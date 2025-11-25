Генеративные модели Яндекса
Alice AI LLM, генеративная языковая модель Яндекса, доступна для интеграции в ваши приложения и веб-сервисы. Используйте готовые инструменты дообучения, классификации и создания AI-ассистентов для решения задач вашего бизнеса.
Сервис является частью Yandex AI Studio. Используйте генеративные модели и инструменты на единой платформе.
4 причины попробовать Alice AI LLM
Базовая модель Alice AI стала мощнее
Она лучше справляется с бенчмарками и задачами пользователей. Архитектура Mixture of Experts и обучение с подкреплением позволяют использовать для ответа самые релевантные параметры.
Качество решения бизнес-задач стало выше
Alice AI LLM в 60% случаев превосходит по качеству решения бизнес-задач DeepSeek V3.1 и Qwen3-235b. Она лучше генерирует ответы на основе баз знаний, пишет тексты, редактирует их стиль и отвечает на общие вопросы.
Лучше работает в креативной генерации и ответах в чате
Ответы стали более развёрнутыми и творческими. Пользователи оценили работу модели для создания тезисов презентаций и текстов для сайта. Она отлично работает и в чатовых сценариях: даёт полезные ответы и учитывает контекст диалога.
Alice AI LLM стала полезнее и понятнее
Модель отвечает с высоким уровнем достоверности. Ответы стали полнее, легче по структуре и восприятию, а также чаще решают задачу пользователя.
Попробуйте Alice AI LLM в действии
Новая версия уже доступна в консоли управления в тестовом режиме.
Какие задачи пользователи решают с моделями Яндекса
Поиск по базам данных
Генерация ответов по документам и корпоративным базам знаний с помощью RAG. Самый популярный сценарий среди бизнес-пользователей Yandex AI Studio.
Суммаризация текстов
Анализ документов и отчетов, генерация выводов и аналитики.
Извлечение информации
Экстракция данных из документов и заполнение CRM, автозаполнение форм и документов.
Создание AI‑помощников
Создание агентов и AI‑ассистентов для решения задач вашего бизнеса.
Генерация креативных материалов для бизнеса
Примеры сценариев: подготовка тезисов для презентации, генерация текстов для лендинга, другие креативные текстовые форматы.
Что мы предлагаем для работы
YandexART
YandexART 2.0 помогает компаниям интегрировать визуальные генерации в бизнес-процессы через API. Нейросеть можно использовать для маркетинговых и рекламных кампаний: генерировать иллюстрации для статей и соцсетей, создавать баннеры или разрабатывать варианты брендирования мерча.
Другие возможности
Дообучение моделейPreview
Используйте дообученные модели YandexGPT Lite и классификаторы, чтобы ответы точнее отражали специфику ваших задач.
Вызов функций
Модели Alice AI LLM и YandexGPT умеют работать с внешними инструментами и API. Например, она может сформировать вызов функции, чтобы узнать о последнем заказе или доступности товара, а потом использовать эти данные в ответе чат-бота.
Классификаторы на базе моделей Яндекса
Помогают определять тональность отзывов или сортировать обращения. Достаточно сформулировать правила, описать классы — и классификатор будет готов к работе.
Векторизация текста
Эмбеддинги подбирают векторы для слов с похожим значением. С их помощью можно сравнить и сопоставить тексты или организовать поиск по базе знаний.
Развивайте свой продукт с Alice AI LLM и инструментами AI Studio
Как вы планируете использовать генеративную языковую модель в своём продукте? Поделитесь идеей и получите грант до 1 миллиона рублей на её реализацию по программе Yandex Cloud Boost AI.
Модели Яндекса в AI Studio — платформе для создания AI‑приложений
Преимущества работы с AI Studio
Большой выбор современных моделей
На платформе доступны генеративные нейросети Яндекса последнего поколения, модели синтеза и распознавания речи, а также актуальные опенсорсные LLM и VLM, такие как Qwen, OpenAI OSS.
Текстовые и голосовые агентыNew
Работают на сайте, в чатах и мессенджерах, помогают сотрудникам и клиентам. Удерживают контекст сессии и обращаются к вашим базам знаний (RAG), в голосовом канале поддерживают прерывание и ведут диалог без пауз.
Комплексные сценарии для бизнеса
Выбирайте нужные компоненты и создавайте свои сервисы на базе ML-технологий для решения задач в поддержке, продажах, HR и аналитике.
Удобные инструменты для разработчиков
Готовые API и SDK и другие возможности для создания ваших приложений и реализации агентских сценариев на основе генеративных моделей, умного поиска и речевых технологий за считаные дни.
Вопросы и ответы
Alice AI LLM — новое поколение генеративных моделей Яндекса — сохранила преимущества предыдущего поколения и успешно работает в креативной генерации и в режиме диалога. А также версии YandexGPT, в том числе YandexGPT 5.1 Pro, которая отлично справляется с задачами RAG: находит информацию по вашей базе данных и генерит точный ответ.