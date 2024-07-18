Погружение в сетевую безопасность

На курсе вы будете интегрировать инфраструктуру стартапа по доставке готовой еды Quick Bites, развёрнутого в Yandex Cloud, в инфраструктуру торговой сети «Яблочко», которая размещена на собственных серверах сети. А поможет вам в этом виртуальный специалист по информационной безопасности Марина. Под её руководством вы проведёте аудит инфраструктуры стартапа и разработаете варианты интеграции облачного решения и on‑premise.