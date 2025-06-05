Связаться с намиПодключиться
Yandex Data Transfer

Сервис для логического переноса данных между СУБД, объектными хранилищами и брокерами сообщений.

С Yandex Data Transfer вы можете перенести ваши базы данных в облако, создавать реплики, консолидировать или разделять данные. Data Transfer поддерживает несколько сценариев переноса, все они позволяют сохранить рабочее состояние источника и минимизировать время простоя использующих его приложений.

Удобный перенос данных

Сервис прост в использовании. Вам не потребуется установка каких-либо драйверов, а большая часть конфигурации может быть сделана в консоли управления.

Сохранение работоспособности

Сервис позволяет перенести данные с сохранением рабочего состояния источника и минимизировать время простоя для использующих ее приложений.

Надёжность

Сервис сам перезапускает задачи в случае проблем. Если продолжить с нужного момента не получится, сервис автоматически вернётся к предыдущей стадии миграции.

Решайте свои задачи с Data Transfer

Метрика Про

Это пакет для крупного бизнеса, расширяющий базовые возможности Метрики. С ним вы сможете подключиться к Yandex Data Transfer и передавать данные в реальном времени без ограничений по объёму в свой управляемый ClickHouse-кластер в Yandex Cloud.

С чего начать

Укажите источник и приёмник и проведите трансфер базы данных.

Научим работать с сервисом

У нас есть несколько курсов, с помощью которых вы можете научиться работать с сервисом и интегрировать его с другими сервисами платформы на примере конкретных задач.

Вам необходимо создать и активировать трансфер — процесс переноса данных между двумя эндпоинтами. Эндпоинты включают настройки подключения к исходной базе данных, из которой будет передаваться информация и подключение к принимающей базе данных, в которую данные передаются.

Вы можете начать миграцию с Data Transfer через консоль, командную строку (CLI) или API, а также с помощью Terraform.

Начните пользоваться Data Transfer

