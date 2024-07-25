Rush Analytics в 5 раз ускорила сбор данных с помощью Yandex Search API

Rush Agency — маркетинговое агентство, которое занимается продвижением сайтов своих клиентов по всему миру. Основной продукт компании — SaaS‑платформа для SEO‑специалистов и интернет‑маркетологов Rush Analytics. Платформа была разработана в 2014 году для собственных нужд. В 2015 году Rush Agency вывело это решение на открытый рынок и сейчас является лидером в рунете по SEO‑сервисам.

Услугами Rush Analytiсs уже воспользовалось более 180 000 компаний разного уровня.

Все инструменты Rush Analytiсs основаны на парсинге данных из поисковых систем и с сайтов и на анализе полученных данных. Компания хотела обеспечить полноту данных и для этого покупала недостающую информацию у других провайдеров.

За 2023 год объём собираемых данных сильно вырос, так как расширилась функциональность инструментов Rush Analytiсs. В результате многократно выросла нагрузка на систему сбора данных и замедлилась выдача результатов. В частности, парсинг данных поиска Яндекса получали не напрямую, а через нестабильный сервис одного из партнёров, который не выдерживал пиковых нагрузок.

Проблему требовалось решить как можно быстрее, чтобы не потерять доверие клиентов.

Для этого нужно было подобрать партнёрский сервис, который смог бы увеличить скорость получения данных поисковой выдачи Яндекса как основного ресурса. Причём критически важно было, чтобы новое решение стабильно и быстро отдавало данные, выдерживая пиковые нагрузки.

Специалисты Rush Analytiсs начали поиск возможных вариантов в 2023 году. Выбор решения стал однозначным, когда команда проекта протестировала сервис Yandex Search API. Это произошло задолго до релиза сервиса, и Rush Analytiсs стала одной из первых компаний, которые начали тестировать этот инструмент. Тестирование показало, что скорость и качество сбора данных Yandex Search API значительно выше, чем у других конкурентных инструментов.