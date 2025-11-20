Связаться с намиПодключиться

Добавить расширение x-yc-apigateway-integration:swagger

Обновлена 20 ноября 2025 г.

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором создали или хотите создать API-шлюз.

  2. Перейдите в сервис API Gateway.

  3. Выберите API-шлюз или нажмите кнопку Создать API-шлюз, чтобы создать новый.

  4. В поле Спецификация нажмите значок и в открывшемся окне:

    1. В поле Путь укажите относительный путь к интеграции, который будет добавлен к URL-адресу API Gateway. Переменные указывайте в фигурных скобках, например /docs/{document_id}. Подробнее см. спецификацию OpenAPI 3.0.
    2. Нажмите кнопку Добавить.

В поле Спецификация отобразится OpenAPI-спецификация с указанными значениями параметров.

