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Yandex Cloud AI Studio

Создавайте, внедряйте и масштабируйте AI-решения с помощью инструментов корпоративного уровня.

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Преимущества AI Studio

Все ML/AI сервисы в единой экосистеме

От обработки данных до интеграции моделей, чтобы сделать работу с искусственным интеллектом максимально эффективной.

Сокращение time to market

Позаботились об инфраструктуре и создали инструменты для быстрого внедрения и экспериментов, такие как ML SDK и AI Playground.

Фундаментальные модели с доступом по API

Современные модели:
— большие генеративные — например, YandexGPT и YandexART;
— специализированные — для преобразования речи в текст, синтеза голоса, поиска и многого другого.

Безопасность корпоративного уровня

Все сервисы созданы по высоким стандартам облачной безопасности и соответствуют требованиям 152-ФЗ. Узнайте больше об аспектах безопасности данных.

ML-сервисы для полного цикла разработки и внедрения AI-решений

YandexGPT API

Большая языковая модель для бизнеса

Foundation Models

Генеративные модели для бизнеса

SpeechKit

Комплекс технологий распознавания и синтеза речи

SpeechSense

Сервис речевой аналитики

DataSphere

Среда ML-разработки полного цикла

Yandex Search API

Сервис поисковых запросов

Vision OCR

Сервис компьютерного зрения для распознавания и извлечения текста

Translate

Машинный перевод с поддержкой более 90 языков

AI Assistant API

Участвуйте в закрытом тестировании интерфейса для создания ассистентов на базе YandexGPT.

Технология находится на стадии Preview и доступна по запросу.

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Ускорение time to market

Решения для быстрой проверки ваших гипотез и удобной интеграции.

AI Playground

Экспериментируйте с большими генеративными моделями в удобном интерфейсе.

AI Playground упрощает совместную разработку приложений на базе YandexGPT и YandexART, а также даёт возможность отладки промтов и результатов генерации перед непосредственной интеграцией моделей по API.

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ML SDK

Библиотека инструментов и примеров готового кода для ускорения разработки продуктов в AI Studio.

ML SDK обеспечивает стандартизированный способ взаимодействия с фундаментальными моделями и сервисами AI Studio, а также упрощает интеграцию с другими компонентами Yandex Cloud.

На GitHub

Реализуйте многофункциональные сценарии с применением сразу нескольких ML-компонентов

Решайте задачи бизнеса комплексно, а мы обеспечим всё необходимое для бесшовной интеграции и стабильной работы вашего приложения в облаке.

Используйте все возможности AI для вашего бизнеса

Автоматизируйте контакт-центр

Используйте голосовых роботов, внедряйте чат-боты, автоматизируйте обработку обращений от клиентов и получайте инсайты из обратной связи.

Создавайте AI‑ассистентов

Поручите ассистентам на базе YandexGPT операционные задачи, получайте ответы от языковой модели в нужном формате и с учётом собственной базы знаний.

Обучайте свои модели

Создавайте их c нуля или на базе готовых больших языковых моделей с помощью инструментов дообучения и Fine-tuning

Экспериментируйте с разными сервисами

Комбинируйте сервисы AI Studio для создания комплексных решений, которые будут работать на базе ваших источников данных с речью и голосом, текстом, а также с изображениями.

Развивайте свой продукт с технологиями YandexGPT API

Как вы планируете использовать генеративную языковую модель в своём продукте? Поделитесь идеей и получите грант до 1 миллиона рублей на её реализацию по программе Yandex Cloud Boost AI.

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Полезные материалы и ресурсы

Обучение работе с ML‑сервисами

Познакомьтесь с ML‑сервисами Yandex Cloud и начните применять их на практике для решения своих задач.

Работа с синтезом речи Yandex SpeechKit

Рассказываем о сервисе Yandex SpeechKit и возможностях работы с синтезом речи.

Новые возможности работы с моделями в DataSphere

Как с помощью моделей сохранять результаты вычислений, обмениваться данными и вести версионирование — рассказываем в видео.

Дообучение модели YandexGPT в DataSphere

Рассказываем, какие возможности для дообучения YandexGPT доступны в DataSphere.

Истории успеха 

Как продавцы Яндекс Маркета создают 10 тысяч описаний товаров в день с помощью YandexGPT

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Rush Analytics в 5 раз ускорила сбор данных с помощью Yandex Search API

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Как Smile Tech создаёт конспекты из аудиолекций с помощью Yandex SpeechKit

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Как SalesAI ускорила контроль качества звонков в 15 раз

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Раскройте все возможности ML/AI с Yandex Cloud AI Studio

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