Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Сервис для создания и управления кластерами Apache Kafka® в инфраструктуре Yandex Cloud.
Kafka — платформа с открытым исходным кодом для распределённой доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.
Простое управление
Сфокусируйтесь на создании приложений обработки потока данных и не тратьте время на поддержание инфраструктуры. Managed Service for Apache Kafka отвечает за управление брокерами, кластерами Zookeeper, настройку кластеров и обновление версий.
Высокая доступность
Распределите брокеры кластера и настройте фактор репликации для обеспечения нужного уровня отказоустойчивости. Сервис анализирует метрики и состояние кластера и, в случае отказа одного из узлов, автоматически его заменяет.
Эффективная утилизация ресурсов
Для каждого топика можно настроить фактор репликации, политику очистки лога, тип сжатия, а также максимальное количество сообщений, чтобы более эффективно использовать вычислительные, сетевые и дисковые ресурсы.
Масштабируемость
Вы можете по клику добавить в кластер брокеры, чтобы повысить производительность, или изменить класс хостов высокодоступной конфигурации без остановки работы и потери данных.
Безопасность
Все соединения шифруются при помощи протокола TLS. Механизм SASL контролирует доступ пользователей к топикам по спискам контроля доступа (ACL). Сервис соответствует требованиям закона № 94‑V «О персональных данных и их защите» и индустриальным стандартам.
Аналитика в реальном времени
С помощью Kafka можно поставлять данные напрямую в ClickHouse® без дополнительной разработки. ClickHouse отлично справляется с обработкой запросов к большим объёмам данных. А DataLens позволит эти данные визуализировать и построить отчёты.
Вопросы и ответы
Kafka — распределённый брокер сообщений с возможностью горизонтального масштабирования для передачи данных между приложениями и их компонентами. Данные через Kafka передаются между приложениями по принципу «публикация-подписка» при помощи топиков.
