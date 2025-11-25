Alice AI LLM уже можно использовать в Yandex AI Studio — платформе с удобными инструментами для создания ИИ‑приложений и агентов, в которой есть обширный парк моделей. Вскоре на платформе также будет доступна Alice AI ART.
Открываем доступ к Alice AI — самому мощному семейству нейросетей Яндекса
Модель Alice AI LLM умнее и креативнее по сравнению с предыдущим поколением нейросетей и лучше работает в режиме диалога — может простым языком объяснять сложные вещи, учитывая специфику бизнеса, внутренние документы и инструкции.
Преимущества новой модели
Новая модель успешнее в ключевых бизнес‑сценариях, таких как работа с текстами и генерация ответов по базам знаний с помощью RAG. Модель отлично работает в чатовых сценариях — её ответы полезные и развёрнутые, учитывают контекст диалога.
Alice AI LLM в 60% случаев превосходит по качеству решения бизнес‑задач нейросети DeepSeek V3.1 и Qwen3‑235b. В сравнении с ними она лучше всего показывает себя при генерации ответов по документам, в написании текстов и их редактировании в другой тональности или разных стилях, а также в ответах на общие вопросы. При этом ответы модели стали более полезными для принятия решений. Предыдущее семейство нейросетей YandexGPT продолжает быть доступным.
«Alice AI LLM сохранила все сильные стороны YandexGPT: более 40 тыс. наших клиентов используют её ради лаконичных и чётких ответов, точного извлечения данных из документов, поиска информации в RAG‑сценариях.
При этом мы усилили модель в тех задачах, где бизнесу нужен развёрнутый и «человечный» ответ: например, объяснить клиентам или отделу продаж специфику сложного продукта, составить тезисы для защиты стратегии бизнес‑проектов. Это добавляет множество новых сценариев использования модели, востребованных у наших клиентов».
Применение
В рамках бета‑тестирования доступ к Alice AI получили десятки компаний. В Just AI уже протестировали модель в агентских системах и RAG‑сценариях, где ИИ может выполнять комплексные задачи: искать данные, анализировать контекст, выстраивать цепочки действий.
«Мы тестируем Alice AI для применения в агентских системах и RAG‑пайплайнах, где ИИ может не просто отвечать, а выполнять комплексные задачи: искать данные, анализировать контекст, выстраивать цепочки действий. Для бизнеса это открывает возможность создания умных корпоративных агентов, которые соединяют внутренние данные компании и внешние источники, помогают сотрудникам принимать решения и выполнять операции быстрее. По сути, речь идёт о переходе от чат‑ботов к реальным цифровым помощникам, встроенным в бизнес‑процессы. Это шаг к миру, где ИИ не только отвечает на вопросы, но и управляет временем, задачами и информацией человека — удобно и естественно».
Компания presentsimple.ai использовала модель для генерации презентаций и отметила, что Alice AI демонстрирует более высокую креативность — например, предлагает более нестандартные варианты заголовков слайдов.
«Мы развиваем платформу для автоматизированного создания презентаций, которая помогает компаниям, преподавателям и экспертам сокращать время подготовки материалов с часов до минут. Это уже востребовано у более чем 800 тыс. активных пользователей.
Мы регулярно тестируем новые модели и одними из первых получили доступ к Alice AI LLM. По результатам первых испытаний видим, что модель демонстрирует более высокую креативность. Например, при генерации 3–5 вариантов заголовков для одного и того же слайда Alice AI предлагает более нестандартные решения, ближе к маркетинговому языку. В ближайшее время мы планируем более детально протестировать Alice AI и рассмотреть возможность применения её в продакшене, так как нам очень важна локализация LLM».
Alice AI LLM — это флагманская модель от Яндекса, прошедшая полный цикл обучения на собственных данных компании: от загрузки общих данных о мире (претрейна) до адаптации модели под конкретные задачи (SFT).
Ещё до всех этих этапов в качестве изначальных параметров модели использовались веса опенсорс‑моделей — это позволило сократить время на разработку модели. Но основа итоговой модели формируется уже на следующих, более ресурсозатратных этапах обучения. В результате все исходные параметры модели были пересчитаны и изменены на основе наших данных.
Цена указана с учетом действующей скидки 50%.
Эффективная стоимость
При этом стоимость использования Alice AI может быть значительно ниже, чем у опенсорс‑нейросетей благодаря оптимизированному под русский язык разделению текста на токены. В один токен в Alice AI «помещается» примерно 4–5 символов на кириллице, а в опенсорс‑моделях — примерно 2–3 символа. Таким образом конечная стоимость использования Alice AI будет в 1,5–2 раза ниже, чем использование опенсорс‑моделей с той же тарификацией. Кроме того, теперь запросы пользователя к нейросети и ответы модели тарифицируются по‑разному — токены «на вход» нейросети стоят в четыре раза дешевле, чем «на выход».
Расчёт стоимости модели
Параметры запроса:
- Инструкция: «Исправь грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки в тексте. Сохраняй исходный порядок слов».
- Текст запроса: «Нейрасети оптемезируют бизнес‑працесы розгружают техпадержку ускаряют праверку документов аналис и абработку данных генирируют отчёты за минуты и прогназируют спрос».
|
Alice AI LLM
|
YandexGPT Pro 5.1
|
Qwen3 235B
|
Токенов в запросе
|
82
|
82
|
116
|
Результат работы
|
Нейросети оптимизируют бизнес‑процессы: разгружают техподдержку, ускоряют проверку документов, анализ и обработку данных, генерируют отчёты за минуты и прогнозируют спрос.
|
Нейросети оптимизируют бизнес‑процессы: разгружают техподдержку, ускоряют проверку документов, анализ и обработку данных, генерируют отчёты за минуты и прогнозируют спрос.
|
Нейросети оптимизируют бизнес‑процессы: разгружают техподдержку, ускоряют проверку документов, анализ и обработку данных, генерируют отчёты за минуты и прогнозируют спрос.
|
Цена за 1000 входящих токенов в синхронном режиме, вкл. НДС, ₽
|
0,50
|
0,40
|
0,50
|
Стоимость запроса, ₽
|
0,041
|
0,0328
|
0,058
|
Токенов в ответе
|
37
|
37
|
60
|
Цена за 1000 исходящих токенов в синхронном режиме, вкл. НДС, ₽
|
2,00
|
0,40
|
0,50
|
Стоимость ответа, ₽
|
0,0185
|
0,0148
|
0,03
|
Итого, ₽
|
0,0595
|
0,0476
|
0,088
Подробнее о тарификации Yandex AI Studio читайте в документации.
