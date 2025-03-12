Интерфейс Yandex Workflows построен по трёхпанельной структуре: слева размещена инструментальная панель с типами блоков, которые пользователь перетаскивает на плейсхолдеры в центральный канвас; в центре формируется схема процесса, где блоки автоматически соединяются стрелками; справа настраиваются параметры выбранных элементов. На примере видно, как создаётся сложный процесс с параллельными потоками — центральный блок Parallel разделяет работу на три направления: верхний с контейнерами и блоком Fail, средний с контейнерами, блоками Success и Switch, и нижний с HTTP‑вызовами и блоком Pass, а ветвления от блока Switch (Default и Rule 1) демонстрируют возможности условной логики.
Визуальный конструктор Yandex Workflows: оркестрация процессов без написания кода
В Yandex Workflows появился визуальный конструктор для построения рабочих процессов. Новая функциональность позволяет создавать и автоматизировать процессы через графический интерфейс, без ручной работы с YAML‑конфигурациями.
Текстовый формат для описания рабочих процессов с помощью структурированного кода. Позволяет программно задавать последовательность шагов и логику их выполнения.
Любая сложная система — это результат взаимодействия множества подсистем. Чтобы эти взаимодействия работали слаженно, требуется эффективный оркестратор. Yandex Workflows объединяет различные сервисы и инструменты Yandex Cloud, а также сторонние системы в единый управляемый процесс.
Визуальный конструктор позволяет создавать и настраивать рабочие процессы с помощью наглядного интерфейса. Объекты в Yandex Workflows делятся на две категории: интеграционные и управляющие шаги. Сервис уже поддерживает интеграции с Yandex Tracker, Yandex Cloud Postbox, Foundation Models и другими решениями.
Теперь вместо написания кода или YAML‑спецификаций пользователь может создавать последовательность шагов через интерфейс.
В статье расскажем, какие задачи решает Yandex Workflows, и приведём примеры конкретных сценариев использования инструмента.
Как работает Yandex Workflows
Yandex Workflows позволяет выстраивать и автоматизировать рабочие процессы с помощью визуального конструктора или декларативной спецификации на YAML, что упрощает проектирование сложных рабочих процессов.
В Yandex Workflows рабочий процесс — это цепочка связанных шагов, которые система выполняет по порядку. На каждом шаге можно либо работать с сервисами Yandex Cloud и другими системами, либо обрабатывать данные, либо принимать решения по заданным условиям. Так, с помощью Yandex Workflows можно связать в единый процесс трекер задач Yandex Tracker, технологии Foundation Models, такие как генеративная модель YandexGPT и сервис отправки транзакционных email‑сообщений Yandex Cloud Postbox.
Интерфейс Yandex Workflows с примером рабочего процесса, который автоматизирует обработку тикетов. Сначала Yandex Tracker извлекает данные тикетов (fetch_tickets), затем YandexGPT (Foundation Models) суммаризирует их содержимое (summarize_texts). После создания отчёта (create_report) блок Parallel разделяет процесс на два параллельных потока: один записывает результат обратно в Yandex Tracker, другой отправляет его по электронной почте через Yandex Cloud Postbox.
Yandex Workflows полностью берёт на себя управление инфраструктурой. Разработчикам не нужно беспокоиться о масштабировании и отказоустойчивости — сервис автоматически решает эти задачи.
Важное преимущество Yandex Workflows — сохранение состояния каждого процесса во внутренней базе данных. При сбоях или ошибках сервис самостоятельно перезапустит выполнение с последнего успешно завершённого шага. Команды могут гибко настроить политики повторных попыток и способы обработки ошибок под свои нужды.
Для мониторинга и отладки Yandex Workflows предлагает удобные инструменты логирования, которые помогают отслеживать выполнение как целых процессов, так и отдельных шагов. Благодаря этому разработчики экономят время и сосредотачиваются на создании бизнес‑логики вместо решения инфраструктурных проблем.
Сильные стороны Yandex Workflows
Для разработчиков
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Low‑code‑инструмент с дружелюбным интерфейсом позволяет эффективно проектировать сложные рабочие процессы без необходимости писать много кода.
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Автомасштабируемость и автообновления освобождают от необходимости управлять инфраструктурой и беспокоиться о производительности и безопасности.
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Встроенные функции обработки ошибок и управления состоянием обеспечивают надёжность и устойчивость приложений.
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Наглядная визуализация бизнес‑логики упрощает презентацию и объяснение продукта для нетехнической аудитории.
Для бизнеса
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Сокращение объёма кода помогает оптимизировать ресурсы разработки, значительно экономить средства, а также снижает требования к квалификации разработчиков.
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Быстрое проектирование и выполнение рабочих процессов сокращает цикл разработки, ускоряя внедрение новых функций и продуктов.
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Автоматизация процессов и функции обработки багов повышают надёжность и снижают количество человеческих ошибок.
Области применения и примеры использования
Yandex Workflows подходит для решения разнообразных задач — от обеспечения безопасности до организации бизнес-процессов. Общие сценарии применения включают следующие направления:
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Интеграционные задачи — объединение различных сервисов и систем в единый процесс, трансформация монолитных приложений в микросервисы.
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Организация пайплайнов для работы с данными — обеспечение порядка выполнения и успешного завершения длительных заданий, распараллеливание обработки данных без необходимости ручной организации отдельного приложения.
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Автоматизация повторяющихся задач — управление исправлениями, синхронизация данных, мониторинг с автоматическим масштабированием и обработкой ошибок.
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Построение бессерверных приложений — создание сложной логики без необходимости писать код для управления параллельными процессами, обработки ошибок и таймаутов.
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Оркестрация данных и сервисов — координация работы виртуальных машин и контейнеров в Yandex Cloud.
Рассмотрим конкретные примеры, с которых можно начать знакомство с инструментом.
Координация микросервисов
Розничные торговые сети могут применять Yandex Workflows для оркестровки всего процесса покупки: от аутентификации клиентов до отправки товаров. Инструмент эффективно связывает все этапы — проверку наличия товаров на складе, обработку платежей и логистику, обеспечивая целостность всей цепочки обслуживания интернет‑заказов.
Автоматизация процессов безопасности
Yandex Workflows автоматизирует регулярные процедуры в сфере безопасности: проверки систем, обновления программного обеспечения и контроль соответствия требованиям.
В сфере информационной безопасности инструмент помогает выстроить чёткие алгоритмы реагирования на инциденты. Это существенно уменьшает риск человеческих ошибок и ускоряет отклик — от момента первого оповещения до полного решения проблемы система методично проводит команду через все необходимые этапы.
Организация процессов работы с данными
Yandex Workflows помогает компаниям, работающим с большими массивами информации, создавать простые и понятные цепочки обработки данных. Инструмент удобен для координации процессов извлечения данных из разных источников, их базовой трансформации и последующей загрузки в аналитические системы.
Например, аналитический отдел может использовать Yandex Workflows для автоматизации рутинных операций с данными и интеграции с существующими инструментами аналитики, что упрощает подготовку информации для принятия бизнес‑решений.
Автоматизация обработки и генерации текстов с помощью LLM
Yandex Workflows упрощает работу с текстовыми данными, позволяя автоматизировать сложные процессы обработки и генерации контента. Инструмент поддерживает цепочки действий для анализа документов, суммаризации текстов, генерации статей по заданным параметрам и извлечения структурированных данных из неупорядоченных текстов.
Например, контент‑отделы могут использовать Yandex Workflows для автоматизации подготовки публикаций: создания публикаций: процесс разбивает материал на структурные элементы (вступление, описание проблемы, варианты решений), для каждой части специализированная языковая модель генерирует контент по отдельному промту. Для разных типов медиа — текста, изображений, видео — задействуются специфические модели. Рабочий процесс также включает этапы человеческого ревью с внесением замечаний и возможностью отправки на повторный цикл доработки. Такой подход не только экономит время на рутинных задачах, но и обеспечивает единообразие стиля при сохранении контроля качества.
Практические сценарии для начала работы
Знакомство с инструментом лучше начинать с решения простых задач. Мы подготовили три практических примера для типовых задач, чтобы вы могли протестировать инструмент в действии.
Сценарий ChatOps: мониторинг и автоматическое масштабирование
Настройте интеграцию между Yandex Monitoring и телеграм‑чатом. Когда Monitoring обнаруживает высокую нагрузку на серверах (например, CPU > 80% в течение пяти минут), он отправляет уведомление в специальный канал чата, например #cloud‑alerts.
После получения уведомления о высокой нагрузке созданный в Yandex Workflows рабочий процесс отправляет в чат сообщение: «Instance group с высоким CPU будет автоматически отскейлена, и если хочется это предотвратить, нужно найти и остановить исполнение workflow через `yc sls workflow execution stop`». Если пользователь не останавливает процесс, система автоматически масштабирует группу виртуальных машин.
Сценарий передачи дежурства
Имеем очередь дежурств DUTY. Рабочий процесс отрабатывает каждый `<duty_period>` со следующими действиями:
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Проверка текущих алертов в статусе WARN/CRIT в системе мониторинга.
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Создание тикета на новое дежурство.
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Формирование таблицы всех алертов с колонками «Текст», «Алерт», «Вердикт».
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Уведомление дежурного в чате и тикете (для простоты можно передать текущего дежурного прямо в input).
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Ожидание 10 минут (либо использование вебхука).
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Проверка заполнения таблицы вердиктами:
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Если всё заполнено, меняем статус тикета на «Передано» или добавляем тег (так проще).
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Если не заполнено, призываем дежурного снова.
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При повторном отсутствии заполнения рабочий процесс завершается с ошибкой.
Обработка логов с аналитикой
Логи аутентификации автоматически собираются из API приложения и отправляются в Yandex Cloud Logging. Далее рабочий процесс обеспечивает:
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этап обработки и обогащения данных,
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отгрузку метрик в систему Yandex Monitoring,
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настройку оповещений на основе полученных данных.
Эти практические примеры демонстрируют, как с помощью Yandex Workflows можно автоматизировать сложные многоэтапные задачи, требующие взаимодействия с различными сервисами Yandex Cloud и внешними системами.
Условия предоставления
Сервис предоставляется бесплатно и находится на стадии Preview. Чтобы попробовать инструмент, отправьте заявку в консоли управления. На сервисы Serverless действует специальный тариф free tier, который включает:
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Yandex Cloud Functions: 1 млн вызовов функций и 10 ГБ/час выполнения функций в месяц;
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Yandex Serverless Containers: 1 млн вызовов контейнера в месяц;
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Yandex API Gateway: 100 тысяч запросов к API‑шлюзам в месяц.
После исчерпания бесплатных лимитов начинает действовать стандартная тарификация.