Погружение в сетевую безопасность
- Бесплатный курс
- 5 модулей с теорией и практикой
На курсе вы научитесь работать с инструментами информационной безопасности Yandex Cloud
Организуете удалённый доступ
- Узнаете о способах организации защищённого удалённого доступа к ресурсам VPN
- Научитесь разворачивать и конфигурировать OpenVPN Instance
- Познакомитесь со способами и инструментами организации мультифакторной аутентификации (MFA)
Настроите файрвол и защиту облачной инфраструктуры
- Развернёте межсетевой экран следующего поколения (NGFW) в Yandex Cloud
- Познакомитесь с настройками конфигурации NGFW и его компонентов (blade), унифицируете контроль безопасности в ваших сетях и облаке
Научитесь защищаться от DDoS
- Познакомитесь с облачными инструментами и методами противодействия самым актуальным угрозам, в том числе DDoS
- Научитесь настраивать мониторинг сетевой нагрузки на виртуальные машины
- Организуете безопасный публичный доступ к сервисам
Для кого этот курс
Для кого этот курс
Курс будет полезен системным администраторам, специалистам по информационной безопасности и DevOps‑инженерам уровней middle или senior.
Покажем, как улучшить работу с помощью наших инструментов
Покажем, как улучшить работу с помощью наших инструментов
На курсе вы будете интегрировать инфраструктуру стартапа по доставке готовой еды Quick Bites, развёрнутого в Yandex Cloud, в инфраструктуру торговой сети «Яблочко», которая размещена на собственных серверах сети. А поможет вам в этом виртуальный специалист по информационной безопасности Марина. Под её руководством вы проведёте аудит инфраструктуры стартапа и разработаете варианты интеграции облачного решения и on‑premise.
Мы ждём, что вы
Администрировали серверы Windows или Linux
Имеете базовые знания о серверах, маршрутизаторах, межсетевых экранах, виртуальных машинах
Настраивали сети для доступа серверов в интернет
Имеете представление о VPN, IP, роутерах и файрволах
Вам не обязательно знать устройство оборудования для организации сетей, потому что мы будем разбирать инструменты для работы в облаке, не привязанные к «железу».
Программа обучения
1. Введение
1. Введение
- Кратко о курсе
- Что будет в курсе
2. Построение сети в Yandex Cloud
2. Построение сети в Yandex Cloud
3. Межсетевой экран следующего поколения (NGFW)
3. Межсетевой экран следующего поколения (NGFW)
4. Защита от DDoS
4. Защита от DDoS
5. Удалённый доступ к VPN
5. Удалённый доступ к VPN
6. Site‑to‑site VPN и его реализация в Yandex Cloud
6. Site‑to‑site VPN и его реализация в Yandex Cloud
7. Итоги курса
7. Итоги курса
На курсе вы познакомитесь с основными сценариями проектирования сети в облаке, сможете перенести или развернуть часть инфраструктуры on‑premise в Yandex Cloud и обеспечить сетевую безопасность
Авторы курса
Алексей Миртов
Архитектор Yandex Cloud
Дмитрий Жечков
Архитектор Yandex Cloud
Максим Котов
Архитектор инфраструктуры информационной безопасности
Сергей Фёдоров
Эксперт по информационной безопасности
Как вы будете учиться
Изучение теории
Читайте интересные лонгриды в любое удобное время
Решение практических заданий
Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам
Поддержка и обмен опытом
Частые вопросы
Как организована практическая часть курса?
Как организована практическая часть курса?
Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака, но большую часть расходов покроет стартовый грант. Стартовый грант выдаётся при создании первого аккаунта в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4 тысячи рублей, а срок действия — 60 дней. Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.
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Научитесь переносить или разворачивать инфраструктуру on‑premise в Yandex Cloud и обеспечивать сетевую безопасность