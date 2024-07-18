Мы не учим профессии, а фокусируемся на том, как наши инструменты помогут вам улучшить работу.

На время прохождения курса вы станете опытным DevOps-инженером в стартапе со смелыми планами. Ваша задача — подготовиться к росту и развитию вашей инфраструктуры и команды. Мы покажем, как оптимально управлять разграничением доступов к ресурсам облака сотрудников малых и крупных компаний. Чем больше становится сотрудников, тем сложнее контролировать их доступы. Также рассмотрим самые распространённые задачи по контролю над учётными записями и научимся мониторить события безопасности в облаке.