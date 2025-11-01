Связаться с намиПодключиться

Создание AI-агентов в Yandex Cloud

  • Свободный доступ*
  • 1 тема с теорией и практикой
  • Материал рассчитан на 6 часов
  • Свидетельство об окончании курса
Чему вы научитесь

Понимать, как устроены AI‑агенты на базе LLM

Разрабатывать агентов, которые отвечают на основе внутренних и внешних баз знаний

Разбираться, чем отличаются function calling, MCP, RAG, tools

Подключать внешние системы к AI‑агентам

Системно оценивать качество ответов агентов

Реализовывать решения на базе ИИ в Yandex Cloud

Yandex AI Studio

Yandex AI Studio — платформа, которая объединяет все необходимые технологии, модели и инструменты для создания ИИ‑приложений и агентов.

Кому будет полезно

  • Разработчикам и студентам технических специальностей.
    Научитесь создавать полнофункциональных агентов на базе LLM с нуля и подключать AI‑агентов к внутренним и внешним источникам данных.

  • Архитекторам и техническим лидам.
    Научитесь проектировать инфраструктуру под AI‑агентов, интегрировать внешние системы и управлять качеством взаимодействия моделей в комплексных сценариях.

  • Тем, кто хочет понять, как работают ИИ‑агенты и как их создавать.

Программа

Темы можно проходить в произвольном порядке.
  • Введение в AI‑агентов
  • Создание агента: первые шаги
  • Вызов внешних инструментов
  • Подключение внешнего источника знаний (RAG)
  • Улучшение качества поиска в RAG
  • Вызов инструментов в объектно-ориентированном стиле
  • Инструменты внешнего поиска (в разработке)
  • MCP-серверы и их использование (в разработке)
  • Голосовые агенты и realtime API (в разработке)
  • Оценка качества агента (в разработке)

Авторы

Что вас ждёт

Понятная теория на интерактивной платформе

Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT-индустрии. Вы будете изучать теорию с практическими заданиями и примерами из жизни.

Практические работы с сервисами Yandex Cloud

Пробуйте силы на реальных бизнес-сценариях.

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм-чатах Yandex DataSphere Community и Yandex Foundation Models.

Доступ в любое время

Проходите курс самостоятельно, в комфортном темпе, когда угодно и из любой точки мира. Доступ к материалам курса останется у вас навсегда.

Вам потребуются знания и навыки

Понимание основ работы LLM

Знаете, что влияет на параметры модели и что происходит при дообучении.

Знание основных подходов к работе с языковыми моделями

Можете отличить дообучение от RAG и умеете писать промт для выделения сущностей.

Умение работать с LLM через API Yandex AI Studio

Умеете отправлять запросы к YandexGPT и Qwen через Completions API.

Понимание концепции облачной платформы

Понимаете, что такое «облако», «каталог», «организация» и «сервисный аккаунт».

Частые вопросы

Все материалы доступны вам бесплатно*.

Начните прямо сейчас

Создавайте AI-агентов на базе Yandex Cloud — используйте готовые инструменты, подключайте свои источники данных и внедряйте решения в бизнес!

*Теоретическая часть бесплатная. Для практики новым пользователям Yandex Cloud предоставляется стартовый грант, после его исчерпания возможны дополнительные расходы.