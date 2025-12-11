Практические рекомендации по миграции в Yandex Cloud

Компании решают перенести инфраструктуру в облако по разным причинам. Часто это связано с ростом бизнеса: увеличением штата сотрудников или числа конечных пользователей. Существующая инфраструктура перестаёт справляться, и требуется более отказоустойчивое и масштабируемое решение.

Другие важные факторы — это оптимизация ресурсов и переход на управляемые сервисы. Облако позволяет экономить на обслуживании собственного оборудования и использовать модель pay as you go, при которой оплачиваются только фактически потреблённые ресурсы — это особенно полезно для компаний с сезонными пиковыми нагрузками. Также переход в облако даёт доступ к экспертизе специалистов платформы и повышает безопасность данных, включая защиту от DDoS‑атак.

Помимо масштабирования и оптимизации затрат, есть и другие дополнительные причины для миграции. Например, компании‑респонденты указывали, что также переходят в облако для организации удалённой работы в 1С, использования сервисов речевой аналитики и разработки новых приложений. Также среди причин — запрос на использование бессерверных вычислений. Кроме того, в облако переходят для хранения и обработки видео, проведения онлайн‑трансляций и внедрения технологий искусственного интеллекта.

В статье расскажем, на что обратить внимание при выборе провайдера, какие этапы включает миграция и как оптимизировать затраты.