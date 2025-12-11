Связаться с намиПопробовать бесплатно

Практические рекомендации по миграции в Yandex Cloud

Мы изучили опыт компаний, которые перенесли свою инфраструктуру в Yandex Cloud и на основе этого исследования подготовили рекомендации по миграции — они помогут ускорить процесс переноса IT‑систем и избежать трудностей.

11 декабря 2025 г.
15 минут чтения
  • Компании переносят инфраструктуру в облако по разным причинам: из-за роста бизнеса и необходимости более отказоустойчивого и масштабируемого решения; для оптимизации ресурсов и перехода на управляемые сервисы; ради экономии на обслуживании собственного оборудования, повышения безопасности данных, защиты от DDoS-атак и другим.
  • Перенос инфраструктуры в облако состоит из нескольких этапов: подготовка обоснования миграции, выбор провайдера, разработка пошагового плана миграции, проектирование будущей архитектуры, планирование порядка и сроков переноса сервисов, подготовка облачной среды, настройка ресурсов, перенос тестовых нагрузок, миграция рабочих нагрузок, настройка средств мониторинга, оптимизация расходов.
  • При выборе провайдера стоит оценить репутацию бренда и наличие похожих кейсов, отзывы от IT-сообщества, ассортимент сервисов, отказоустойчивость инфраструктуры и возможность быстро масштабировать ресурсы, качество и доступность документации, прозрачность ценообразования, возможность отслеживать затраты и наличие грантов для тестирования.
Компании решают перенести инфраструктуру в облако по разным причинам. Часто это связано с ростом бизнеса: увеличением штата сотрудников или числа конечных пользователей. Существующая инфраструктура перестаёт справляться, и требуется более отказоустойчивое и масштабируемое решение.

Другие важные факторы — это оптимизация ресурсов и переход на управляемые сервисы. Облако позволяет экономить на обслуживании собственного оборудования и использовать модель pay as you go, при которой оплачиваются только фактически потреблённые ресурсы — это особенно полезно для компаний с сезонными пиковыми нагрузками. Также переход в облако даёт доступ к экспертизе специалистов платформы и повышает безопасность данных, включая защиту от DDoS‑атак.

Помимо масштабирования и оптимизации затрат, есть и другие дополнительные причины для миграции. Например, компании‑респонденты указывали, что также переходят в облако для организации удалённой работы в 1С, использования сервисов речевой аналитики и разработки новых приложений. Также среди причин — запрос на использование бессерверных вычислений. Кроме того, в облако переходят для хранения и обработки видео, проведения онлайн‑трансляций и внедрения технологий искусственного интеллекта.

В статье расскажем, на что обратить внимание при выборе провайдера, какие этапы включает миграция и как оптимизировать затраты.

Этапы переноса инфраструктуры в облако

Изучив опыт наших клиентов, мы разработали пошаговый алгоритм миграции. Он помогает перенести инфраструктуру с минимальными рисками.

Этап 1. Планирование

На этом этапе важно подготовить обоснование миграции, выбрать облачного провайдера и согласовать план с руководством.

При выборе провайдера стоит оценить несколько критериев:

  • репутацию бренда и наличие похожих кейсов;
  • отзывы от IT‑сообщества;
  • ассортимент сервисов, особенно управляемых, для переноса и поддержки текущих и будущих проектов;
  • отказоустойчивость инфраструктуры и возможность быстро масштабировать ресурсы;
  • качество и доступность документации;
  • прозрачность ценообразования, возможность отслеживать затраты и наличие грантов для тестирования.

В ходе исследования пользователи, выбравшие Yandex Cloud, отметили критерии, которые повлияли на их выбор провайдера: широкий набор управляемых сервисов, высокую надёжность (SLA 99,95%) и производительность. Также отмечали наличие гранта на тестирование и разнообразные инструменты для управления ресурсами: консоль, CLI и IaC‑инструменты, например Terraform.

Этап 2. Подготовка

Этот этап включает разработку пошагового плана миграции с разбивкой на проекты и фиксацией сроков. Здесь же проводят предварительный расчёт стоимости с помощью калькулятора.

Важно спроектировать будущую архитектуру в облаке, спланировать порядок и сроки переноса каждого сервиса, а также назначить ответственных внутри команды.

По отзывам респондентов, средний срок миграции составил три месяца.

Необходимо также обучить сотрудников, которые будут участвовать в миграции и дальнейшей эксплуатации платформы.

Этап 3. Проведение пилота

Перед полноценной миграцией стоит провести пилотное тестирование. Для этого нужно зарегистрировать аккаунт, подготовить облачную среду, изучить рекомендации по отказоустойчивости в облаке, настроить ресурсы и перенести тестовые нагрузки.

В среднем пилотное тестирование занимает от двух недель до двух месяцев. Для тестирования можно использовать стартовый грант или free tier. На этом же этапе можно оценить инструменты экономии, например резервируемое потребление, которое позволяет экономить до 22%.

Этап 4. Миграция рабочих нагрузок

После успешного пилота начинается перенос основной инфраструктуры. Важно определить, какие ресурсы стоит перенести в первую очередь.

Для переноса можно использовать готовые инструменты:

  • Снимки дисков и резервные копии. Они позволяют перенести данные, обеспечить их надёжность и безопасность.
  • Yandex Managed Service for Kubernetes®. Платформа для управления контейнеризированными приложениями часто используется для микросервисной архитектуры. Сервис помогает перенести такие приложения.
  • Hystax Acura. Это инструмент автоматизированной миграции, который переносит приложения и сервисы без изменения их архитектуры.
  • Yandex Data Transfer. Сервис помогает копировать и реплицировать данные из одной базы данных в другую.

Во время или после миграции можно провести модернизацию приложений. Также важно настроить средства мониторинга для отслеживания состояния ресурсов и оптимизировать расходы.

Оптимизация затрат и примеры миграции

Для оптимизации расходов в облаке важно правильно подбирать конфигурации. Например, для Yandex Managed Service for PostgreSQL стоит выбирать подходящие типы виртуальной машины и дисков, соответствующие требуемой производительности.

Опыт других компаний помогает лучше понять процесс миграции.

Grolli

Оператор городских ферм Grolli перенёс в Yandex Cloud инфраструктуру для управления объектами. Миграция заняла три месяца и прошла без остановки работы сервиса. На новой инфраструктуре компания смогла масштабировать бизнес: за год количество подключённых ферм и обрабатываемых сообщений выросло более чем в два раза.

Shymbulak

Крупнейший горнолыжный курорт Казахстана использует специализированную систему управления операционной деятельностью. В неё входят модули аналитики, продаж, маркетинга, клиентского сервиса и контроля внутренних бизнес‑процессов. Изначально система размещалась у другого облачного провайдера, но такая инфраструктура создавала сложности с оплатой и технические ограничения: высокая задержка при передаче данных мешала стабильной работе. Чтобы устранить эти проблемы, Resortix за три дня перенесла систему в Yandex Cloud.

«Цельс»

Компания «Цельс», разрабатывающая AI‑системы в рентгенологии, перенесла платформу за несколько дней. В результате ускорилась разработка — развернуть любую систему или внутренний сервис теперь можно за один день. Миграция позволила повысить качество услуг за счёт гибкого управления ресурсами и быстрой масштабируемости в зависимости от нагрузки.

Island Soul Jewelry

Компании нужно было экстренно перенести высоконагруженный проект перед сезонным всплеском спроса. Переезд занял 1,5 месяца. В результате сайт стал работать стабильнее и теперь выдерживает до 800 запросов в секунду (в четыре раза больше, чем раньше). Перенос изображений в Yandex Object Storage и их оптимизация с подключением Yandex Cloud CDN помогли снизить нагрузку на источники на 90%.

VILED FASHION

Крупнейшая в Казахстане сеть магазинов и бутиков класса премиум и люкс перешла в Yandex Cloud всего за 24 дня с учётом времени на настройку и тестирование решения с участием реальных клиентов. Стоимость эксплуатации инфраструктуры за счёт оптимизации расходов на трафик и использование ресурсов снизилась на 15%.

Миграция в Yandex Cloud — это комплексное решение технических и бизнес‑задач.

