Статья создана
Обновлена 12 ноября 2025 г.

Инструмент поиска по файлам расширяет возможности моделей, позволяя выполнять гибридный поиск по файлам пользователя при формирования ответа. Инструмент можно подключить в Responses API. Стоимость использования инструмента см. в разделе Правила тарификации для Yandex AI Studio.

Чтобы разрешить модели искать информацию в файлах, укажите инструмент "file_search" и идентификатор поискового индекса Vector Store. Поисковый индекс содержит информацию о файлах, которые будут использоваться для поиска. Количество возвращаемых результатов можно ограничить параметром max_num_results.

response = client.responses.create(
    model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
    # SpeechKit Voice Profiler — несуществующий, по крайней мере пока, продукт, описание которого было передано в документах.
    instructions="Ты помогаешь пользователю с документацией. При вопросах про SpeechKit Voice Profiler используй поиск по файлам.",
    input="Расскажи про продукт SpeechKit Voice Profiler",
    tools=[{
        "type": "file_search",
        "vector_store_ids": [<идентификатор_поискового_индекса>],
        "max_num_results": 3
    }]
)

Аннотации

Ответ с результатами поиска по файлам содержит объект annotations. Используйте его, чтобы отследить и показать пользователю источники данных. Поле filename объекта annotations содержит имя файла, в котором была найдена использованная информация, а file_id — его идентификатор. Остальные поля объекта заполняются значениями по умолчанию, чтобы сохранить совместимость с OpenAI:

"annotations": [
  {
    "file_id": "...",
    "filename": "Yandex SpeechKit Voice Profiler.docx",
    "index": 0,
    "type": "file_citation"
  }
 ...
]

Возможные сценарии использования инструмента

Инструмент поиска по файлам может быть полезен при решении многих задач:

  • Корпоративный ассистент: ответы по внутренним документам и регламентам организации.
  • Техподдержка по продукту: поиск по технической документации, SDK и FAQ со ссылками на фрагменты.
  • Юридическая консультация: ответы по внутренним юридическим документам с указанием цитат и источников в ответе.
  • Подготовка новых сотрудников: ответы на вопросы стажера по внутренним политикам и архитектуре проекта.
  • Продажи: поиск успешных сделок в директории с презентациями и коммерческими предложениями.

