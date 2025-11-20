Добавить расширение x-yc-apigateway-integration:swagger
Статья создана
Обновлена 20 ноября 2025 г.
Консоль управления
В консоли управления выберите каталог, в котором создали или хотите создать API-шлюз.
Перейдите в сервис API Gateway.
Выберите API-шлюз или нажмите кнопку Создать API-шлюз, чтобы создать новый.
В поле Спецификация нажмите значок и в открывшемся окне:
- В поле Путь укажите относительный путь к интеграции, который будет добавлен к URL-адресу API Gateway. Переменные указывайте в фигурных скобках, например
/docs/{document_id}. Подробнее см. спецификацию OpenAPI 3.0.
- Нажмите кнопку Добавить.
В поле Спецификация отобразится OpenAPI-спецификация с указанными значениями параметров.