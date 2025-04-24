Как технологии трансформируют строительную сферу

Современные технологии позволяют цифровизировать не только все этапы строительства, но и дальнейшую эксплуатацию здания. Они помогают девелоперам, управляющим компаниям и жильцам. В этой статье собрали четыре технологии, которые активно используются в строительстве, и кейсы их применения.

Искусственный интеллект: автоматизация и поддержка принятия решений Искусственный интеллект: автоматизация и поддержка принятия решений

ИИ помогает проектировать здания по заданным параметрам, оценивать безопасность конструкций и качество работ, автоматизировать закупку материалов и выбор стройплощадок. Предиктивная аналитика на основе технологий машинного обучения используется для расчёта количества и стоимости ресурсов.

По данным Минстроя России, искусственный интеллект используют 22% строительных компаний. У 30% организаций готова инфраструктура для использования технологий, а у 39% накоплены данные для обучения нейросетей.

К примеру, девелопер «Самолёт» применяет ИИ на всех этапах работ: