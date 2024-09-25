Yandex Cloud AI Studio
Создавайте, внедряйте и масштабируйте AI-решения с помощью инструментов корпоративного уровня.
Преимущества AI Studio
AI Assistant API
Участвуйте в закрытом тестировании интерфейса для создания ассистентов на базе YandexGPT.
Технология находится на стадии Preview и доступна по запросу.
Ускорение time to market
Решения для быстрой проверки ваших гипотез и удобной интеграции.
AI Playground
AI Playground
Экспериментируйте с большими генеративными моделями в удобном интерфейсе.
AI Playground упрощает совместную разработку приложений на базе YandexGPT и YandexART, а также даёт возможность отладки промтов и результатов генерации перед непосредственной интеграцией моделей по API.
ML SDK
ML SDK
Библиотека инструментов и примеров готового кода для ускорения разработки продуктов в AI Studio.
ML SDK обеспечивает стандартизированный способ взаимодействия с фундаментальными моделями и сервисами AI Studio, а также упрощает интеграцию с другими компонентами Yandex Cloud.
Реализуйте многофункциональные сценарии с применением сразу нескольких ML-компонентов
Решайте задачи бизнеса комплексно, а мы обеспечим всё необходимое для бесшовной интеграции и стабильной работы вашего приложения в облаке.
Используйте все возможности AI для вашего бизнеса
Развивайте свой продукт с технологиями YandexGPT API
Как вы планируете использовать генеративную языковую модель в своём продукте? Поделитесь идеей и получите грант до 1 миллиона рублей на её реализацию по программе Yandex Cloud Boost AI.
Полезные материалы и ресурсы
Обучение работе с ML‑сервисами
Познакомьтесь с ML‑сервисами Yandex Cloud и начните применять их на практике для решения своих задач.
Работа с синтезом речи Yandex SpeechKit
Рассказываем о сервисе Yandex SpeechKit и возможностях работы с синтезом речи.
Новые возможности работы с моделями в DataSphere
Как с помощью моделей сохранять результаты вычислений, обмениваться данными и вести версионирование — рассказываем в видео.
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