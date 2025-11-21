Переход с AI Assistant API на Responses API
- Различия между AI Assistant API и Responses API
- Как перенести простого текстового ассистента на Responses API
- Как перенести на Responses API ассистента с инструментами
AI Assistant API позволял создавать AI-ассистентов, которые хранили контекст взаимодействия с пользователем в тредах, могли использовать инструменты Retrieval и WebSearch, а также получать промежуточные ответы модели.
Для новых и текущих проектов мы рекомендуем использовать Responses API — простой и гибкий интерфейс, который позволяет сохранять контекст диалога. Responses API предоставляет встроенные инструменты поиска по файлам и поиска в интернете, позволяет использовать собственные функции, вызывать внешние инструменты через MCP-серверы и обеспечивает высокую производительность.
Важно
С 10 декабря 2025 года функциональность AI Assistant API в Yandex AI Studio перестанет поддерживаться и будет полностью отключена 26 января 2026 года. Переведите все свои актуальные проекты на Responses API до 26 января 2026 года.
С помощью этого руководства вы сможете преобразовать существующих AI-ассистентов, построенных на основе AI Assistant API, в AI-агентов на базе Responses API.
AI-агент в Responses API — это экземпляр модели с заданной конфигурацией: инструкцией, настроенными инструментами и контекстом взаимодействия. AI-агент определяет поведение модели и способ ее взаимодействия с пользователем и другими системами.
Различия между AI Assistant API и Responses API
Понятия и инструменты, использующиеся в AI Assistant API и Responses API, различаются:
|AI Assistant API
|Responses API
|Assistant — AI-ассистент как ресурс сервиса.
|При работе через API отдельный ресурс не создается, все настройки передаются непосредственно в методе
responses.create(). В консоли управления конфигурацию AI-агента можно сохранить с уникальным идентификатором и затем использовать в Responses API.
|Thread — тред диалога.
|Не существует тредов, содержащих контекст всех сообщений. Историю переписки можно передавать как контекст нового вызова
response в поле
previous_response_id.
|Run — запуск AI-ассистента для треда.
|Объект
response — результат выполнения метода
responses.create(). Каждый объект
response — это аналог запуска (
Run) AI Assistant API, в котором содержится готовый ответ.
|Retrieval — инструмент поиска по поисковым индексам.
|Встроенный инструмент
file_search для поиска по файлам. Для поиска необходимо указать массив индексов Vector Store.
|WebSearch — инструмент поиска в интернете.
|Встроенный инструмент
web_search для поиска в интернете. Можно указать домен и регион поиска.
|Streaming — получение промежуточных ответов модели.
|Метод
client.responses.stream().
Концептуальные различия
Основные концептуальные отличия Responses API и AI Assistant API:
-
В Responses API не существует ассистентов как отдельных ресурсов сервиса AI Studio.
AI Assistant API
Responses API
В AI Assistant API необходимо создать AI-ассистента один раз. После этого его можно запускать в разных тредах.
В Responses API для каждого запроса необходимо указывать:
- модель
model;
- инструкции
instructions;
- используемые инструменты
tools;
- параметры модели (
temperature,
max_output_tokensи т.д.)
Для адаптации вашего кода на Responses API воспользуйтесь одним из двух вариантов сохранения настроек модели:
- Вынесите конфигурацию AI-ассистента из AI Assistant API в код вашего приложения.
- В консоли управления в разделе Agent Atelier задайте и сохраните конфигурацию модели. После этого вы сможете использовать ее в коде вашего приложения, указывая идентификатор сохраненного агента в запросе.
- модель
-
Контекст передается не в тредах, а в сообщениях в поле
previous_response_id.
AI Assistant API
Responses API
В AI Assistant API контекст хранится в тредах (
thread), и каждый запуск (
run) перечитывает его.
В Responses API реализован механизм, который позволяет передать идентификатор предыдущего сообщения в поле
previous_response_id, чтобы учитывать историю сообщений.
Примечание
Срок хранения сообщений ограничен и составляет 30 дней с момента их создания методом
responses.create().
-
Инструменты встроены в Responses API и не требуют подключения дополнительных библиотек.
AI Assistant API
Responses API
Retrieval и WebSearch в AI Assistant API настраиваются глобально как инструменты ассистента и используют внешние источники и отдельные поисковые индексы.
В Responses API сценарии поиска по файлам и поиска в интернете реализованы через поле
tools, которое позволяет задавать разный набор инструментов для каждого запроса. Доступные следующие значения поля:
{"type": "file_search"}
{"type": "web_search"}
-
Как перенести простого текстового ассистента на Responses API
Схема работы AI-ассистента через AI Assistant API
Работа с ассистентом в AI Assistant API состоит из следующих этапов:
- Создание AI-ассистента, в котором хранятся настройки модели, инструменты и базовые инструкции.
- Создание треда (контейнера для диалога).
- Создание сообщения в треде (сообщение пользователя).
- Запуск ассистента для обработки треда.
- Опрос состояния запуска, чтобы дождаться завершения его выполнения.
- Получение сообщения из треда (ответ модели).
Схема работы с AI-агентом через Responses API
В Responses API AI-агент — это набор параметров в коде, а контекст предыдущего диалога передается через поле
previous_response_id.
Логика вашего приложения должна сохранять идентификатор
response.id как аналог треда в AI Assistant API. Чтобы получить ответ с учетом истории переписки, передавайте идентификатор последнего сообщения
response.id в поле
previous_response_id с каждым последующим сообщением пользователя.
Пример работы простого текстового AI-агента на Responses API:
from openai import OpenAI
YANDEX_CLOUD_FOLDER = "<идентификатор_каталога>"
YANDEX_CLOUD_MODEL = "<URI_модели>"
YANDEX_CLOUD_API_KEY = "<API-ключ_сервисного_аккаунта>"
# или YANDEX_CLOUD_IAM_TOKEN = "<IAM-токен>"
previous_id = None # храним ID последнего ответа ассистента
client = OpenAI(
api_key=YANDEX_CLOUD_API_KEY,
project=YANDEX_CLOUD_FOLDER,
base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1",
)
print("Чат с агентом (для выхода введите 'выход')\n")
while True:
user_input = input("Вы: ")
if user_input.lower() in ("exit", "quit", "выход"):
print("Чат завершен.")
break
response = client.responses.create(
model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
input=[{"role": "user", "content": user_input}],
instructions="Ты — текстовый агент, который ведет диалог и дает информативные ответы на вопросы пользователя.",
previous_response_id=previous_id, # передаем контекст, если он есть
)
# сохраняем ID для следующего шага
previous_id = response.id
# выводим ответ агента
print("Агент:", response.output_text)
Как перенести на Responses API ассистента с инструментами
Процесс переноса AI-ассистента на Responses API зависит от подключенных инструментов и режима получения результатов генерации.
Сценарии RAG с Retrieval
В сценариях поиска по файлам и внутренним базам знаний используются поисковые индексы AI Assistant API и инструмент Retrieval: AI-ассистент генерирует ответы на основе загруженных в индексы документов и возвращает метаданные использованных файлов.
В AI Assistant API инструмент Retrieval был привязан к ассистенту:
# Сначала создается инструмент для работы с существующим поисковым индексом.
tool = sdk.tools.search_index(
search_index,
call_strategy={
"type": "function",
"function": {"name": "guide", "instruction": instruction},
},
)
# Затем создается ассистент, использующий этот инструмент.
assistant = sdk.assistants.create(
"yandexgpt",
instruction="Ты — помощник по внутренней документации компании. Отвечай вежливо. Если информация не содержится в документах ниже, не придумывай ответ.",
tools=[tool],
)
thread = sdk.threads.create()
Чтобы перенести AI-ассистента с подключенным инструментом Retrieval, выполните следующие действия:
- Все документы подключенного поискового индекса загрузите в векторное хранилище, с которым работает Responses API.
- При формировании запроса в вашем приложении добавляйте настройки инструмента
file_search:
import openai
import json
YANDEX_CLOUD_FOLDER = "<идентификатор_каталога>"
YANDEX_CLOUD_MODEL = "<URI_модели>"
VECTOR_STORE_ID = "<идентификатор_хранилища_Vector_Store>"
YANDEX_CLOUD_API_KEY = "<API-ключ_сервисного_аккаунта>"
# или YANDEX_CLOUD_IAM_TOKEN = "<IAM-токен>"
client = openai.OpenAI(
api_key=YANDEX_CLOUD_API_KEY,
base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1",
project=YANDEX_CLOUD_FOLDER,
)
response = client.responses.create(
model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
instructions="Ты — умный ассистент. Если спрашивают про ... - ищи в подключенном индексе",
tools=[
{
"type": "file_search",
"vector_store_ids": [VECTOR_STORE_ID],
}
],
input="что такое ...",
)
print("Текст ответа:")
print(response.output_text)
print("\n" + "=" * 50 + "\n")
# Полный ответ
print("Полный ответ (JSON):")
print(json.dumps(response.model_dump(), indent=2, ensure_ascii=False))
Сценарии с поиском в интернете
В AI Assistant API настройки инструмента
WebSearch задавались при создании AI-ассистента:
{
"folderId": "<идентификатор_каталога>",
"modelUri": "gpt://<идентификатор_каталога>/yandexgpt-lite/latest",
"instruction": "Ты — умный помощник финансовой компании. Отвечай вежливо. Для ответов на вопросы воспользуйся инструментом поиска. Не придумывай ответ.",
"tools": [
{
"genSearch": {
"options": {
"site": {
"site": [
"https://cbr.ru/",
"https://yandex.ru/finance/currencies"
]
},
"enableNrfmDocs": true
},
"description": "Инструмент для получения информации об официальных курсах валют."
}
}
]
}
В Responses API параметры инструмента
web_search передаются непосредственно в запросе.
Чтобы перенести AI-ассистента с инструментом
WebSearch, в запросе передавайте настройки инструмента
file_search:
import openai
import json
YANDEX_CLOUD_FOLDER = "<идентификатор_каталога>"
YANDEX_CLOUD_MODEL = "<URI_модели>"
YANDEX_CLOUD_API_KEY = "<API-ключ_сервисного_аккаунта>"
# или YANDEX_CLOUD_IAM_TOKEN = "<IAM-токен>"
client = openai.OpenAI(
api_key=YANDEX_CLOUD_API_KEY,
base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1",
project=YANDEX_CLOUD_FOLDER,
)
response = client.responses.create(
model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
input="Сделай краткий обзор последних новостей об LLM в 2025 году — только факты, без домыслов.",
# Передаем настройки инструментов
tools=[
{
"type": "web_search",
"filters": {
"allowed_domains": [
"habr.ru",
],
"user_location": {
"region": "213",
}
}
}
],
temperature=0.3,
max_output_tokens=1000,
)
Получение промежуточных результатов генерации ответа
AI Assistant API позволял получать промежуточные результаты генерации ответа. Например, в (ML SDK) использовался метод
run_stream():
run = assistant.run_stream(thread)
# Промежуточные результаты по мере генерации моделью ответа
for event in run:
print(event._message.parts)
# Все поля окончательного результата
print(f"run {event=}")
Responses API также позволяет получать промежуточные результаты генерации, например, с помощью метода
responses.stream():
import openai
YANDEX_CLOUD_FOLDER = "<идентификатор_каталога>"
YANDEX_CLOUD_MODEL = "<URI_модели>"
YANDEX_CLOUD_API_KEY = "<API-ключ_сервисного_аккаунта>"
# или YANDEX_CLOUD_IAM_TOKEN = "<IAM-токен>"
client = openai.OpenAI(
api_key=YANDEX_CLOUD_API_KEY,
base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1",
project=YANDEX_CLOUD_FOLDER,
)
# Создаем стриминговый запрос
with client.responses.stream(
model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
input="Напиши короткий тост на день рождения, дружелюбный и смешной.",
) as stream:
for event in stream:
# Дельты текстового ответа
if event.type == "response.output_text.delta":
print(event.delta, end="", flush=True)
# Событие, показывающее, что ответ завершен
# elif event.type == "response.completed":
# print("\n---\nОтвет завершен")
# Если необходимо, можно забрать текст ответа целиком
# final_response = stream.get_final_response()
# print("\nПолный текст ответа:\n", final_response.output_text)