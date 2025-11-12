Инструмент поиска по файлам
Инструмент поиска по файлам расширяет возможности моделей, позволяя выполнять гибридный поиск по файлам пользователя при формирования ответа. Инструмент можно подключить в Responses API. Стоимость использования инструмента см. в разделе Правила тарификации для Yandex AI Studio.
Чтобы разрешить модели искать информацию в файлах, укажите инструмент
"file_search" и идентификатор поискового индекса Vector Store. Поисковый индекс содержит информацию о файлах, которые будут использоваться для поиска. Количество возвращаемых результатов можно ограничить параметром
max_num_results.
response = client.responses.create(
model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
# SpeechKit Voice Profiler — несуществующий, по крайней мере пока, продукт, описание которого было передано в документах.
instructions="Ты помогаешь пользователю с документацией. При вопросах про SpeechKit Voice Profiler используй поиск по файлам.",
input="Расскажи про продукт SpeechKit Voice Profiler",
tools=[{
"type": "file_search",
"vector_store_ids": [<идентификатор_поискового_индекса>],
"max_num_results": 3
}]
)
Аннотации
Ответ с результатами поиска по файлам содержит объект
annotations. Используйте его, чтобы отследить и показать пользователю источники данных. Поле
filename объекта
annotations содержит имя файла, в котором была найдена использованная информация, а
file_id — его идентификатор. Остальные поля объекта заполняются значениями по умолчанию, чтобы сохранить совместимость с OpenAI:
"annotations": [
{
"file_id": "...",
"filename": "Yandex SpeechKit Voice Profiler.docx",
"index": 0,
"type": "file_citation"
}
...
]
Возможные сценарии использования инструмента
Инструмент поиска по файлам может быть полезен при решении многих задач:
- Корпоративный ассистент: ответы по внутренним документам и регламентам организации.
- Техподдержка по продукту: поиск по технической документации, SDK и FAQ со ссылками на фрагменты.
- Юридическая консультация: ответы по внутренним юридическим документам с указанием цитат и источников в ответе.
- Подготовка новых сотрудников: ответы на вопросы стажера по внутренним политикам и архитектуре проекта.
- Продажи: поиск успешных сделок в директории с презентациями и коммерческими предложениями.