Старт 20 ноября 2025, онлайн и офлайн
Yandex AI Studio Series
Серия вебинаров для разработчиков, ML/AI‑инженеров, продактов по разработке AI‑агентов: от простых помощников до мультиагентных систем.
Эксперты Яндекса расскажут и покажут, как создавать AI‑решения на базе платформы Yandex AI Studio для различных бизнес-задач. Участие бесплатное.
Что вас ждёт
Интенсивное погружение
Научитесь создавать готовых к внедрению AI‑агентов за неделю
Вебинары с экспертами Яндекса
Специалисты поделятся пошаговыми инструкциями, опытом работы с инструментами и ответят на вопросы
Воркшоп, квиз и бонусы участникам
Разнообразные форматы контента и сюрпризы
Комьюнити продукта
Общайтесь с командой Yandex AI Studio и делитесь опытом с другими пользователями
Офлайн-встреча в офисе Яндекса
Самых активных участников пригласим на закрытую встречу с командой в офисе Яндекса в Москве
Кому будет полезно
Программа
Это предварительная программа онлайн-вебинаров. Со временем добавим больше деталей — регистрируйтесь, чтобы быть в курсе.
Введение в агентов и мультиагентные системы
Дмитрий Сошников
Как создать и развернуть AI‑агента: с нуля до продакшена
Виктор Кузенный и Дмитрий Рыбалко
Как собрать агента на Workflows для обработки документов с OCR и VLM
Александр Пилевский
Как создать голосового агента
Анастасия Каримова
Не пропустите регистрацию
Запишитесь сейчас, чтобы не пропустить оповещения и обновления программы, а также получить шанс участвовать в офлайн-встрече.
Закрытая офлайн-встреча с командой Yandex AI Studio
Поделимся планами продукта, ответим на вопросы, вручим подарки и отпразднуем успехи на встрече комьюнити в офисе Яндекса в Москве. Количество мест ограничено, поэтому мы пригласим самых активных участников мероприятия. После регистрации вы получите письмо со всеми деталями. Дату мероприятия сообщим отдельно.
Спикеры серии вебинаров
Дмитрий Рыбалко
Продуктовый менеджер Yandex AI Studio
Дмитрий Сошников
Доцент НИУ ВШЭ и МАИ, консультант Yandex Cloud по ИИ и машинному обучению
Анастасия Каримова
Старший технический менеджер, Yandex Cloud
Виктор Кузенный
Руководитель разработки Serverless, Yandex Cloud
Александр Пилевский
Руководитель группы продуктового развития ML & AI, Yandex Cloud
Всё полезное — в продуктовом комьюнити
Присоединяйтесь к сообществу пользователей Yandex AI Studio, где мы будем публиковать материалы, общаться и обмениваться опытом.
Частые вопросы
В серии вебинаров могут участвовать ML/AI‑инженеры, разработчики, продакты и все специалисты, заинтересованные в создании AI‑агентов, — из любой точки мира, так как вебинары проходит онлайн.
Закрытая встреча в офисе Яндекса в Москве пройдет без записи и онлайн-трансляции.