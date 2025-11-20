Расширение x-yc-apigateway-integration:swagger
Обновлена 20 ноября 2025 г.
Расширение Swagger UI позволяет пользователю получать интерактивную документацию, а также тестировать и отлаживать API в интерфейсе Swagger UI.
Добавить расширение в спецификацию можно с помощью конструктора спецификаций.
Спецификация расширения
Пример спецификации:
openapi: "3.0.0"
info:
version: 1.0.0
title: Sample API
paths:
/docs:
get:
x-yc-apigateway-integration:
type: swagger
При добавлении ресурса
/docs с интеграцией Swagger UI в OpenAPI-спецификацию пользователь получит доступ к интерфейсу Swagger UI по адресу
/docs.
Авторизация и все политики доступа будут применены автоматически, так как
/docs — это полноценный эндпоинт в рамках API Gateway.