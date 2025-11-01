Создание AI-агентов в Yandex Cloud
Создание AI-агентов в Yandex Cloud
- Свободный доступ*
- 1 тема с теорией и практикой
- Материал рассчитан на 6 часов
- Свидетельство об окончании курса
Чему вы научитесь
Понимать, как устроены AI‑агенты на базе LLM
Разрабатывать агентов, которые отвечают на основе внутренних и внешних баз знаний
Разбираться, чем отличаются function calling, MCP, RAG, tools
Подключать внешние системы к AI‑агентам
Системно оценивать качество ответов агентов
Реализовывать решения на базе ИИ в Yandex Cloud
Yandex AI Studio
Yandex AI Studio — платформа, которая объединяет все необходимые технологии, модели и инструменты для создания ИИ‑приложений и агентов.
Кому будет полезно
-
Разработчикам и студентам технических специальностей.
Научитесь создавать полнофункциональных агентов на базе LLM с нуля и подключать AI‑агентов к внутренним и внешним источникам данных.
-
Архитекторам и техническим лидам.
Научитесь проектировать инфраструктуру под AI‑агентов, интегрировать внешние системы и управлять качеством взаимодействия моделей в комплексных сценариях.
-
Тем, кто хочет понять, как работают ИИ‑агенты и как их создавать.
Программа
- Введение в AI‑агентов
- Создание агента: первые шаги
- Вызов внешних инструментов
- Подключение внешнего источника знаний (RAG)
- Улучшение качества поиска в RAG
- Вызов инструментов в объектно-ориентированном стиле
- Инструменты внешнего поиска (в разработке)
- MCP-серверы и их использование (в разработке)
- Голосовые агенты и realtime API (в разработке)
- Оценка качества агента (в разработке)
Авторы
Что вас ждёт
Понятная теория на интерактивной платформе
Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT-индустрии. Вы будете изучать теорию с практическими заданиями и примерами из жизни.
Практические работы с сервисами Yandex Cloud
Пробуйте силы на реальных бизнес-сценариях.
Обмен опытом
Делитесь опытом в телеграм-чатах Yandex DataSphere Community и Yandex Foundation Models.
Доступ в любое время
Проходите курс самостоятельно, в комфортном темпе, когда угодно и из любой точки мира. Доступ к материалам курса останется у вас навсегда.
Вам потребуются знания и навыки
Частые вопросы
Все материалы доступны вам бесплатно*.
Начните прямо сейчас
Создавайте AI-агентов на базе Yandex Cloud — используйте готовые инструменты, подключайте свои источники данных и внедряйте решения в бизнес!
Вам может быть интересно
*Теоретическая часть бесплатная. Для практики новым пользователям Yandex Cloud предоставляется стартовый грант, после его исчерпания возможны дополнительные расходы.