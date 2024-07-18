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Аутентификация и управление доступами

  • Бесплатный курс
  • 6 модулей с теорией и практикой
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На курсе вы познакомитесь с механизмами аутентификации и управления доступом

Настроите доступ пользователей к облачной инфраструктуре Yandex Cloud

Научитесь ограничивать риски, связанные с привлечением сторонних подрядчиков

Подключите облачную аутентификацию с помощью корпоративных учётных записей

Научитесь настраивать доступ, чтобы сотрудники могли использовать существующие аккаунты для работы с облаком

Научитесь работать с облачными ресурсами в приложении

Узнаете как правильно организовывать доступ к облачным ресурсам (например, Yandex Object Storage) из приложения

Курс будет полезен практикующим инженерам безопасности уровня Middle или Senior

Мы не учим профессии, а фокусируемся на том, как наши инструменты помогут вам улучшить работу.

На время прохождения курса вы станете опытным DevOps-инженером в стартапе со смелыми планами. Ваша задача — подготовиться к росту и развитию вашей инфраструктуры и команды. Мы покажем, как оптимально управлять разграничением доступов к ресурсам облака сотрудников малых и крупных компаний. Чем больше становится сотрудников, тем сложнее контролировать их доступы. Также рассмотрим самые распространённые задачи по контролю над учётными записями и научимся мониторить события безопасности в облаке.

Мы ждём, что вы

Работали с облаками

Знакомы с Docker и его базовыми командами

Умеете работать с Git, GitHub, GitLab или Bitbucket

На курсе вы будете использовать следующие инструменты

Программа

1. Введение

  • Кратко о курсе
  • Что будет в курсе

Авторы курса

Алексей Миртов

Архитектор Yandex Cloud

Андрей Лаврецкий

Архитектор Yandex Cloud

Михаил Кажемский

Ведущий DevOps-инженер Hilbert Team

Алексей Колосков

Ведущий DevOps-инженер Hilbert Team

Курс разработан совместно с Hilbert Team

Команда инженеров Hilbert Team бесшовно перенесёт ваш бизнес в облако, поможет оптимизировать и автоматизировать IT‑инфраструктуру и процессы, закроет все требуемые компетенции и сопроводит ваш проект.

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Как вы будете учиться

Изучение теории

Читайте интересные лонгриды в любое удобное время

Решение практических заданий

Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам

Поддержка и обмен опытом

Делитесь опытом с коллегами в Telegram-чате сообщества Yandex Cloud: Security

Частые вопросы

Как организована практическая часть курса?

Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант. Стартовый грант выдаётся, когда вы создадите свой первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4 тысячи рублей, а срок действия — 60 дней. Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.

Начните обучение сегодня

Научитесь определять, действительно ли пользователь тот, за кого себя выдаёт, и управлять доступами, предоставляя права для выполнения задач

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