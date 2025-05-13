Обучающие курсы по Yandex API Gateway
Получить больше знаний о сервисах Yandex Cloud и научиться использовать их для решения конкретных практических задач можно с помощью обучающих онлайн-курсов. Эти курсы разработаны архитекторами Yandex Cloud, бесплатны и позволяют глубже изучить нужные вам темы в удобном для вас темпе.
Подробнее узнать об использовании сервиса Yandex API Gateway можно в следующих курсах:
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Бесплатный курс для тех, кто планирует использовать облачные сервисы или хочет системно познакомиться с возможностями и технологиями облачной платформы.
В рамках курса вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, освоите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищенной от внешних атак облачной инфраструктуры.
Информацию о всех доступных и еще готовящихся курсах по Yandex Cloud вы найдете на этой странице.