстроить любой сценарий разговора, как если бы его вел человек, а не робот.
При первом контакте с соискателем по телефону, в Telegram, WhatsApp или Viber к разговору подключается бот и по готовому сценарию задает соискателю вопросы. Люди, которые прошли первоначальный этап общения с ботом, переходят на следующий: в зависимости от сценария их приглашают на собеседование или на очную встречу с командой. Рекрутер не тратит время на общение с сотнями кандидатов, а проводит личные встречи только с релевантными вакансии соискателями. Так компания экономит деньги, избавляясь от десятков бесперспективных интервью.
Сначала компания HR Messenger запустила свою платформув Казахстане и за полгода практически все крупные компании страны стали пользоваться чат-ботами. Перед компанией встал выбор: развиваться горизонтально, обслуживая только внутригосударственный рынок, или рискнуть и пойти в Россию. Выбрали второй вариант. Подробнее — в блоге компании.
Поиск облачной платформы в России
HR Messenger нужно было быстро и правильно масштабироваться в России, чтобы привлечь новых клиентов и обеспечить бесперебойную работу платформы. Компания искала локального облачного провайдера в России, который соответствовал бы следующим требованиям:
- Информационная безопасность и защита персональных данных. HR Messenger работает с компаниями, которые собирают и хранят огромное количество персональных данных. Их нельзя потерять, и они должны быть надежно защищены. Кроме того, нужно обязательно соблюдать требования федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных».
- Большое количество облачных сервисов. HR Messenger постоянноразвивается и добавляет новые функции. Облачная платформа должна поддерживать быстрые изменения.
- Гибкость. Нагрузка на сервисы HR Messenger постоянно растет, поэтому облачная платформа должна поддерживать инструменты, позволяющие легко масштабироваться при увеличении нагрузки.
В HR Messenger проанализировали основных облачных провайдеров России и выбрали Yandex Cloud. Платформа от Яндекса поддерживает необходимые сервисы и постоянно развивается — каждый месяц появляются новые инструменты. Все данные, размещенные в Yandex Cloud, хранятся в зашифрованном виде в соответствии с требованиями 152-ФЗ, GDPR, индустриальными стандартами ISO, а значит, полностью соблюдается конфиденциальность, обеспечивается безопасность при обработке данных и выполняются все требования законодательства.
Платформа Yandex Cloud размещается в трех зонах доступности — в дата-центрах Яндекса, расположенных во Владимирской, Рязанской и Московской областях. Каждая зона изолирована от аппаратных и программных сбоев и не зависит от других зон. Разворачивая сервисы HR Messenger сразу в нескольких зонах доступности, можно было обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры и значительно снизить вероятность потери данных.
Миграция в Yandex Cloud
Инфраструктура HR Messenger состоит из тестовых и продуктивных сред, а собираемая информация хранится на серверах и в базах данных под управлением PostgreSQL. В Yandex Cloud с помощью сервиса Yandex Compute Cloud развернули виртуальные машины различной мощности. На них за один день были перенесены test- и prod-среды, а также базы данных. Для хранения разнородных данных выбрали сервис Yandex Object Storage — универсальное масштабируемое объектное S3‑совместимое хранилище. Виртуальные машины и данные разместили в нескольких географически распределенных зонах доступности, что позволило не только обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры, но и ускорить обработку запросов бота сполутора секунд до одной.
В планах у HR Messenger подключение дополнительных сервисов, чтобы быстро масштабировать ресурсы в моменты пиковых нагрузок. Например, сервис Yandex Compute Cloud для развертывания и управления группами однотипных виртуальных машин (Instance Groups) позволяет временно увеличить размер используемых ресурсов и обеспечить при этом должный уровень отказоустойчивости. Следующий этап — переход на микросервисную архитектуру и использование облачного управляемого сервиса Yandex Managed Service for Kubernetes®. Он позволяет управлять кластерами Kubernetes® в Yandex Cloud, а обслуживание и обновление всех компонентов инфраструктуры находится на стороне облачной платформы.
Обработать 160+ кандидатов в минуту и взять на себя рутинную работу минимум 9 человек
Всего через полгода после запуска проекта HR Messenger запустился на российском рынке, и сейчас компания помогает в hr-процессах как казахстанским, так и российским компаниям.
В развитии платформы большую роль сыграла облачная платформа Yandex Cloud — она обеспечивает бесперебойную работу сервиса и быструю обработку данных. Уже сегодня HR Messenger может назначать сотни встреч, проводить тестирование и автоматически собирать аналитику на ключевых участках. Благодаря Yandex Cloud и HR Messenger компании могут сократить расходы на подбор персонала почти на 70% и снять рутинную работу как минимум с 9 рекрутеров.
Мнение
Когда мы поняли, что большая часть наших клиентов находится в России, то начали искать облачного провайдера, который нам подойдёт. Параметров было много. В первую очередь, надёжность, потому что мы должны хранить персональные данные наших клиентов на территории России. Во-вторых, количество сервисов, а в-третьих, скорость развертывания. И конечно, по приемлемой цене. Мы глубоко проанализировали рынок и выбрали Yandex Cloud как наиболее подходящий вариант.