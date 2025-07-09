Публичные материалы о Serverless в Yandex Cloud
Статья создана
Обновлена 9 июля 2025 г.
- Как мы делаем Yandex Cloud — Serverless, 2025 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Бессерверные технологии для образовательных и научных проектов, 2025 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Эволюция Serverless: как развивается направление в России и в Yandex Cloud, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Проектирование, разработка и эксплуатация serverless-приложений, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Все, что вы хотели знать о бессерверных технологиях, но боялись спросить, 2023 — Статья.
- Безопасное использование секретов Yandex Lockbox в бессерверных средах, 2023 — Статья.
- Запускаем FinOps в организации с помощью бюджетов и serverless, 2023 — Статья.
- Serverless, который работает, 2022 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Создаем чат‑бот в Telegram на функциях: пошаговая инструкция, 2021 — Статья.
- Различия систем обмена сообщениями и обмена потоковыми данными, или Чем отличаются Yandex Message Queue и Yandex Data Streams, 2021 — Статья.
- Yandex Database Serverless, 2020 — Видео на YouTube и Яндекс.
Yandex API Gateway
- Как распилить монолит в Serverless, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс, Статья.
- Распределяем нагрузку: Yandex API Gateway и другие инструменты балансировки, 2024 — Статья.
- Разграничение доступа к API с помощью Yandex API Gateway, 2023 — Статья.
- Создание интерактивного приложения с использованием Yandex API Gateway и протокола WebSocket, 2023 — Статья.
- Асинхронный веб в serverless, 2022 — Видео на YouTube и на Rutube.
Внешний ресурсSpectral Ruleset для Yandex API Gateway, 2022 — Статья.
Yandex Cloud Functions
- Конвейер обработки запросов в платформе Serverless, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Путь от FaaS к платформе для EDA‑приложений, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
Внешний ресурсРабота с Redis из функций Cloud Functions, 2024 — Статья.
Внешний ресурсЛогирование в функциях Cloud Functions, 2024 — Статья.
Внешний ресурсРесурсы функции Cloud Functions, 2024 — Статья.
Внешний ресурсFastAPI в функциях Cloud Functions, 2024 — Статья.
- Как собрать статистику Telegram‑чатов с помощью Yandex Cloud Functions, 2023 — Статья.
Yandex Cloud Postbox
Внешний ресурсОтправка писем с помощью Yandex Cloud Postbox из Yandex Managed Service for Apache Airflow™, 2025 — Статья.
Внешний ресурсКак сделать форму подписки с помощью Yandex Cloud Postbox и SmartCaptcha, 2025 — Статья.
Внешний ресурсКак настроить Sendmail или Postfix для работы с Yandex Cloud Postbox, 2025 — Статья.
Внешний ресурсКак настроить отправку почты через Yandex Cloud Postbox для пользовательского (self-hosted) GitLab, 2025 — Статья.
- Как правильно делать почтовые рассылки из Yandex Cloud, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
Yandex Data Streams
- Стриминг данных с Yandex Data Streams: больше, чем Kafka, 2024 — Видео на Rutube.
- Data Transfer и Data Streams: все про потоки данных в Yandex Cloud, 2022 — Видео на YouTube и Rutube.
- Kafka API для работы с потоками данных Yandex Data Streams — топиками YDB, 2021 — Статья.
Yandex IoT Core
- Интернет вещей: как цифровые технологии меняют бизнес и повседневную жизнь, 2025 — Статья.
- Обработка и анализ данных в Yandex IoT Core, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс, Статья.
- Интернет вещей в Yandex Cloud, 2020 — Видео на YouTube и Яндекс.
Yandex Message Queue
- Реализация геораспределенной персистентной очереди сообщений, 2023 — Видео на Rutube.
Внешний ресурсКонвертируй это — с Yandex Message Queue, 2021 — Статья.
- Архитектура сервиса распределенных очередей сообщений в Yandex Cloud, 2019 — Статья.
- Yandex Message Queue, 2019 — Видео на YouTube и Rutube.
Yandex Managed Service for YDB
Внешний ресурсTerraform: Основы. Бекенды для хранения состояния, 2025 — Статья.
- Serverless YDB Internals, 2023 — Видео на YouTube и Rutube.
- Как задеплоить своего телеграм-бота (почти) бесплатно — Quick Guide в облачный Serverless, 2023 — Статья.
Внешний ресурсПогружение в Serverless. Рождение Yandex Database, 2021 — Статья.
Внешний ресурсБессерверная альтернатива традиционным базам данных, 2021 — Статья.
Yandex Serverless Containers
- Запускаем контейнерные приложения в Yandex Serverless Containers, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс, Статья.
Внешний ресурсЗапуск контейнера Serverless Containers по триггеру, 2022 — Статья.
- Serverless Containers и другие новинки serverless, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.
Внешний ресурсКак использовать Puppeteer в контейнере Serverless Containers, 2025 — Статья.
Yandex Serverless Integrations
- Создание надежных рабочих процессов с Yandex Workflows, 2025 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Визуальный конструктор Yandex Workflows: оркестрация процессов без написания кода, 2025 — Статья.
- Бессерверные интеграции: LowCode и LowOps на практике, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
Примеры коммерческого применения бессерверных вычислений
- Первый Бит. Бессерверные технологии для автоматических производственных линий, 2025 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Whoosh: 4 года без серверов в проде, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
- ИТМО. Реализация системы индивидуальных образовательных траекторий на serverless, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Яндекс Магистрали. Near to Zero Time-to-Market. Как мы разработали масштабируемый Cloud Native-сервис, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
- X5-Retail Много Лосося. Бессерверные вычисления в FoodTech, 2022 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Газпромбанк Инвестиции. Cloud-native-брокер. Опыт команды, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Яндекс Вертикали. Serverless: опыт Genotek и Яндекс Вертикалей, 2020 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Genotek. Опыт оптимизации работы с данными с Yandex Cloud, 2020 — Видео на YouTube и Яндекс.
Практикум
- Собираем и анализируем статистику Telegram-чатов с Serverless и DataLens, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Практикум. Разработка Telegram-бота с использованием serverless, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Практикум. Создание интерактивного serverless-приложения с использованием WebSocket, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Потоковый анализ данных с использованием serverless-технологий, 2022 — Видео на YouTube и Яндекс.
- CI/CD для Serverless-приложений, 2022 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Напишите навык для Алисы на Serverless, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Практикум: сервис с применением технологий Serverless в Yandex Cloud, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.
- Веб-приложение на Serverless, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.