Виртуальные машины: принципы работы, применение в облаке и выбор оптимального решения

Технология виртуализации основана на работе гипервизора — специального программного обеспечения, которое создаёт и управляет виртуальными машинами. А готовые вычислительные мощности для бизнеса предоставляет, например, сервис Yandex Compute Cloud. С его помощью вы можете развернуть виртуальную машину с нужной операционной системой и характеристиками в течение минуты. Физическое оборудование полностью скрыто от пользователя: система выглядит как самостоятельный сервер с ядром ОС, файловой системой и сетевыми интерфейсами.

Принцип работы виртуальной машины Принцип работы виртуальной машины

При параллельном запуске нескольких виртуальных машин каждая из них воспринимает себя как единственного владельца всех ресурсов, а гипервизор грамотно распределяет вычислительные мощности между гостевыми системами. Это позволяет поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках.

Современные процессоры поддерживают виртуализацию на аппаратном уровне. Это позволяет гостевым операционным системам работать быстро и без конфликтов. На каждой виртуальной машине можно установить необходимую ОС, например Windows, и запускать её независимо от системы хоста — например, запустить Windows на Linux‑сервере. При этом сбой в одной ВМ не влияет на работу других благодаря изоляции и грамотному управлению ресурсами.

Роль гипервизора в виртуализации Роль гипервизора в виртуализации

Программный эмулятор оборудования, позволяющий запускать операционные системы и программы, написанные для одной аппаратной платформы, на другой. Поддерживает полную эмуляцию системы или работу в связке с KVM для повышения производительности.

Модуль ядра Linux, обеспечивающий аппаратную виртуализацию. Позволяет запускать виртуальные машины с почти нативной производительностью благодаря прямому доступу к возможностям процессора.

qcow2 (QEMU Copy‑On‑Write 2) — формат виртуальных дисков, используемый в QEMU/KVM. Поддерживает сжатие данных, шифрование и создание снимков состояния. Отличается эффективным использованием дискового пространства, выделяя его только по мере необходимости.

Виртуальные аппаратные компоненты, созданные специально для виртуальных машин. Оптимизированы для виртуальной среды и обеспечивают более эффективное взаимодействие между гостевой системой и гипервизором.

Гипервизор создаёт и запускает виртуальные машины, распределяет между ними ресурсы процессора, оперативной памяти и дисков. Он также отвечает за операции ввода‑вывода, безопасность, создание снимков состояния системы и перенос ВМ между физическими серверами. По сути, гипервизор — это «диспетчер» между гостевыми системами и физическим оборудованием.

Гипервизоры делятся на два типа:

Работают напрямую с оборудованием без промежуточной операционной системы. Например, VMware ESXi, Microsoft Hyper‑V, XEN. Они обеспечивают высокую надёжность и минимальные накладные расходы. Работают как обычное приложение в уже установленной операционной системе. Такие системы, как VirtualBox и VMware Workstation, удобны для настольных компьютеров, но требуют больше ресурсов.

Облачные платформы обычно используют гипервизоры первого типа из‑за высокой производительности и надёжности. Они защищают виртуальные машины от взаимного влияния и эффективно распределяют вычислительные ресурсы и память.

В Yandex Cloud используется связка QEMU/KVM, которая позволяет объединить универсальность QEMU с высокой производительностью KVM. Это решение поддерживает формат виртуальных дисков qcow2 на всех платформах и обеспечивает удобное управление синтетическими устройствами.

Применение виртуальных машин Применение виртуальных машин

Популярность облачных вычислений во многом связана с технологией виртуализации. Гипервизор позволяет провайдерам размещать тысячи виртуальных машин на одном кластере серверов с сохранением изоляции между клиентами. Пользователи могут быстро получить виртуальный сервер без затрат на покупку и обслуживание физического оборудования.

Облачные виртуальные машины решают несколько важных задач:

обеспечивают быстрое развёртывание — сервер создаётся за несколько минут после выбора образа операционной системы;

позволяют гибко масштабировать ресурсы — при росте нагрузки запускаются дополнительные экземпляры, а в периоды спада лишние машины отключаются;

изолированные виртуальные среды идеальны для тестирования — сбои не влияют на рабочие системы.

Кроме того, ВМ упрощают перенос устаревших приложений, которые сложно контейнеризировать. Распределённая сеть дата‑центров позволяет выбрать оптимальный регион для снижения задержек и повышения надёжности.

Преимущества и недостатки использования виртуальных машин Преимущества и недостатки использования виртуальных машин

Виртуализация открыла новые возможности для IT‑сферы: быстрое масштабирование систем, экономия ресурсов, простой перенос приложений. Однако технология имеет ограничения. Рассмотрим основные плюсы и минусы виртуальных машин.

Преимущества Преимущества

Виртуализация существенно повышает эффективность использования оборудования. Конфигурацию виртуальных машин легко менять: добавлять процессорную мощность и память без остановки работы. Новую машину можно создать в течение минуты, а ненужную — быстро удалить.

Важное преимущество — надёжная изоляция систем. Современные гипервизоры обеспечивают несколько уровней защиты:

изоляцию памяти — каждая ВМ работает в своём адресном пространстве;

контроль привилегированных операций — гипервизор перехватывает потенциально опасные команды;

сетевую изоляцию через виртуальные коммутаторы.

Гипервизоры постоянно обновляются для устранения потенциальных уязвимостей, а облачные провайдеры внедряют многоуровневый контроль доступа и мониторинг безопасности.

Резервное копирование тоже становится проще: достаточно сохранить файлы с образами систем. В результате компании экономят на серверах, их обслуживании, электроэнергии и персонале.

Недостатки Недостатки

Явление, когда в результате неконтролируемого создания виртуальных машин возникает избыточное количество экземпляров, что ведёт к увеличению расходов, усложнению управления и снижению эффективности инфраструктуры виртуализации.

Виртуализация требует дополнительных ресурсов. Часть мощностей уходит на работу гостевых операционных систем и гипервизора. При высоких нагрузках это может стать узким местом. Виртуальные машины ограничены в прямом доступе к оборудованию — это осложняет низкоуровневую работу с сетью и использование специфических аппаратных функций.

Существует проблема «шумных соседей»: производительность отдельных виртуальных машин может падать из‑за конкуренции за общие ресурсы — сеть, диски, кэши процессоров. Провайдеры минимизируют этот эффект через тонкую настройку гипервизора и постоянный мониторинг. Yandex Cloud активно отслеживает такие случаи и борется с ними для поддержания стабильной производительности.

Для обеспечения безопасности в Yandex Cloud все процессы QEMU (эмуляторы устройств) запускаются под профилем AppArmor с минимальными привилегиями, что существенно повышает защищённость виртуальных машин.

Управление большим количеством виртуальных машин требует строгой дисциплины. Бесконтрольное создание новых экземпляров приводит к росту расходов и потере управляемости — эффект известен как VM sprawl.

Усложняется и лицензирование коммерческого программного обеспечения — для каждой виртуальной машины нужна отдельная лицензия.

Сравнение виртуальных машин и контейнеров Сравнение виртуальных машин и контейнеров

Распространение Docker и Kubernetes® сделало контейнеризацию популярной технологией. Строго говоря, противопоставлять контейнеры и виртуальные машины некорректно — эти технологии часто дополняют друг друга.

Виртуальная машина эмулирует полноценный компьютер с собственным ядром операционной системы. Контейнеры же используют ядро хост‑системы и разделяют с ней значительную часть окружения. ВМ требуют больше ресурсов, но обеспечивают надёжную изоляцию. Контейнеры запускаются быстрее и экономят память, но уязвимость в общем ядре может затронуть все контейнеры сразу.

На практике контейнеры часто работают внутри виртуальных машин. Например, Kubernetes‑кластер может быть развёрнут на нескольких ВМ — это позволяет объединить гибкость контейнеризации с высоким уровнем изоляции машин. Микросервисы удобно упаковывать в контейнеры, а устаревшие приложения, требующие полноценной операционной системы, запускать на ВМ.

Развитие технологий привело к появлению гибридных решений. AWS Firecracker и Kata Containers — микровиртуальные машины, которые сочетают надёжную изоляцию с быстротой запуска, характерной для контейнеров.

Как настроить и установить виртуальную машину Как настроить и установить виртуальную машину

Процесс создания виртуальной машины схож как для облачных платформ, так и для локальных систем.

Создание виртуальной машины в облаке Создание виртуальной машины в облаке

На платформе Yandex Cloud процесс начинается с авторизации в консоли и перехода в сервис Yandex Compute Cloud. В разделе «Виртуальные машины» нужно нажать кнопку создания новой ВМ. Затем указать параметры:

конфигурацию — образ операционной системы, количество виртуальных ядер, объём памяти, тип и размер диска;

сетевые настройки — виртуальную сеть, публичный IP‑адрес, подсеть;

способ подключения ВМ — SSH‑ключ, пароль или OS Login.

После подтверждения параметров система создаст виртуальную машину, и через минуту она перейдёт в рабочее состояние. На новой машине потребуется установить обновления и необходимое программное обеспечение: поставьте пакеты безопасности, драйверы и утилиты для полноценной работы.

Установка на локальном компьютере Установка на локальном компьютере

Процесс в целом схож, но требует предварительной установки гипервизора — например, VirtualBox. После этого создаётся виртуальная машина, указывается ISO‑образ операционной системы, и она разворачивается в отдельном окне.

Как выбрать виртуальную машину Как выбрать виртуальную машину

Выбор виртуальной машины зависит от конкретной задачи. Нужно учесть нагрузку на процессор, память, диски и сеть, а также соотнести характеристики с бюджетом и требованиями безопасности.

Для разных типов нагрузки Для разных типов нагрузки

Input/Output Operations Per Second — единица измерения производительности дисковой подсистемы. Показывает, сколько операций чтения и записи устройство способно выполнить за одну секунду.

Вычислительные задачи — например, рендеринг или научные расчёты — требуют мощных процессоров. В этом случае важно число виртуальных ядер и их тип. При небольших нагрузках можно выбрать экономичные варианты с ограниченной мощностью.

Базы данных нуждаются в большом объёме памяти и быстрых SSD‑дисках с высокими показателями операций ввода‑вывода (IOPS). Веб‑сервисы с интенсивным обменом данными требуют сетевого подключения от 1 Гбит/с.

Для задач машинного обучения необходимы специальные конфигурации. Обычные виртуальные машины для этого не подходят из‑за низкой скорости обучения моделей.

Тестовые среды хорошо работают на компактных машинах с базовыми характеристиками и функцией автоматического отключения. Проекты со специфическими требованиями к оборудованию могут потребовать выделенный физический сервер.

Выбор тарифа Выбор тарифа

Базовый тариф с оплатой по факту использования подходит для большинства задач. Прерываемые машины позволяют существенно снизить затраты на некритичных нагрузках. При долгосрочных проектах с предсказуемым потреблением ресурсов выгоднее зарезервированные машины.

Работа с коммерческим программным обеспечением Windows Server, Microsoft SQL Server требует проверки наличия лицензий в тарифе облачного провайдера.

Тестирование и автоматизация Тестирование и автоматизация

Перед окончательным выбором конфигурации полезно протестировать несколько вариантов. Измерение загрузки процессора, памяти и дисковой подсистемы поможет найти оптимальное соотношение цены и производительности.

Крупные облачные платформы, включая Yandex Cloud, поддерживают Terraform. Этот инструмент позволяет автоматизировать развёртывание и управление виртуальными машинами с помощью кода.

Виртуальные машины — основа современных облачных технологий Виртуальные машины — основа современных облачных технологий

Инструменты для работы с инфраструктурой. Terraform позволяет описывать и разворачивать её через декларативные конфигурации для различных облачных провайдеров, а Ansible управляет конфигурациями и развёртыванием приложений, работая без агентов по SSH и используя простые YAML‑плейбуки.

Виртуальные машины открыли компаниям путь к независимости от физического оборудования и предоставили каждой операционной системе собственную среду. Гипервизор позволяет запускать виртуальные машины за считаные минуты, гибко распределять ресурсы и создавать резервные копии систем.

Виртуализация принесла бизнесу существенные преимущества: снижение затрат, повышение безопасности, простоту резервного копирования. Но у технологии есть и особенности: дополнительные накладные расходы, проблема «шумных соседей», ограниченный доступ к аппаратному обеспечению.

Виртуальные машины остаются важнейшим инструментом в корпоративных системах и публичных облаках. Контейнерные технологии не заменяют их, а дополняют, предлагая удобные способы упаковки и изоляции приложений. Выбор технологии виртуализации определяется спецификой проекта: можно использовать виртуальные машины, контейнеры или комбинировать их.

Успех проекта зависит от правильного подбора конфигурации и грамотного управления инфраструктурой. Важно точно оценить требования к процессорной мощности, памяти, дисковой подсистеме и пропускной способности сети. Современные инструменты вроде Terraform и Ansible автоматизируют развёртывание инфраструктуры и минимизируют вероятность ошибок. При таком подходе виртуальные машины эффективно справляются с любыми задачами — от размещения веб‑сайтов до обработки больших данных в ML-кластерах.