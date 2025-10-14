Поисковые индексы Vector Store
AI-агенты в своей работе могут использовать семантический поиск по контексту, получаемому из файлов внешних баз знаний. Такой дополнительный контекст хранится в поисковых индексах Vector Store — специальных векторных хранилищах Yandex AI Studio, которые создаются с помощью Vector Store API и в которых документы представлены в виде векторов (эмбеддингов).
Создание индекса
Чтобы создать поисковый индекс, необходимо загрузить в Vector Store файлы-источники для базы знаний и проиндексировать их.
Загрузка файлов-источников
В Vector Store вы можете загрузить до 10 000 файлов, максимальный размер каждого файла — 128 МБ. Один и тот же файл может использоваться для создания одновременно нескольких поисковых индексов Vector Store.
Сервис поддерживает загрузку файлов следующих MIME-типов:
application/json
application/msword
application/pdf
application/vnd.ms-excel
application/vnd.ms-excel.sheet.2
application/vnd.ms-excel.sheet.3
application/vnd.ms-excel.sheet.4
application/vnd.ms-excel.workspace.3
application/vnd.ms-excel.workspace.4
application/vnd.ms-outlook
application/vnd.ms-powerpoint
application/vnd.ms-project
application/vnd.ms-word2006ml
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
application/x-latex
application/x-ms-owner
application/xhtml+xml
text/csv
text/html
text/markdown
text/plain
text/xml
application/rtf
Индексирование загруженных файлов
При создании поисковых индексов Vector Store загруженные файлы автоматически разбиваются на фрагменты, которые затем преобразуются моделью эмбеддингов в числовые векторы. Вектор отражает смысл фрагмента, благодаря чему нужную информацию можно находить в индексе не только по совпадению слов, но и по совпадению смыслов/значений.
При разбиении информации на фрагменты не учитывается смысл, поэтому текст может быть разделен, например, в середине предложения. В этом случае контекст оказывается неполным. Чтобы сократить потери информации, возникающие из-за подобного разрыва контекста, при разбиении данных на фрагменты используют перекрытие, которое позволяет сохранить часть информации одновременно в двух соседних фрагментах.
По умолчанию при создании поисковых индексов Vector Store используются стандартные модели эмбеддингов AI Studio. Чтобы улучшить качество векторного поиска в зависимости от специфики входных файлов, вы можете использовать дообученные модели эмбеддингов.
После завершения обработки всех файлов и векторизации всех полученных текстовых фрагментов поисковый индекс готов к использованию.
Возможные состояния процесса создания поискового индекса Vector Store:
in_progress— происходит фрагментирование загруженных файлов и векторизация фрагментов;
completed— поисковый индекс готов к работе;
failed— при создании поискового индекса возникла ошибка.
Использование поискового индекса
Использование поисковых индексов позволяет реализовать сценарий генеративного ответа с учетом информации из внешних источников (RAG, Retrieval Augmented Generation), при котором модель генерации текста будет готовить ответ с учетом найденной в поисковом индексе информации.
Поисковый индекс Vector Store можно подключить к AI-агенту при помощи инструмента Retrieval с использованием Responses API или Realtime API.
Результатом поиска по векторному индексу Vector Store являются:
-
Список релевантных текстовых фрагментов.
Поиск в индексе Vector Store (similarity search) возвращает список из заданного количества ближайших по смыслу векторов (метод
Top-k).
-
Оценка релевантности по отношению к запросу для каждого из возвращаемых фрагментов списка.
-
Метаданные фрагментов.
К результатам поиска можно применять фильтры по метаданным — дополнительным атрибутам поисковых индексов Vector Store, которые задаются при их создании. Метаданные поисковых индексов представляют собой объекты, содержащие пары
<ключ>:<значение>, и могут расширять контекст поиска дополнительными сведениями, такими как категория данных, дата обновления, специальные метки и т.п.
Управление поисковым индексом
Вы можете добавлять новые файлы к существующим поисковым индексам Vector Store, а также удалять из них имеющиеся файлы.
Vector Store API позволяет настраивать автоматическое удаление неиспользуемых поисковых индексов. Для этого в поле
expires_after задайте значение для одного из свойств:
created_at— заданное значение определяет срок жизни поискового индекса с момента создания;
last_active_at— заданное значение определяет срок жизни поискового индекса с момента последнего использования.
По истечении указанного в поле
expires_after времени поисковый индекс будет автоматически удален. Кроме того, вы можете в любой момент удалить поисковый индекс Vector Store вручную.
Возможные сценарии использования поисковых индексов Vector Store
В сочетании с AI-агентами поисковые индексы Vector Store могут использоваться в целом ряде сценариев:
-
AI-бот для клиентов, отвечающий на часто задаваемые вопросы
- В поисковый индекс Vector Store загружается база инструкций и ответов на часто задаваемые вопросы.
- Поисковый индекс подключается к AI-агенту.
- Пользователь задает вопрос:
Сколько багажа можно взять с собой?
- Поиск находит релевантный фрагмент в базе знаний:
Одна сумка до 23 кг.
- AI-агент возвращает ответ со ссылкой на документ.
-
Внутренняя база знаний компании
-
В поисковый индекс Vector Store загружаются регламенты, политики, инструкции по продукту.
-
Запрос к поисковому индексу возвращает ответы по смыслу, даже если непосредственные формулировки не совпадают.
Например: на ключевое слово
увольнениесистема найдет в том числе документы с формулировками
прекращение трудовых отношенийили
расторжение трудового договора.
-
-
AI-ассистент техподдержки (Call Center Assistant)
- В поисковый индекс Vector Store загружается база инструкций и ответов на часто задаваемые вопросы.
- Оператор во время звонка набирает или произносит запрос:
Как сбросить пароль пользователя?
- AI-агент с подключенным поисковым индексом мгновенно подсказывает шаги из базы знаний.
-
Анализ объемных документов
-
В поисковый индекс Vector Store загружаются отчеты, исследования, контракты.
-
Запрос к поисковому индексу позволяет быстро найти нужные фрагменты:
Покажи все упоминания про KPI за 2024 год.
Особенно эффективно при работе с сотнями страниц информации.
-
-
Чат с AI-агентом по корпоративным документам
- AI-агент подключается к поисковому индексу Vector Store, содержащему корпоративную базу знаний.
- Сотрудник задает AI-агенту вопрос:
Объясни, как работает процесс возврата товара.
- AI-агент получает релевантные фрагменты документации и на их основе дает подробный и корректный ответ.
-
Локальный поиск для приложений
-
Многоязычный поиск
- В одном и том же поисковом индексе Vector Store хранятся документы на русском и английском языках.
- При запросе
baggage allowanceиндекс вернет фрагменты в том числе и на русском языке по запросу
нормы провоза багажа.
-
Интеграция с аналитикой
- В поисковый индекс Vector Store загружаются транскрипты звонков или чатов.
- Vector Store API позволяет находить похожие обращения клиентов.
- Полученную информацию можно быстро группировать, анализировать, находить наиболее часто возникающие вопросы и выявлять проблемы.
Таким образом, поисковые индексы Vector Store — это универсальный инструмент, который может использоваться как чат-ботами, так и пользователями для внутреннего поиска, анализа документов, а также для интеграции в бизнес-процессы компаний (клиентская поддержка, аналитика, обучение сотрудников и т.п.)