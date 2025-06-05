Yandex Smart Web Security
Yandex Smart Web Security
Сервис для защиты веб-приложений.
Защита от DDoS-атак на уровне приложений
Защита от DDoS-атак на прикладном уровне L7 модели OSI. Позволяет защититься от атак, нацеленных на исчерпание системных ресурсов и нарушение работы приложения.
Защита от ботов
Анализ, выявление и блокировка нелегитимных автоматизированных запросов. Например, защита от ботов, создающих паразитную нагрузку на веб-ресурсы, отправки спама или парсинга контента.
Простое подключение
Сервис можно подключить к Yandex Application Load Balancer за несколько кликов. Вы можете выбрать готовый профиль с полной защитой или настроить защиту под свои потребности.
Встроенный мониторинг и логирование
Сервис можно использовать не только для блокировки нелегитимных запросов, но и для логирования и анализа входящего трафика. Используйте встроенные инструменты Yandex Cloud для мониторинга трафика и логирования событий. Информацию по трафику можно визуализировать и отправлять в сторонние системы анализа, например SIEM.
Гибкая фильтрация трафика
Вы можете выбрать, какие действия применять для различных категорий трафика. Фильтруйте трафик по IP-адресам или географическому признаку, настраивайте условия по любому параметру HTTP-запросов. Отправляйте трафик на полный анализ или разрешайте определённые автоматизированные запросы для ресурсов, работающих через API.
Web Application FirewallNew
Для защиты ваших веб-приложений от внешних угроз в Yandex Smart Web Security подключите Web Application Firewall (WAF). Теперь для WAF установлены тарифы и действует соглашение об уровне обслуживания (SLA).
С чего начать
Создайте профиль безопасности и подключите его к L7‑балансировщику.
Собственная технология Smart Protection
Защита работает с помощью ML-моделей, которые обучены на основе многолетнего опыта защиты веб-ресурсов Яндекса от DDoS-атак.
Сервис анализирует трафик с помощью алгоритмов машинного обучения и поведенческого анализа:
- Блокирует атаки, аномальные и нелегитимные запросы.
- Подозрительные запросы отправляет в Yandex SmartCaptcha.
Решайте свои задачи со Smart Web Security
Вопросы и ответы
Smart Web Security предназначен для защиты веб-приложений от DDoS-атак и защиты от ботов на уровне L7, в том числе от парсинга контента.
Для защиты от DDoS-атак на уровне L3 и L4 используйте сервис Yandex DDoS Protection.