Визуальный конструктор Yandex Workflows: оркестрация процессов без написания кода

Yandex Workflows полностью берёт на себя управление инфраструктурой. Разработчикам не нужно беспокоиться о масштабировании и отказоустойчивости — сервис автоматически решает эти задачи.

Важное преимущество Yandex Workflows — сохранение состояния каждого процесса во внутренней базе данных. При сбоях или ошибках сервис самостоятельно перезапустит выполнение с последнего успешно завершённого шага. Команды могут гибко настроить политики повторных попыток и способы обработки ошибок под свои нужды.

Для мониторинга и отладки Yandex Workflows предлагает удобные инструменты логирования, которые помогают отслеживать выполнение как целых процессов, так и отдельных шагов. Благодаря этому разработчики экономят время и сосредотачиваются на создании бизнес‑логики вместо решения инфраструктурных проблем.

Сильные стороны Yandex Workflows Сильные стороны Yandex Workflows

Для разработчиков Для разработчиков

Low‑code‑инструмент с дружелюбным интерфейсом позволяет эффективно проектировать сложные рабочие процессы без необходимости писать много кода. Автомасштабируемость и автообновления освобождают от необходимости управлять инфраструктурой и беспокоиться о производительности и безопасности. Встроенные функции обработки ошибок и управления состоянием обеспечивают надёжность и устойчивость приложений. Наглядная визуализация бизнес‑логики упрощает презентацию и объяснение продукта для нетехнической аудитории.

Для бизнеса Для бизнеса

Сокращение объёма кода помогает оптимизировать ресурсы разработки, значительно экономить средства, а также снижает требования к квалификации разработчиков. Быстрое проектирование и выполнение рабочих процессов сокращает цикл разработки, ускоряя внедрение новых функций и продуктов. Автоматизация процессов и функции обработки багов повышают надёжность и снижают количество человеческих ошибок.

Области применения и примеры использования Области применения и примеры использования

Yandex Workflows подходит для решения разнообразных задач — от обеспечения безопасности до организации бизнес-процессов. Общие сценарии применения включают следующие направления:

Интеграционные задачи — объединение различных сервисов и систем в единый процесс, трансформация монолитных приложений в микросервисы. Организация пайплайнов для работы с данными — обеспечение порядка выполнения и успешного завершения длительных заданий, распараллеливание обработки данных без необходимости ручной организации отдельного приложения. Автоматизация повторяющихся задач — управление исправлениями, синхронизация данных, мониторинг с автоматическим масштабированием и обработкой ошибок. Построение бессерверных приложений — создание сложной логики без необходимости писать код для управления параллельными процессами, обработки ошибок и таймаутов. Оркестрация данных и сервисов — координация работы виртуальных машин и контейнеров в Yandex Cloud.

Рассмотрим конкретные примеры, с которых можно начать знакомство с инструментом.

Координация микросервисов Координация микросервисов

Розничные торговые сети могут применять Yandex Workflows для оркестровки всего процесса покупки: от аутентификации клиентов до отправки товаров. Инструмент эффективно связывает все этапы — проверку наличия товаров на складе, обработку платежей и логистику, обеспечивая целостность всей цепочки обслуживания интернет‑заказов.

Автоматизация процессов безопасности Автоматизация процессов безопасности

Yandex Workflows автоматизирует регулярные процедуры в сфере безопасности: проверки систем, обновления программного обеспечения и контроль соответствия требованиям.

В сфере информационной безопасности инструмент помогает выстроить чёткие алгоритмы реагирования на инциденты. Это существенно уменьшает риск человеческих ошибок и ускоряет отклик — от момента первого оповещения до полного решения проблемы система методично проводит команду через все необходимые этапы.

Организация процессов работы с данными Организация процессов работы с данными

Yandex Workflows помогает компаниям, работающим с большими массивами информации, создавать простые и понятные цепочки обработки данных. Инструмент удобен для координации процессов извлечения данных из разных источников, их базовой трансформации и последующей загрузки в аналитические системы.

Например, аналитический отдел может использовать Yandex Workflows для автоматизации рутинных операций с данными и интеграции с существующими инструментами аналитики, что упрощает подготовку информации для принятия бизнес‑решений.

Автоматизация обработки и генерации текстов с помощью LLM Автоматизация обработки и генерации текстов с помощью LLM

Yandex Workflows упрощает работу с текстовыми данными, позволяя автоматизировать сложные процессы обработки и генерации контента. Инструмент поддерживает цепочки действий для анализа документов, суммаризации текстов, генерации статей по заданным параметрам и извлечения структурированных данных из неупорядоченных текстов.

Например, контент‑отделы могут использовать Yandex Workflows для автоматизации подготовки публикаций: создания публикаций: процесс разбивает материал на структурные элементы (вступление, описание проблемы, варианты решений), для каждой части специализированная языковая модель генерирует контент по отдельному промту. Для разных типов медиа — текста, изображений, видео — задействуются специфические модели. Рабочий процесс также включает этапы человеческого ревью с внесением замечаний и возможностью отправки на повторный цикл доработки. Такой подход не только экономит время на рутинных задачах, но и обеспечивает единообразие стиля при сохранении контроля качества.

Практические сценарии для начала работы Практические сценарии для начала работы

Знакомство с инструментом лучше начинать с решения простых задач. Мы подготовили три практических примера для типовых задач, чтобы вы могли протестировать инструмент в действии.

Сценарий ChatOps: мониторинг и автоматическое масштабирование Сценарий ChatOps: мониторинг и автоматическое масштабирование

Настройте интеграцию между Yandex Monitoring и телеграм‑чатом. Когда Monitoring обнаруживает высокую нагрузку на серверах (например, CPU > 80% в течение пяти минут), он отправляет уведомление в специальный канал чата, например #cloud‑alerts.

После получения уведомления о высокой нагрузке созданный в Yandex Workflows рабочий процесс отправляет в чат сообщение: «Instance group с высоким CPU будет автоматически отскейлена, и если хочется это предотвратить, нужно найти и остановить исполнение workflow через `yc sls workflow execution stop`». Если пользователь не останавливает процесс, система автоматически масштабирует группу виртуальных машин.

Сценарий передачи дежурства Сценарий передачи дежурства

Имеем очередь дежурств DUTY. Рабочий процесс отрабатывает каждый `<duty_period>` со следующими действиями:

Проверка текущих алертов в статусе WARN/CRIT в системе мониторинга. Создание тикета на новое дежурство. Формирование таблицы всех алертов с колонками «Текст», «Алерт», «Вердикт». Уведомление дежурного в чате и тикете (для простоты можно передать текущего дежурного прямо в input). Ожидание 10 минут (либо использование вебхука). Проверка заполнения таблицы вердиктами: Если всё заполнено, меняем статус тикета на «Передано» или добавляем тег (так проще).

Если не заполнено, призываем дежурного снова. При повторном отсутствии заполнения рабочий процесс завершается с ошибкой.

Обработка логов с аналитикой Обработка логов с аналитикой

Логи аутентификации автоматически собираются из API приложения и отправляются в Yandex Cloud Logging. Далее рабочий процесс обеспечивает:

этап обработки и обогащения данных,

отгрузку метрик в систему Yandex Monitoring,

настройку оповещений на основе полученных данных.

Эти практические примеры демонстрируют, как с помощью Yandex Workflows можно автоматизировать сложные многоэтапные задачи, требующие взаимодействия с различными сервисами Yandex Cloud и внешними системами.

Условия предоставления Условия предоставления

Сервис предоставляется бесплатно и находится на стадии Preview. Чтобы попробовать инструмент, отправьте заявку в консоли управления . На сервисы Serverless действует специальный тариф free tier, который включает:

Yandex Cloud Functions: 1 млн вызовов функций и 10 ГБ/час выполнения функций в месяц;

Yandex Serverless Containers: 1 млн вызовов контейнера в месяц;

Yandex API Gateway: 100 тысяч запросов к API‑шлюзам в месяц.

После исчерпания бесплатных лимитов начинает действовать стандартная тарификация.