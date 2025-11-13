ETL против ELT: как меняется архитектура данных в облачную эпоху

Personally Identifiable Information — персонально идентифицируемая информация, любые данные, позволяющие установить личность человека: Ф. И. О., адрес, телефон, email, паспортные данные.

ETL выигрывает в сценариях с жёсткими требованиями комплаенса и в чувствительных сферах, например финансах или здравоохранении, где критически важно обеспечить качество, безопасность и анонимизацию данных до их попадания в центральное хранилище. Это особенно актуально для соблюдения требований 152‑ФЗ о локализации и защите персональных данных, где предварительная обработка и маскирование PII часто являются обязательными.

Типы нагрузок и источников данных Источники данных OLTP‑системы — транзакционные базы данных, такие как PostgreSQL или MySQL®, которые лежат в основе большинства бизнес‑приложений. Для минимизации нагрузки на эти системы часто используют CDC (Change Data Capture) — захват изменений данных или чтение логов транзакций, например с помощью Yandex Data Transfer. Файлы и объектные хранилища — неструктурированные или полуструктурированные данные, такие как логи, CSV, JSON, Parquet, хранящиеся в S3‑хранилищах. События и стримы — потоковые данные из очередей сообщений, развёрнутых в таких сервисах, как Yandex Managed Service for Apache Kafka® или Yandex Data Streams, требующие обработки в реальном времени. Типы нагрузок Batch (пакетная обработка) — обработка больших объёмов данных по расписанию. Традиционная область применения ETL. Micro‑batch (микропакетная обработка) — обработка небольших пакетов данных с высокой частотой, например каждые несколько минут. Часто используют в ELT для обеспечения аналитики почти в реальном времени. Stream (потоковая обработка) — непрерывная обработка данных по мере их поступления. Требует специализированных инструментов для реализации ETL- или ELT‑процессов в реальном времени.

Дальше подробно разберём каждый из подходов, их сильные и слабые стороны, а также типовые паттерны применения.