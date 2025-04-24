Техники работы с промтами
- Бесплатный доступ*
- 2 темы с теорией и практикой
- Материал рассчитан на 13 часов
Обновлено в апреле 2025 года.
Чему вы научитесь
Основам инжиниринга промтов для генеративных моделей
Писать инструкции для языковых моделей с помощью базовых и продвинутых подходов
Писать промты для генерации изображений в различных стилях
Техникам Few-Shot и Chain-of-Thought
Создавать промты под различные бизнес-сценарии
Yandex Cloud AI Studio
Yandex Cloud AI Studio позволяет создавать готовые к коммерческому использованию решения на основе генеративных моделей — как от Яндекса, так и опенсорс.
Кому будет полезно
Кому будет полезно
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Промт-инженерам
Освоите продвинутые техники написания промтов для генеративных моделей.
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Разработчикам, внедряющим генеративные модели
Научитесь точно формулировать инструкцию для генеративных моделей.
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Менеджерам продуктов на базе GenAI
Изучите возможности и ограничения языковых моделей при использовании в продуктах.
Программа
Темы можно проходить в произвольном порядке.
- Введение в инжиниринг промтов
- Техники Zero-Shot и Few-Shot
- Основные приёмы
- Техника Chain-of-Thought (CoT)
- Основные сценарии использования
- Извлечение информации и использование структурированных форматов вывода
- Продвинутые техники промтинга в стиле CoT
- Насколько YandexGPT творческий
Авторы
Дмитрий Сошников
Технический руководитель AI Lab Школы дизайна НИУ ВШЭ
Марина Чайко
Менеджер по продуктовому маркетингу Foundation Models
Что вас ждёт
Что вас ждёт
Доступ в любое время
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Понятная теория на интерактивной платформе
Программа составлена экспертами Yandex Cloud — изучайте теорию с примерами из практики и интерактивными заданиями прямо на платформе.
Практические работы с сервисами Yandex Cloud
Пробуйте свои силы на реальных бизнес-сценариях.
Обмен опытом
Делитесь опытом в телеграм-чатах Yandex DataSphere Community и Yandex Foundation Models.
Вам потребуются знания и навыки
Частые вопросы
Все материалы предоставляются бесплатно*.
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Формируйте промты правильно и получайте качественные ответы от моделей.
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* Теоретическая часть бесплатная. Для практики новым пользователям Yandex Cloud предоставляется стартовый грант, после его исчерпания возможны дополнительные расходы.