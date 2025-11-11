Связаться с намиПодключиться

Защита приложений

  • Бесплатный доступ*
  • 5 тем с теорией и практикой
  • Материал рассчитан на 20 часов
  • Свидетельство об окончании

Обновлено в октябре 2025 года.

Чему вы научитесь

Разбираться в природе атак на веб-системы и методах защиты

Изучите виды атак, как они работают, чем опасны для бизнеса и как их предотвратить

Оценивать риски

Сможете предотвращать DDoS-атаки с опорой на полученные практические навыки

Настраивать защиту веб-приложений в Yandex Cloud

Освоите ключевые инструменты: Smart Web Security, Web Application Firewall, Advanced Rate Limiter, Yandex SmartCaptcha

Проверять эффективность защиты

Научитесь тестировать безопасность, анализировать атаки и настраивать защиту так, чтобы она отражала реальные угрозы

Yandex Smart Web Security

Yandex Smart Web Security защищает сайты и приложения от ботов, DDoS- и веб-атак. Сервис применяет ML-модели и WAF для фильтрации трафика и блокировки вредоносных запросов.

Кому будет полезно

  • Инженерам и специалистам по информационной безопасности
    Научитесь настраивать защиту веб-приложений в облачной среде

  • Специалистам по Application Security
    Освоите защиту гибридной инфраструктуры с помощью Yandex Cloud

Программа

Темы можно проходить в произвольном порядке
  • Введение в защиту от DDoS-атак

  • DDoS-атаки в контексте триады КЦД

  • Классификация DDoS-атак

  • DDoS-атаки на уровнях L3–L4

  • Практика: подготовка инфраструктуры

  • Практика: настройка защиты от DDoS-атак на уровнях L3–L4

Авторы

Что вас ждёт

Доступ в любое время

Это курс для самостоятельного обучения — вы можете узнавать новое в комфортном для вас темпе, когда угодно, из любой точки мира. А доступ к материалам курса останется у вас навсегда.

Понятная теория на интерактивной платформе

Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT-индустрии. Вы будете изучать теорию с примерами из жизни и интерактивными заданиями прямо на платформе.

Практические работы с сервисами Yandex Cloud

Вы сможете применить знания на реальных аналитических кейсах.

Поддержка на всех этапах

Делитесь опытом в Телеграм-канале комьюнити и задавайте вопросы по курсу.

Вам потребуются знания и навыки

Общее понимание принципов работы с Yandex Cloud

Знание сетевой модели OSI

Знание основ работы веб-протоколов (HTTP, HTTPS, JS)

Навык работы с командной строкой

Частые вопросы

Все материалы доступны вам бесплатно*.

Начните прямо сейчас

Научитесь разбираться в принципах безопасности веб-приложений в Yandex Cloud

* Теоретическая часть курса бесплатная. Для практики предоставляется стартовый грант, после его исчерпания возможны дополнительные расходы.