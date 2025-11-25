Преимущества новой модели

Новая модель успешнее в ключевых бизнес‑сценариях, таких как работа с текстами и генерация ответов по базам знаний с помощью RAG. Модель отлично работает в чатовых сценариях — её ответы полезные и развёрнутые, учитывают контекст диалога.

Alice AI LLM в 60% случаев превосходит по качеству решения бизнес‑задач нейросети DeepSeek V3.1 и Qwen3‑235b. В сравнении с ними она лучше всего показывает себя при генерации ответов по документам, в написании текстов и их редактировании в другой тональности или разных стилях, а также в ответах на общие вопросы. При этом ответы модели стали более полезными для принятия решений. Предыдущее семейство нейросетей YandexGPT продолжает быть доступным.