Если исходная и целевая база данных одинаковы — структуры схем, типы данных и коды исходной и целевой баз данных совместимы — вы можете в пару кликов перенести свои данные в Облако или из него в рамках сценария disaster recovery. Используйте Data Transfer для консолидации нескольких исходных баз данных в одну целевую. В процессе переноса базы данных можно также разделить.