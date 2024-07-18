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Погружение в сетевую безопасность

  • Бесплатный курс
  • 5 модулей с теорией и практикой
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На курсе вы научитесь работать с инструментами информационной безопасности Yandex Cloud

Организуете удалённый доступ

  • Узнаете о способах организации защищённого удалённого доступа к ресурсам VPN
  • Научитесь разворачивать и конфигурировать OpenVPN Instance
  • Познакомитесь со способами и инструментами организации мультифакторной аутентификации (MFA)

Настроите файрвол и защиту облачной инфраструктуры

  • Развернёте межсетевой экран следующего поколения (NGFW) в Yandex Cloud
  • Познакомитесь с настройками конфигурации NGFW и его компонентов (blade), унифицируете контроль безопасности в ваших сетях и облаке

Научитесь защищаться от DDoS

  • Познакомитесь с облачными инструментами и методами противодействия самым актуальным угрозам, в том числе DDoS
  • Научитесь настраивать мониторинг сетевой нагрузки на виртуальные машины
  • Организуете безопасный публичный доступ к сервисам

Для кого этот курс

Курс будет полезен системным администраторам, специалистам по информационной безопасности и DevOps‑инженерам уровней middle или senior.

Покажем, как улучшить работу с помощью наших инструментов

На курсе вы будете интегрировать инфраструктуру стартапа по доставке готовой еды Quick Bites, развёрнутого в Yandex Cloud, в инфраструктуру торговой сети «Яблочко», которая размещена на собственных серверах сети. А поможет вам в этом виртуальный специалист по информационной безопасности Марина. Под её руководством вы проведёте аудит инфраструктуры стартапа и разработаете варианты интеграции облачного решения и on‑premise.

Мы ждём, что вы

Администрировали серверы Windows или Linux

Имеете базовые знания о серверах, маршрутизаторах, межсетевых экранах, виртуальных машинах

Настраивали сети для доступа серверов в интернет

Имеете представление о VPN, IP, роутерах и файрволах

Вам не обязательно знать устройство оборудования для организации сетей, потому что мы будем разбирать инструменты для работы в облаке, не привязанные к «железу».

На курсе вы разберёте инструменты Yandex Cloud

Программа обучения

1. Введение

  • Кратко о курсе
  • Что будет в курсе

На курсе вы познакомитесь с основными сценариями проектирования сети в облаке, сможете перенести или развернуть часть инфраструктуры on‑premise в Yandex Cloud и обеспечить сетевую безопасность

Авторы курса

Алексей Миртов

Архитектор Yandex Cloud

Дмитрий Жечков

Архитектор Yandex Cloud

Максим Котов

Архитектор инфраструктуры информационной безопасности

Сергей Фёдоров

Эксперт по информационной безопасности

Как вы будете учиться

Изучение теории

Читайте интересные лонгриды в любое удобное время

Решение практических заданий

Пошагово выполняйте все действия по подробным руководствам

Поддержка и обмен опытом

Делитесь опытом с коллегами в Telegram-чате комьюнити Yandex Cloud: Security

Частые вопросы

Как организована практическая часть курса?

Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака, но большую часть расходов покроет стартовый грант. Стартовый грант выдаётся при создании первого аккаунта в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4 тысячи рублей, а срок действия — 60 дней. Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.

Начните обучение сегодня

Научитесь переносить или разворачивать инфраструктуру on‑premise в Yandex Cloud и обеспечивать сетевую безопасность

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