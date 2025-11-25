Связаться с намиПодключиться

Генеративные модели Яндекса

Alice AI LLM, генеративная языковая модель Яндекса, доступна для интеграции в ваши приложения и веб-сервисы. Используйте готовые инструменты дообучения, классификации и создания AI-ассистентов для решения задач вашего бизнеса.

Сервис является частью Yandex AI Studio. Используйте генеративные модели и инструменты на единой платформе.

КонсольДокументация

Alice AI LLM

Alice AI LLM генерирует развёрнутые, более полезные и фактически точные ответы. При этом модель стала креативнее и лучше работает в режиме диалога. А также отлично справляется с суммаризацией и выделением информации. Используйте её в маркетинговых коммуникациях или для создания AI-помощников.

Подробнее

Для разных задач — своя модель

YandexGPT 5.1 Pro также доступна для работы и подходит для обработки текстов и генерации точных ответов по корпоративным базам знаний. А YandexGPT Lite — для быстрых ответов в реальном времени. Alice AI LLM сохранила ключевые возможности работы с текстом и хорошо поддерживает чатовый сценарий.

Документация

Совместимость с OpenAI

Модели Яндекса легко интегрировать с популярными опенсорс-библиотеками: LangChain, AutoGPT и LlamaIndex. SDK поддерживает Python, JavaScript, .NET, Java, Go.

Подробнее

Работает с источниками данных (RAG)

Готовый инструмент для создания AI-ассистентов на базе моделей Яндекса c помощью OpenAI-соместимых API (Responses API) позволяет гибко настраивать параметры векторного поиска, работать с разными видами файлов в качестве источников и не только.

Документация

Оптимальная стоимость

В моделях Яндекса токенайзер работает с кириллицей в 1,5–2,5 раза эффективнее опенсорс-моделей, сокращая стоимость обработки запросов и ответов и позволяя обрабатывать больше текста за меньшее количество токенов. Кроме того, теперь токены «на вход» стоят в 4 раза дешевле, чем «на выход».

Документация

В облаке и on-premises

Вы можете использовать генеративные модели и инструменты Yandex AI Studio не только в облаке, но и на собственной инфраструктуре.

Оставьте заявку на консультацию

4 причины попробовать Alice AI LLM

Базовая модель Alice AI стала мощнее

Она лучше справляется с бенчмарками и задачами пользователей. Архитектура Mixture of Experts и обучение с подкреплением позволяют использовать для ответа самые релевантные параметры.

Качество решения бизнес-задач стало выше

Alice AI LLM в 60% случаев превосходит по качеству решения бизнес-задач DeepSeek V3.1 и Qwen3-235b. Она лучше генерирует ответы на основе баз знаний, пишет тексты, редактирует их стиль и отвечает на общие вопросы.

Лучше работает в креативной генерации и ответах в чате

Ответы стали более развёрнутыми и творческими. Пользователи оценили работу модели для создания тезисов презентаций и текстов для сайта. Она отлично работает и в чатовых сценариях: даёт полезные ответы и учитывает контекст диалога.

Alice AI LLM стала полезнее и понятнее

Модель отвечает с высоким уровнем достоверности. Ответы стали полнее, легче по структуре и восприятию, а также чаще решают задачу пользователя.

Попробуйте Alice AI LLM в действии

Новая версия уже доступна в консоли управления в тестовом режиме.

Перейти в деморежим

Какие задачи пользователи решают с моделями Яндекса

Поиск по базам данных

Генерация ответов по документам и корпоративным базам знаний с помощью RAG. Самый популярный сценарий среди бизнес-пользователей Yandex AI Studio.

Суммаризация текстов

Анализ документов и отчетов, генерация выводов и аналитики.

Извлечение информации

Экстракция данных из документов и заполнение CRM, автозаполнение форм и документов.

Создание AI‑помощников

Создание агентов и AI‑ассистентов для решения задач вашего бизнеса.

Генерация креативных материалов для бизнеса

Примеры сценариев: подготовка тезисов для презентации, генерация текстов для лендинга, другие креативные текстовые форматы.

Что мы предлагаем для работы

Интеграция через API

Подойдёт, если вы хотите автоматизировать бизнес‑процессы компании. Чтобы использовать API, пройдите аутентификацию и проверьте, что к облаку привязан платёжный аккаунт. Для удобства используйте OpenAI SDK.

Узнать больше

Playground

Чтобы протестировать нейросети Яндекса, используйте Playground — интерфейс в консоли управления Yandex Cloud. Для оплаты ресурсов сервиса нужен активный платёжный аккаунт.

Перейти в консоль

YandexART

YandexART 2.0 помогает компаниям интегрировать визуальные генерации в бизнес-процессы через API. Нейросеть можно использовать для маркетинговых и рекламных кампаний: генерировать иллюстрации для статей и соцсетей, создавать баннеры или разрабатывать варианты брендирования мерча.

Попробовать

Другие возможности

Дообучение моделейPreview

Используйте дообученные модели YandexGPT Lite и классификаторы, чтобы ответы точнее отражали специфику ваших задач.

Документация

Вызов функций

Модели Alice AI LLM и YandexGPT умеют работать с внешними инструментами и API. Например, она может сформировать вызов функции, чтобы узнать о последнем заказе или доступности товара, а потом использовать эти данные в ответе чат-бота.

Документация

Классификаторы на базе моделей Яндекса

Помогают определять тональность отзывов или сортировать обращения. Достаточно сформулировать правила, описать классы — и классификатор будет готов к работе.

Документация

Векторизация текста

Эмбеддинги подбирают векторы для слов с похожим значением. С их помощью можно сравнить и сопоставить тексты или организовать поиск по базе знаний.

Документация

Развивайте свой продукт с Alice AI LLM и инструментами AI Studio

Как вы планируете использовать генеративную языковую модель в своём продукте? Поделитесь идеей и получите грант до 1 миллиона рублей на её реализацию по программе Yandex Cloud Boost AI.

Подробнее

Модели Яндекса в AI Studio — платформе для создания AI‑приложений

Больше о Yandex AI Studio
Полноэкранное изображение

Преимущества работы с AI Studio

Большой выбор современных моделей

На платформе доступны генеративные нейросети Яндекса последнего поколения, модели синтеза и распознавания речи, а также актуальные опенсорсные LLM и VLM, такие как Qwen, OpenAI OSS.

Текстовые и голосовые агентыNew

Работают на сайте, в чатах и мессенджерах, помогают сотрудникам и клиентам. Удерживают контекст сессии и обращаются к вашим базам знаний (RAG), в голосовом канале поддерживают прерывание и ведут диалог без пауз.

Комплексные сценарии для бизнеса

Выбирайте нужные компоненты и создавайте свои сервисы на базе ML-технологий для решения задач в поддержке, продажах, HR и аналитике.

Удобные инструменты для разработчиков

Готовые API и SDK и другие возможности для создания ваших приложений и реализации агентских сценариев на основе генеративных моделей, умного поиска и речевых технологий за считаные дни.

Наши партнёры

Оказывают экспертную помощь в создании решений с использованием моделей

Вопросы и ответы

Alice AI LLM — новое поколение генеративных моделей Яндекса — сохранила преимущества предыдущего поколения и успешно работает в креативной генерации и в режиме диалога. А также версии YandexGPT, в том числе YandexGPT 5.1 Pro, которая отлично справляется с задачами RAG: находит информацию по вашей базе данных и генерит точный ответ.

Подробнее

Мероприятия и вебинары 

Новости 

Начните пользоваться моделями

КонсольДокументация

Полезные ссылки

Найти партнёра
Задать вопрос
Тарифы