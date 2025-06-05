Yandex Managed Service for Greenplum®
Сервис для управления кластерами популярной массивно-параллельной СУБД Greenplum® в инфраструктуре Yandex Cloud.
Командный центр (Command Center)
Командный центр позволит анализировать производительность СУБД Greenplum с помощью инструментов мониторинга и управления запросами. Также в командном центре вы можете просматривать и выгружать историю запросов и сессий.
Интеграция с холодным хранилищем
Hybrid Storage в Yandex Managed Service for Greenplum® нативно интегрирован с объектным хранилищем. Это позволит организовать гибридное хранение с автоматическим переносом данных в холодное хранилище Yandex Object Storage.
Оптимальная конфигурация
Вы сможете развернуть готовый к работе кластер всего за несколько минут. Настройки базы данных оптимизированы под выбранный размер кластера и при необходимости могут быть изменены.
Совместимость с PostgreSQL
Сервис поддерживает реляционную СУБД PostgreSQL. Greenplum может быть единой точкой сбора многих реляционных систем для дальнейшей обработки и аналитики.
Визуализация данных с DataLens
Сервис интегрирован с BI-системой DataLens. В Managed Service for Greenplum вы сразу можете строить отчёты и графики и формировать дашборды на основе данных, хранящихся в Greenplum.
Безопасность данных
Все соединения с СУБД шифруются при помощи протокола TLS. Безопасность данных соответствует требованиям закона Республики Казахстан № 94‑V «О персональных данных и их защите» и индустриальным стандартам.
Решайте свои задачи с Managed Service for Greenplum
С чего начать
Создайте готовый к работе кластер Greenplum.
Напишите нам, чтобы получить консультацию архитектора и построить решение на базе Greenplum.
Мы берём на себя большую часть работы по обслуживанию базы данных
Самостоятельный контроль
Контроль на стороне Yandex Cloud
Научим работать с сервисом
На бесплатном практическом курсе «Managed Service for Greenplum®» вы узнаете, как проектировать оптимальную физическую модель данных, разберётесь в архитектуре Greenplum, научитесь проводить диагностику запросов и работать с внешними источниками.
Вопросы и ответы
Greenplum® — аналитическая колоночная массивно-параллельная СУБД, предназначена для сложной аналитики по большим объёмам данных. Greenplum быстро выполняет сложные аналитические запросы благодаря MPP-архитектуре и сочетает в себе:
- возможность масштабируемости на десятки терабайт;
- строгую консистентность данных, ANSI SQL и джойны;
- open-source-архитектуру.
Начните пользоваться Managed Service for Greenplum
