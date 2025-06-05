Связаться с намиПодключиться
Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Сервис для создания и управления кластерами Apache Kafka® в инфраструктуре Yandex Cloud.

Kafka — платформа с открытым исходным кодом для распределённой доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.

Простое управление

Сфокусируйтесь на создании приложений обработки потока данных и не тратьте время на поддержание инфраструктуры. Managed Service for Apache Kafka отвечает за управление брокерами, кластерами Zookeeper, настройку кластеров и обновление версий.

Высокая доступность

Распределите брокеры кластера и настройте фактор репликации для обеспечения нужного уровня отказоустойчивости. Сервис анализирует метрики и состояние кластера и, в случае отказа одного из узлов, автоматически его заменяет.

Эффективная утилизация ресурсов

Для каждого топика можно настроить фактор репликации, политику очистки лога, тип сжатия, а также максимальное количество сообщений, чтобы более эффективно использовать вычислительные, сетевые и дисковые ресурсы.

Масштабируемость

Вы можете по клику добавить в кластер брокеры, чтобы повысить производительность, или изменить класс хостов высокодоступной конфигурации без остановки работы и потери данных.

Безопасность

Все соединения шифруются при помощи протокола TLS. Механизм SASL контролирует доступ пользователей к топикам по спискам контроля доступа (ACL). Сервис соответствует требованиям закона № 94‑V «О персональных данных и их защите» и индустриальным стандартам.

Аналитика в реальном времени

С помощью Kafka можно поставлять данные напрямую в ClickHouse® без дополнительной разработки. ClickHouse отлично справляется с обработкой запросов к большим объёмам данных. А DataLens позволит эти данные визуализировать и построить отчёты.

Мы берём на себя большую часть работы по обслуживанию кластера

Процессы
Managed Service for Apache Kafka
Самостоятельная инсталляция Kafka
Разграничение доступа к данным
Развёртывание виртуальных машин
Настройка сети
Установка ОС и ПО
Обновление брокеров
Безопасность хранилища данных и оборудования
Инструменты мониторинга

Самостоятельный контроль

Контроль на стороне Yandex Cloud

С чего начать

Выберите необходимые вычислительные мощности и создайте готовый к работе кластер Kafka.

Выгода до 22% с резервами для управляемых баз данных

Сэкономьте до 22% на использовании управляемых баз данных в облаке, резервируя нужный вам объём ресурсов на полгода или год. Резерв можно подключить в консоли управления.

Научим работать с сервисом

На курсе «Построение корпоративной аналитической платформы» вы научитесь сводить данные вашей компании в одно защищённое облачное хранилище и использовать его как источник для построения аналитических отчётов.

Вопросы и ответы

Kafka — распределённый брокер сообщений с возможностью горизонтального масштабирования для передачи данных между приложениями и их компонентами. Данные через Kafka передаются между приложениями по принципу «публикация-подписка» при помощи топиков.

