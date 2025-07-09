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Публичные материалы о Serverless в Yandex Cloud

Статья создана
Обновлена 9 июля 2025 г.
  • Как мы делаем Yandex Cloud — Serverless, 2025 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Бессерверные технологии для образовательных и научных проектов, 2025 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Эволюция Serverless: как развивается направление в России и в Yandex Cloud, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Проектирование, разработка и эксплуатация serverless-приложений, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Все, что вы хотели знать о бессерверных технологиях, но боялись спросить, 2023 — Статья.
  • Безопасное использование секретов Yandex Lockbox в бессерверных средах, 2023 — Статья.
  • Запускаем FinOps в организации с помощью бюджетов и serverless, 2023 — Статья.
  • Serverless, который работает, 2022 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Создаем чат‑бот в Telegram на функциях: пошаговая инструкция, 2021 — Статья.
  • Различия систем обмена сообщениями и обмена потоковыми данными, или Чем отличаются Yandex Message Queue и Yandex Data Streams, 2021 — Статья.
  • Yandex Database Serverless, 2020 — Видео на YouTube и Яндекс.

Yandex API Gateway

  • Как распилить монолит в Serverless, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс, Статья.
  • Распределяем нагрузку: Yandex API Gateway и другие инструменты балансировки, 2024 — Статья.
  • Разграничение доступа к API с помощью Yandex API Gateway, 2023 — Статья.
  • Создание интерактивного приложения с использованием Yandex API Gateway и протокола WebSocket, 2023 — Статья.
  • Асинхронный веб в serverless, 2022 — Видео на YouTube и на Rutube.
  • Внешний ресурс Spectral Ruleset для Yandex API Gateway, 2022 — Статья.

Yandex Cloud Functions

  • Конвейер обработки запросов в платформе Serverless, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Путь от FaaS к платформе для EDA‑приложений, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Внешний ресурс Работа с Redis из функций Cloud Functions, 2024 — Статья.
  • Внешний ресурс Логирование в функциях Cloud Functions, 2024 — Статья.
  • Внешний ресурс Ресурсы функции Cloud Functions, 2024 — Статья.
  • Внешний ресурс FastAPI в функциях Cloud Functions, 2024 — Статья.
  • Как собрать статистику Telegram‑чатов с помощью Yandex Cloud Functions, 2023 — Статья.

Yandex Cloud Postbox

  • Внешний ресурс Отправка писем с помощью Yandex Cloud Postbox из Yandex Managed Service for Apache Airflow™, 2025 — Статья.
  • Внешний ресурс Как сделать форму подписки с помощью Yandex Cloud Postbox и SmartCaptcha, 2025 — Статья.
  • Внешний ресурс Как настроить Sendmail или Postfix для работы с Yandex Cloud Postbox, 2025 — Статья.
  • Внешний ресурс Как настроить отправку почты через Yandex Cloud Postbox для пользовательского (self-hosted) GitLab, 2025 — Статья.
  • Как правильно делать почтовые рассылки из Yandex Cloud, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.

Yandex Data Streams

  • Стриминг данных с Yandex Data Streams: больше, чем Kafka, 2024 — Видео на Rutube.
  • Data Transfer и Data Streams: все про потоки данных в Yandex Cloud, 2022 — Видео на YouTube и Rutube.
  • Kafka API для работы с потоками данных Yandex Data Streams — топиками YDB, 2021 — Статья.

Yandex IoT Core

  • Интернет вещей: как цифровые технологии меняют бизнес и повседневную жизнь, 2025 — Статья.
  • Обработка и анализ данных в Yandex IoT Core, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс, Статья.
  • Интернет вещей в Yandex Cloud, 2020 — Видео на YouTube и Яндекс.

Yandex Message Queue

  • Реализация геораспределенной персистентной очереди сообщений, 2023 — Видео на Rutube.
  • Внешний ресурс Конвертируй это — с Yandex Message Queue, 2021 — Статья.
  • Архитектура сервиса распределенных очередей сообщений в Yandex Cloud, 2019 — Статья.
  • Yandex Message Queue, 2019 — Видео на YouTube и Rutube.

Yandex Managed Service for YDB

  • Внешний ресурс Terraform: Основы. Бекенды для хранения состояния, 2025 — Статья.
  • Serverless YDB Internals, 2023 — Видео на YouTube и Rutube.
  • Как задеплоить своего телеграм-бота (почти) бесплатно — Quick Guide в облачный Serverless, 2023 — Статья.
  • Внешний ресурс Погружение в Serverless. Рождение Yandex Database, 2021 — Статья.
  • Внешний ресурс Бессерверная альтернатива традиционным базам данных, 2021 — Статья.

Yandex Serverless Containers

  • Запускаем контейнерные приложения в Yandex Serverless Containers, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс, Статья.
  • Внешний ресурс Запуск контейнера Serverless Containers по триггеру, 2022 — Статья.
  • Serverless Containers и другие новинки serverless, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Внешний ресурс Как использовать Puppeteer в контейнере Serverless Containers, 2025 — Статья.

Yandex Serverless Integrations

  • Создание надежных рабочих процессов с Yandex Workflows, 2025 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Визуальный конструктор Yandex Workflows: оркестрация процессов без написания кода, 2025 — Статья.
  • Бессерверные интеграции: LowCode и LowOps на практике, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.

Примеры коммерческого применения бессерверных вычислений

  • Первый Бит. Бессерверные технологии для автоматических производственных линий, 2025 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Whoosh: 4 года без серверов в проде, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • ИТМО. Реализация системы индивидуальных образовательных траекторий на serverless, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Яндекс Магистрали. Near to Zero Time-to-Market. Как мы разработали масштабируемый Cloud Native-сервис, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • X5-Retail Много Лосося. Бессерверные вычисления в FoodTech, 2022 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Газпромбанк Инвестиции. Cloud-native-брокер. Опыт команды, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Яндекс Вертикали. Serverless: опыт Genotek и Яндекс Вертикалей, 2020 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Genotek. Опыт оптимизации работы с данными с Yandex Cloud, 2020 — Видео на YouTube и Яндекс.

Практикум

  • Собираем и анализируем статистику Telegram-чатов с Serverless и DataLens, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Практикум. Разработка Telegram-бота с использованием serverless, 2024 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Практикум. Создание интерактивного serverless-приложения с использованием WebSocket, 2023 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Потоковый анализ данных с использованием serverless-технологий, 2022 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • CI/CD для Serverless-приложений, 2022 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Напишите навык для Алисы на Serverless, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Практикум: сервис с применением технологий Serverless в Yandex Cloud, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.
  • Веб-приложение на Serverless, 2021 — Видео на YouTube и Яндекс.
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