Yandex Managed Service for Greenplum®

Сервис для управления кластерами популярной массивно-параллельной СУБД Greenplum® в инфраструктуре Yandex Cloud.

Командный центр (Command Center)

Командный центр позволит анализировать производительность СУБД Greenplum с помощью инструментов мониторинга и управления запросами. Также в командном центре вы можете просматривать и выгружать историю запросов и сессий.

Интеграция с холодным хранилищем

Hybrid Storage в Yandex Managed Service for Greenplum® нативно интегрирован с объектным хранилищем. Это позволит организовать гибридное хранение с автоматическим переносом данных в холодное хранилище Yandex Object Storage.

Оптимальная конфигурация

Вы сможете развернуть готовый к работе кластер всего за несколько минут. Настройки базы данных оптимизированы под выбранный размер кластера и при необходимости могут быть изменены.

Совместимость с PostgreSQL

Сервис поддерживает реляционную СУБД PostgreSQL. Greenplum может быть единой точкой сбора многих реляционных систем для дальнейшей обработки и аналитики.

Визуализация данных с DataLens

Сервис интегрирован с BI-системой DataLens. В Managed Service for Greenplum вы сразу можете строить отчёты и графики и формировать дашборды на основе данных, хранящихся в Greenplum.

Безопасность данных

Все соединения с СУБД шифруются при помощи протокола TLS. Безопасность данных соответствует требованиям закона Республики Казахстан № 94‑V «О персональных данных и их защите» и индустриальным стандартам.

Решайте свои задачи с Managed Service for Greenplum

С чего начать

Создайте готовый к работе кластер Greenplum.

Напишите нам, чтобы получить консультацию архитектора и построить решение на базе Greenplum.

Создать кластер

Мы берём на себя большую часть работы по обслуживанию базы данных

Процессы
Managed Service for Greenplum
Самостоятельная инсталляция Greenplum
Разграничение доступа к данным
Развёртывание виртуальных машин
Настройка сети
Установка ОС и ПО
Быстрое выделение дополнительных ресурсов
Обновление СУБД
Резервное копирование и восстановление
Настройка репликации данных*
Безопасность хранилища данных и оборудования
Интеграция с сервисами Yandex Cloud
Инструменты мониторинга

Самостоятельный контроль

Контроль на стороне Yandex Cloud

Выгода до 22% с резервами для управляемых баз данных

Сэкономьте до 22% на использовании управляемых баз данных в облаке, резервируя нужный вам объём ресурсов на полгода или год. Резерв можно подключить в консоли управления.

Узнать больше

Научим работать с сервисом

На бесплатном практическом курсе «Managed Service for Greenplum®» вы узнаете, как проектировать оптимальную физическую модель данных, разберётесь в архитектуре Greenplum, научитесь проводить диагностику запросов и работать с внешними источниками.

Подробнее о курсе

Вопросы и ответы

Greenplum® — аналитическая колоночная массивно-параллельная СУБД, предназначена для сложной аналитики по большим объёмам данных. Greenplum быстро выполняет сложные аналитические запросы благодаря MPP-архитектуре и сочетает в себе:

  • возможность масштабируемости на десятки терабайт;
  • строгую консистентность данных, ANSI SQL и джойны;
  • open-source-архитектуру.

Greenplum® и Greenplum Database® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками VMware, Inc в США и/или других странах.