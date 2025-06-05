Yandex Data Transfer
Yandex Data Transfer
Сервис для логического переноса данных между СУБД, объектными хранилищами и брокерами сообщений.
С Yandex Data Transfer вы можете перенести ваши базы данных в облако, создавать реплики, консолидировать или разделять данные. Data Transfer поддерживает несколько сценариев переноса, все они позволяют сохранить рабочее состояние источника и минимизировать время простоя использующих его приложений.
Удобный перенос данных
Сервис прост в использовании. Вам не потребуется установка каких-либо драйверов, а большая часть конфигурации может быть сделана в консоли управления.
Сохранение работоспособности
Сервис позволяет перенести данные с сохранением рабочего состояния источника и минимизировать время простоя для использующих ее приложений.
Надёжность
Сервис сам перезапускает задачи в случае проблем. Если продолжить с нужного момента не получится, сервис автоматически вернётся к предыдущей стадии миграции.
Решайте свои задачи с Data Transfer
Метрика Про
Это пакет для крупного бизнеса, расширяющий базовые возможности Метрики. С ним вы сможете подключиться к Yandex Data Transfer и передавать данные в реальном времени без ограничений по объёму в свой управляемый ClickHouse-кластер в Yandex Cloud.
С чего начать
Укажите источник и приёмник и проведите трансфер базы данных.
Научим работать с сервисом
У нас есть несколько курсов, с помощью которых вы можете научиться работать с сервисом и интегрировать его с другими сервисами платформы на примере конкретных задач.
Вопросы и ответы
Вам необходимо создать и активировать трансфер — процесс переноса данных между двумя эндпоинтами. Эндпоинты включают настройки подключения к исходной базе данных, из которой будет передаваться информация и подключение к принимающей базе данных, в которую данные передаются.
Вы можете начать миграцию с Data Transfer через консоль, командную строку (CLI) или API, а также с помощью Terraform.