Защита приложений
- Бесплатный доступ*
- 5 тем с теорией и практикой
- Материал рассчитан на 20 часов
- Свидетельство об окончании
Обновлено в октябре 2025 года.
Чему вы научитесь
Разбираться в природе атак на веб-системы и методах защиты
Изучите виды атак, как они работают, чем опасны для бизнеса и как их предотвратить
Оценивать риски
Сможете предотвращать DDoS-атаки с опорой на полученные практические навыки
Настраивать защиту веб-приложений в Yandex Cloud
Освоите ключевые инструменты: Smart Web Security, Web Application Firewall, Advanced Rate Limiter, Yandex SmartCaptcha
Проверять эффективность защиты
Научитесь тестировать безопасность, анализировать атаки и настраивать защиту так, чтобы она отражала реальные угрозы
Yandex Smart Web Security
Yandex Smart Web Security защищает сайты и приложения от ботов, DDoS- и веб-атак. Сервис применяет ML-модели и WAF для фильтрации трафика и блокировки вредоносных запросов.
Кому будет полезно
-
Инженерам и специалистам по информационной безопасности
Научитесь настраивать защиту веб-приложений в облачной среде
-
Специалистам по Application Security
Освоите защиту гибридной инфраструктуры с помощью Yandex Cloud
Программа
-
Введение в защиту от DDoS-атак
-
DDoS-атаки в контексте триады КЦД
-
Классификация DDoS-атак
-
DDoS-атаки на уровнях L3–L4
-
Практика: подготовка инфраструктуры
-
Практика: настройка защиты от DDoS-атак на уровнях L3–L4
Авторы
Что вас ждёт
Доступ в любое время
Это курс для самостоятельного обучения — вы можете узнавать новое в комфортном для вас темпе, когда угодно, из любой точки мира. А доступ к материалам курса останется у вас навсегда.
Понятная теория на интерактивной платформе
Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT-индустрии. Вы будете изучать теорию с примерами из жизни и интерактивными заданиями прямо на платформе.
Практические работы с сервисами Yandex Cloud
Вы сможете применить знания на реальных аналитических кейсах.
Поддержка на всех этапах
Делитесь опытом в Телеграм-канале комьюнити и задавайте вопросы по курсу.
Вам потребуются знания и навыки
Частые вопросы
Все материалы доступны вам бесплатно*.
Начните прямо сейчас
Научитесь разбираться в принципах безопасности веб-приложений в Yandex Cloud
* Теоретическая часть курса бесплатная. Для практики предоставляется стартовый грант, после его исчерпания возможны дополнительные расходы.