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Обучающие курсы по Yandex API Gateway

Статья создана
Обновлена 13 мая 2025 г.

Получить больше знаний о сервисах Yandex Cloud и научиться использовать их для решения конкретных практических задач можно с помощью обучающих онлайн-курсов. Эти курсы разработаны архитекторами Yandex Cloud, бесплатны и позволяют глубже изучить нужные вам темы в удобном для вас темпе.

Подробнее узнать об использовании сервиса Yandex API Gateway можно в следующих курсах:

  • Инженер облачных сервисов

    Бесплатный курс для тех, кто планирует использовать облачные сервисы или хочет системно познакомиться с возможностями и технологиями облачной платформы.

    В рамках курса вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, освоите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищенной от внешних атак облачной инфраструктуры.

Информацию о всех доступных и еще готовящихся курсах по Yandex Cloud вы найдете на этой странице.

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