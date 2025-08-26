Инструменты для работы с API-шлюзами API Gateway
Обновлена 26 августа 2025 г.
Провайдер Terraform
Terraform позволяет создавать ресурсы API Gateway и управлять ими с помощью файлов конфигураций.
Yandex Cloud SDK
- Node.js SDK — исходный код библиотеки на GitHub.
- Python SDK — исходный код библиотеки на GitHub.
- Go SDK — исходный код библиотеки на GitHub.
- Bash SDK — официальный сайт GNU.
- Java SDK — исходный код библиотеки на GitHub.
- .NET Core SDK — исходный код библиотеки на GitHub.
Serverless Framework: Yandex Cloud
Serverless Framework: Yandex Cloud — плагин для работы с фреймворком serverless.com.