Создание задачи в системе. Источник: SOLUT
Как технологии трансформируют строительную сферу
Рассказываем, как с помощью искусственного интеллекта, 3D‑моделей, цифровых двойников и IoT‑систем девелоперы оптимизируют работу на всех этапах.
Современные технологии позволяют цифровизировать не только все этапы строительства, но и дальнейшую эксплуатацию здания. Они помогают девелоперам, управляющим компаниям и жильцам. В этой статье собрали четыре технологии, которые активно используются в строительстве, и кейсы их применения.
Искусственный интеллект: автоматизация и поддержка принятия решений
ИИ помогает проектировать здания по заданным параметрам, оценивать безопасность конструкций и качество работ, автоматизировать закупку материалов и выбор стройплощадок. Предиктивная аналитика на основе технологий машинного обучения используется для расчёта количества и стоимости ресурсов.
По данным Минстроя России, искусственный интеллект используют 22% строительных компаний. У 30% организаций готова инфраструктура для использования технологий, а у 39% накоплены данные для обучения нейросетей.
К примеру, девелопер «Самолёт» применяет ИИ на всех этапах работ:
Для контроля смет
ИИ‑система ищет превышения допустимого количества или стоимости материалов. Сервис позволяет минимизировать себестоимость строительства благодаря автоматизации контроля и выявлению ошибочных позиций в Региональном справочнике стоимости строительства (РСС).
«Все новые предложения по ценам закупки материалов сравниваются с историческими данными. Это позволяет избегать необоснованных трат при некорректных коммерческих предложениях и экономить более 10% от общих расходов на закупки».
Для поиска по базе знаний
Пилотируется проект, который поможет сметчикам создавать ведомости объёмов работ, автоматически заполняя наименования и типы материалов, а также наименования и категории работ. Рекомендательная система с использованием ИИ‑модели предоставляет варианты для заполнения каждой строки — сотрудник может выбрать из предложенных или указать своё значение. В решении, по данным «Самолёта», используются LLM, NLP и векторное хранилище. В компании ожидают, что время на составление ведомостей сократится на 85%, а на расчёт сметной себестоимости — на 30%.
Для мониторинга ковенантов
Это дополнительные условия в кредитном договоре, которые определяют обязательства компании перед банком. LLM распознаёт условия в документах и направляет их в специальный реестр, который изучают юристы.
«У нас более 7000 ковенантов перед разными банками. Ручной контроль при таком количестве обязательств занимает очень много времени. Плюс присутствует риск ошибки из‑за человеческого фактора, что может привести к задержке финансирования и повышению процентной ставки. Поэтому контроль ковенантов с помощью LLM даёт значительные преимущества для бизнеса. В нашем случае он снизил нарушения на 90%».
Для транскрибации звонков в колл‑центре
Это упрощает анализ обращений и позволяет быстрее выявлять проблемы, на которые нужно обратить внимание.
Для классификации комментариев
Этот сценарий применяется на платформе для девелоперов и управляющих компаний «Домиленд». Система на базе LLM и NLP помогает анализировать отзывы жильцов и определять основные проблемы, а также оценивать качество работы управляющей компании. Система повысила индексы удовлетворённости клиентов и потребительской лояльности на 2 и 10% соответственно.
Для оценки квартир
ИИ‑модель отвечает за первичную оценку недвижимости — как на рынке нового жилья, так и по схеме трейд‑ин.
Строительная компания ПИК использует технологию от разработчика SOLUT для мониторинга труда. Сотрудники носят устройства, которые собирают данные об их активности, а ИИ‑система анализирует эту информацию и определяет, чем и когда занимался рабочий. Есть общий уровень, на котором активность делится на основную работу, простой, перемещения и другие. И есть детализированный: система распознаёт выкладывание раствора, установку теплоизоляции, использование шуруповерта, сварку и т. д. В рамках пилота ИИ‑модель повысила производительность строителей на 20%.
BIM: прогнозирование жизненного цикла здания
BIM (Building Information Modeling, информационное моделирование зданий) помогает спрогнозировать жизненный цикл объекта: от проектирования и строительства до эксплуатации, реконструкции и утилизации. Программа создаёт 3D‑модель здания, которая отражает всё, что будет происходить с объектом с учётом его изначальных параметров. Система позволяет оценить стоимость строительства, потенциальную прибыль застройщика, соблюдение строительных норм и другие параметры.
Согласно оценке Polaris Market Research, мировой рынок BIM в 2023 году составлял $7,5 млрд, а к 2032 году вырастет до $23,7 млрд. Среднегодовой темп роста оценивается в 13,6%.
Работу с данными BIM‑моделей можно автоматизировать. Так, разработчик «Тангл» создал платформу, которая позволяет проверять BIM‑модели на любом этапе строительства и автоматизировать составление сметной документации.
Модель содержит всю необходимую информацию об объекте: от габаритов плит перекрытия до стоимости материалов
Компания развернула инфраструктуру в Yandex Cloud. Когда при расширении бизнеса выросло число пользователей, «Тангл» смог без остановки работы в три раза увеличить количество процессоров и оперативной памяти.
«Благодаря масштабируемой инфраструктуре мы можем обрабатывать больший объём данных и запросов клиентов. У застройщиков, в свою очередь, появилась возможность работать с более крупными проектами, например с целыми жилыми комплексами, а не просто с одним домом».
Группа «Эталон» использует BIM‑модели с 2012 года и уже распространила их на все этапы строительства, а также на заселение и эксплуатацию зданий. В 2022 году компания завершила проект, полностью разработанный на основе BIM, — детский сад в составе ЖК «Дом на Блюхера».
Цифровые двойники: управление проектом
Технология цифровых двойников работает в связке с BIM. Если BIM — это информационная модель здания, то цифровой двойник — система, которая позволяет работать с этой моделью и управлять ею.
Цифровой двойник в строительной отрасли можно представить как симулятор здания: он показывает, что произойдёт с конструкцией при тех или иных изменениях. Как и BIM, цифровая модель объединяет всю информацию о проекте: сметы, сроки, документацию, расход материалов.
По данным Knowledge Sourcing Intelligence, в 2025 году рынок цифровых двойников составляет $64,9 млрд и будет расти в среднем на 17% в год, до $155 млрд в 2030 году.
В России технологию цифровых двойников применил девелопер бизнес‑парка «Ростех‑Сити» — Asterus. Разработчиком выступила компания Genpro. В комплексе 13 зданий, площадь участка — 9,7 га, застройки — 263 тыс. м². После завершения строительства с системой работает управляющая компания. По словам заместителя генерального директора Asterus Константина Ковалёва, цифровой двойник добавляет объекту не менее 5% ценности и снижает расходы на эксплуатацию на 20%.
Первый город в России, у которого есть цифровой двойник, — Нальчик. Систему разработал Сбер совместно с 2ГИС. Она позволяет городским службам работать через единую базу и видеть состояние всех городских объектов в реальном времени. Цифровой двойник помогает управлять градостроительством, синхронизировать работу всех служб, прогнозировать и предотвращать аварийные ситуации, автоматизировать работу ЖКХ и организовывать дорожное движение.
IoT‑сенсоры: контроль строительства и мониторинг ЖКУ
Технологии интернета вещей позволяют контролировать безопасность на строительных объектах, повышать скорость работ и следить за состоянием оборудования. Носимые устройства мониторят передвижения рабочих, а датчики и камеры на стройплощадке собирают данные об оборудовании и ходе работ. По данным Emergen Research, рынок интернета вещей в строительстве будет расти со среднегодовым темпом 15,5% и к 2028 году достигнет $26 млрд.
IoT в строительстве применяется и в России. Так, Ростех разработал решение, которое в реальном времени собирает информацию с датчиков на оборудовании и передаёт её в центр управления. Это позволяет контролировать производственные линии от конкретного рабочего места до всего предприятия.
Интегратор Nekta использовал IoT для автоматизации сбора и учёта энергоресурсов в жилом комплексе, контроля протечек, а также для сценариев безопасности: мониторинга проникновения в подвалы и на чердаки. Система состоит из десяти компонентов, соединённых беспроводным каналом связи: датчиков движения, счётчиков воды и электричества. Система позволяет контролировать все параметры с компьютера и смартфона. При нештатной ситуации заказчик получает пуш‑уведомление или электронное письмо.
Советы по внедрению IT‑решений в строительной отрасли
Делимся практическими рекомендациями от Ольги Свитневой из «Самолёта» — компании, которая масштабно применяет ИИ и облачные решения в строительстве.
- Перед внедрением проанализируйте текущие бизнес‑процессы и выделите, что в них придётся скорректировать. Составьте план с ожидаемым эффектом от проекта и затратами на его реализацию.
- Облачные платформы позволяют быстро получать нужные вычислительные ресурсы для расчётов и гибко масштабировать ресурсы при создании моделей без необходимости платить за фиксированные объёмы мощностей.
- Внедрение ИИ на этапе строительства позволяет выбирать лучшие предложения по ценам на материалы и наиболее добросовестных подрядчиков, контролировать производительность рабочих и простой техники на площадке.
- На этапе эксплуатации ключевая метрика — удовлетворённость клиентов управляющей компанией. Отслеживать этот показатель помогает ИИ‑анализ комментариев жильцов в чатах и приложении УК.
- Для оценки экономического эффекта нужно выделить качественные и количественные метрики и замерять их на каждом этапе развития проекта. Также следует выделить статьи расходов (стоимость вычислительных ресурсов и оборудования, административно‑управленческие расходы, ФОТ и другие.) и статьи доходов: прирост прибыли, сокращение времени на операции, снижение издержек производства, устранение брака и т. д. Сопоставление статей позволит оценить окупаемость решения.
- Помимо перечисленных в статье, среди перспективных технологий в индустрии — мониторинг стройплощадок с помощью аэрофотосъёмки и механизация опасных строительных работ с применением роботов.