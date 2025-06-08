Как Банки.ру с помощью YandexGPT создали чат-бота для поиска по базе знаний

Сервис Банки.ру позволяет пользователям подбирать и оформлять финансовые продукты по заданным индивидуальным параметрам. Из сотен предложений можно выбрать подходящее и отправить заявку напрямую с сайта или из мобильного приложения — в банк, страховую, микрофинансовую или инвестиционную компанию. Сервис поддерживает более 20 продуктовых категорий и сотрудничает более чем c 300 партнёрами. Зарегистрировано 20 млн пользователей, а ежемесячно обрабатывается свыше 2 млн заявок.

У компании большая база знаний — 135 ГБ данных, которая пополняется на 1,5 ГБ в неделю. В ней более 630 тыс. страниц текста. Поиск по базе работал по точному совпадению слов и плохо справлялся с синонимами. Чтобы упростить доступ к корпоративным знаниям, в компании решили создать чат-бота с искусственным интеллектом. Банки.ру давно использует облачную инфраструктуру, поэтому новый проект тоже решили развернуть там.

Банки.ру сотрудничает с Yandex Cloud, например, часть данных хранится в Yandex Managed Service for Greenplum®. Поэтому разместить чат-бота на той же платформе было логичным шагом. Команда разработки учитывала, что в облаке легко развернуть решение, масштабировать проект и управлять расходами. Кроме того, важным критерием была скорость ответа сервиса. У YandexGPT время ответа составило 1,3 секунды, что соответствовало требованиям компании.