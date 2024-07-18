Аутентификация и управление доступами
- Бесплатный курс
- 6 модулей с теорией и практикой
На курсе вы познакомитесь с механизмами аутентификации и управления доступом
Настроите доступ пользователей к облачной инфраструктуре Yandex Cloud
Научитесь ограничивать риски, связанные с привлечением сторонних подрядчиков
Подключите облачную аутентификацию с помощью корпоративных учётных записей
Научитесь настраивать доступ, чтобы сотрудники могли использовать существующие аккаунты для работы с облаком
Научитесь работать с облачными ресурсами в приложении
Узнаете как правильно организовывать доступ к облачным ресурсам (например, Yandex Object Storage) из приложения
Курс будет полезен практикующим инженерам безопасности уровня Middle или Senior
Курс будет полезен практикующим инженерам безопасности уровня Middle или Senior
Мы не учим профессии, а фокусируемся на том, как наши инструменты помогут вам улучшить работу.
На время прохождения курса вы станете опытным DevOps-инженером в стартапе со смелыми планами. Ваша задача — подготовиться к росту и развитию вашей инфраструктуры и команды. Мы покажем, как оптимально управлять разграничением доступов к ресурсам облака сотрудников малых и крупных компаний. Чем больше становится сотрудников, тем сложнее контролировать их доступы. Также рассмотрим самые распространённые задачи по контролю над учётными записями и научимся мониторить события безопасности в облаке.
Мы ждём, что вы
Работали с облаками
Знакомы с Docker и его базовыми командами
Умеете работать с Git, GitHub, GitLab или Bitbucket
Программа
1. Введение
1. Введение
- Кратко о курсе
- Что будет в курсе
2. Введение в управление доступом в Yandex Cloud
2. Введение в управление доступом в Yandex Cloud
3. Федерации удостоверений в Yandex Cloud
3. Федерации удостоверений в Yandex Cloud
4. Управление доступом на основе ролей в Yandex Cloud
4. Управление доступом на основе ролей в Yandex Cloud
5. Сервисные аккаунты и автоматизация работы с Yandex Cloud
5. Сервисные аккаунты и автоматизация работы с Yandex Cloud
6. Настройка аутентификации в приложении DontSueMe
6. Настройка аутентификации в приложении DontSueMe
7. Мониторинг безопасности с помощью Audit Trails
7. Мониторинг безопасности с помощью Audit Trails
8. Итоги
8. Итоги
Авторы курса
Алексей Миртов
Архитектор Yandex Cloud
Андрей Лаврецкий
Архитектор Yandex Cloud
Михаил Кажемский
Ведущий DevOps-инженер Hilbert Team
Алексей Колосков
Ведущий DevOps-инженер Hilbert Team
Курс разработан совместно с Hilbert Team
Команда инженеров Hilbert Team бесшовно перенесёт ваш бизнес в облако, поможет оптимизировать и автоматизировать IT‑инфраструктуру и процессы, закроет все требуемые компетенции и сопроводит ваш проект.
Как вы будете учиться
Изучение теории
Читайте интересные лонгриды в любое удобное время
Решение практических заданий
Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам
Поддержка и обмен опытом
Частые вопросы
Как организована практическая часть курса?
Как организована практическая часть курса?
Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака. Большую часть расходов покроет стартовый грант. Стартовый грант выдаётся, когда вы создадите свой первый аккаунт в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4 тысячи рублей, а срок действия — 60 дней. Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.
Сколько времени займёт прохождение курса?
Сколько времени займёт прохождение курса?
Получу ли я сертификат?
Получу ли я сертификат?
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Научитесь определять, действительно ли пользователь тот, за кого себя выдаёт, и управлять доступами, предоставляя права для выполнения задач