Практические рекомендации по миграции в Yandex Cloud
Мы изучили опыт компаний, которые перенесли свою инфраструктуру в Yandex Cloud и на основе этого исследования подготовили рекомендации по миграции — они помогут ускорить процесс переноса IT‑систем и избежать трудностей.
11 декабря 2025 г.
15 минут чтения
Краткий пересказ YandexGPT
Компании переносят инфраструктуру в облако по разным причинам: из-за роста бизнеса и необходимости более отказоустойчивого и масштабируемого решения; для оптимизации ресурсов и перехода на управляемые сервисы; ради экономии на обслуживании собственного оборудования, повышения безопасности данных, защиты от DDoS-атак и другим.
Перенос инфраструктуры в облако состоит из нескольких этапов: подготовка обоснования миграции, выбор провайдера, разработка пошагового плана миграции, проектирование будущей архитектуры, планирование порядка и сроков переноса сервисов, подготовка облачной среды, настройка ресурсов, перенос тестовых нагрузок, миграция рабочих нагрузок, настройка средств мониторинга, оптимизация расходов.
При выборе провайдера стоит оценить репутацию бренда и наличие похожих кейсов, отзывы от IT-сообщества, ассортимент сервисов, отказоустойчивость инфраструктуры и возможность быстро масштабировать ресурсы, качество и доступность документации, прозрачность ценообразования, возможность отслеживать затраты и наличие грантов для тестирования.
Компании решают перенести инфраструктуру в облако по разным причинам. Часто это связано с ростом бизнеса: увеличением штата сотрудников или числа конечных пользователей. Существующая инфраструктура перестаёт справляться, и требуется более отказоустойчивое и масштабируемое решение.
Другие важные факторы — это оптимизация ресурсов и переход на управляемые сервисы. Облако позволяет экономить на обслуживании собственного оборудования и использовать модель pay as you go, при которой оплачиваются только фактически потреблённые ресурсы — это особенно полезно для компаний с сезонными пиковыми нагрузками. Также переход в облако даёт доступ к экспертизе специалистов платформы и повышает безопасность данных, включая защиту от DDoS‑атак.
В ходе исследования пользователи, выбравшие Yandex Cloud, отметили критерии, которые повлияли на их выбор провайдера: широкий набор управляемых сервисов, высокую надёжность (SLA 99,95%) и производительность. Также отмечали наличие гранта на тестирование и разнообразные инструменты для управления ресурсами: консоль, CLI и IaC‑инструменты, например Terraform.
Для оптимизации расходов в облаке важно правильно подбирать конфигурации. Например, для Yandex Managed Service for PostgreSQL стоит выбирать подходящие типы виртуальной машины и дисков, соответствующие требуемой производительности.
Опыт других компаний помогает лучше понять процесс миграции.
Grolli
Оператор городских ферм Grolli перенёс в Yandex Cloud инфраструктуру для управления объектами. Миграция заняла три месяца и прошла без остановки работы сервиса. На новой инфраструктуре компания смогла масштабировать бизнес: за год количество подключённых ферм и обрабатываемых сообщений выросло более чем в два раза.
Shymbulak
Крупнейший горнолыжный курорт Казахстана использует специализированную систему управления операционной деятельностью. В неё входят модули аналитики, продаж, маркетинга, клиентского сервиса и контроля внутренних бизнес‑процессов. Изначально система размещалась у другого облачного провайдера, но такая инфраструктура создавала сложности с оплатой и технические ограничения: высокая задержка при передаче данных мешала стабильной работе. Чтобы устранить эти проблемы, Resortix за три дня перенесла систему в Yandex Cloud.
«Цельс»
Компания «Цельс», разрабатывающая AI‑системы в рентгенологии, перенесла платформу за несколько дней. В результате ускорилась разработка — развернуть любую систему или внутренний сервис теперь можно за один день. Миграция позволила повысить качество услуг за счёт гибкого управления ресурсами и быстрой масштабируемости в зависимости от нагрузки.
Island Soul Jewelry
Компании нужно было экстренно перенести высоконагруженный проект перед сезонным всплеском спроса. Переезд занял 1,5 месяца. В результате сайт стал работать стабильнее и теперь выдерживает до 800 запросов в секунду (в четыре раза больше, чем раньше). Перенос изображений в Yandex Object Storage и их оптимизация с подключением Yandex Cloud CDN помогли снизить нагрузку на источники на 90%.
VILED FASHION
Крупнейшая в Казахстане сеть магазинов и бутиков класса премиум и люкс перешла в Yandex Cloud всего за 24 дня с учётом времени на настройку и тестирование решения с участием реальных клиентов. Стоимость эксплуатации инфраструктуры за счёт оптимизации расходов на трафик и использование ресурсов снизилась на 15%.
Миграция в Yandex Cloud — это комплексное решение технических и бизнес‑задач.