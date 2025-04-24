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Техники работы с промтами

  • Бесплатный доступ*
  • 2 темы с теорией и практикой
  • Материал рассчитан на 13 часов

Обновлено в апреле 2025 года.

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Чему вы научитесь

Основам инжиниринга промтов для генеративных моделей

Писать инструкции для языковых моделей с помощью базовых и продвинутых подходов

Писать промты для генерации изображений в различных стилях

Техникам Few-Shot и Chain-of-Thought

Создавать промты под различные бизнес-сценарии

Yandex Cloud AI Studio

Yandex Cloud AI Studio позволяет создавать готовые к коммерческому использованию решения на основе генеративных моделей — как от Яндекса, так и опенсорс.

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Кому будет полезно

  • Промт-инженерам
    Освоите продвинутые техники написания промтов для генеративных моделей.

  • Разработчикам, внедряющим генеративные модели
    Научитесь точно формулировать инструкцию для генеративных моделей.

  • Менеджерам продуктов на базе GenAI
    Изучите возможности и ограничения языковых моделей при использовании в продуктах.

Программа

Темы можно проходить в произвольном порядке.

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  • Введение в инжиниринг промтов
  • Техники Zero-Shot и Few-Shot
  • Основные приёмы
  • Техника Chain-of-Thought (CoT)
  • Основные сценарии использования
  • Извлечение информации и использование структурированных форматов вывода
  • Продвинутые техники промтинга в стиле CoT
  • Насколько YandexGPT творческий

Авторы

Дмитрий Сошников

Технический руководитель AI Lab Школы дизайна НИУ ВШЭ

Марина Чайко

Менеджер по продуктовому маркетингу Foundation Models

Что вас ждёт

Доступ в любое время

Это курс для самостоятельного обучения — узнавайте новое в комфортном для вас темпе, в удобное время, из любой точки мира. Доступ к материалам курса останется у вас навсегда.

Понятная теория на интерактивной платформе

Программа составлена экспертами Yandex Cloud — изучайте теорию с примерами из практики и интерактивными заданиями прямо на платформе.

Практические работы с сервисами Yandex Cloud

Пробуйте свои силы на реальных бизнес-сценариях.

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм-чатах Yandex DataSphere Community и Yandex Foundation Models.

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Вам потребуются знания и навыки

Работа с LLM

Базовые навыки работы с языковыми моделями.

Основы Python

Знание Python на начальном уровне.

Частые вопросы

Все материалы предоставляются бесплатно*.

Начните прямо сейчас

Формируйте промты правильно и получайте качественные ответы от моделей.

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* Теоретическая часть бесплатная. Для практики новым пользователям Yandex Cloud предоставляется стартовый грант, после его исчерпания возможны дополнительные расходы.