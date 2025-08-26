Связаться с намиПодключиться

Инструменты для работы с API-шлюзами API Gateway

Статья создана
Обновлена 26 августа 2025 г.

Провайдер Terraform

Terraform позволяет создавать ресурсы API Gateway и управлять ими с помощью файлов конфигураций.

Yandex Cloud SDK

Serverless Framework: Yandex Cloud

Serverless Framework: Yandex Cloud — плагин для работы с фреймворком serverless.com.

