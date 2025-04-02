Резервируемое потребление
Резервируемое потребление (Committed volume of services, CVoS) — соглашение на получение гарантированной скидки при использовании определенного объема сервисов Yandex Cloud в течение 6 месяцев или 1 года.
Если вы уверены в прогнозируемом и стабильном потреблении сервисов Yandex Cloud в будущем, вы можете подключить CVoS и сократить расходы на необходимые ресурсы. CVoS распространяется на все облака платежного аккаунта.
Примечание
Соглашение предусматривает только предоставление скидки на определенный объем сервисов, однако не гарантирует наличие мощностей в дата-центрах.
Размер скидки
Размер гарантированной скидки зависит от объема ресурсов сервиса, который вы планируете использовать, а также от срока действия CVoS. Чем больше срок действия CVoS, тем больше скидка. Подробности о ценах и правилах тарификации для всех сервисов можно найти на странице Тарифы. Мы поможем рассчитать выгоду от резервирования ресурсов, если у вас возникнут вопросы. Напишите нам на cloud-sales@yandex-team.ru.
Подключение и срок действия
Ознакомиться с доступными предложениями и подключить CVoS вы можете в сервисе Yandex Cloud Billing в разделе Резервируемый объём.
При подключении CVoS вы самостоятельно выбираете:
- срок действия — 6 месяцев или 1 год;
- дату начала действия — следующий календарный день или желаемую дату.
С момента подключения CVoS и принятия оферты обе стороны начинают действовать в рамках договора согласно Гражданскому кодексу РК. С условиями договора вы можете ознакомиться в разделе Правовые документы.
Информация об использовании и окончании срока действия CVoS отображается в сервисе Yandex Cloud Billing.
Примечание
Услуги сервисов Yandex Cloud, на которые не распространяются условия CVoS, оплачиваются по стандартным тарифам. Подробности о ценах и правилах тарификации для всех сервисов можно найти на странице Тарифы.
Использование и оплата
После подключения CVoS скидка на использование сервисов применяется автоматически.
В течение выбранного срока действия вы обязаны оплачивать CVoS, даже если не используете сервисы Yandex Cloud. Способ оплаты зависит от юридического статуса (типа платежного аккаунта).
Примечание
Подробная схема использования и оплаты CVoS представлена ниже.
-
Вы подключаете CVoS на 6 месяцев или 1 год. CVoS начинает действовать с даты, выбранной вами при подключении.
-
В течение всего отчетного периода проверяется срок действия CVoS:
2.1. Если срок действия истек (текущая дата > даты окончания действия CVoS), вы используете сервисы Yandex Cloud по стандартным тарифам.
2.2. Если срок действия не истек (текущая дата < даты окончания действия CVoS), вы используете сервисы Yandex Cloud по условиям соглашения. Перейдите к шагу 3.
-
Каждый час с вашего лицевого счета (ЛС) списывается сумма, соответствующая соглашению, независимо от того, используете ли вы сервисы Yandex Cloud. Перейдите к шагу 4.
-
В течение всего отчетного периода проверяется объем использованных сервисов:
4.1. Если фактический объем меньше или равен объему CVoS, списывается только сумма, соответствующую соглашению. Для расчета суммы списания используйте одну из формул.
Средства за использование сервисов Yandex Cloud, на которые не распространяются условия соглашения, списываются по стандартным тарифам. Перейдите к шагу 5.
4.2. Если фактический объем превышает объем CVoS, дополнительно списывается разница между общим объемом и объемом CVoS по стандартным тарифам. Перейдите к шагу 5.
-
В начале следующего отчетного периода проверяется баланс лицевого счета и оплата использованных сервисов: в зависимости от типа платежного аккаунта вам может быть выставлен счет на оплату или могут быть списаны средства с привязанной банковской карты. Подробную информацию см. в разделах Цикл оплаты для физических лиц и Цикл оплаты для организаций и ИП.
Сумма списания
Сумма списания за CVoS определяется по формулам:
В високосный год к сумме за год будет добавлена сумма, рассчитанная на один дополнительный календарный день в феврале.
Итоговая сумма списания зависит от того, были ли в течение отчетного периода использованы услуги сервисов Yandex Cloud, на которые не распространяются условия CVoS. Дополнительную информацию читайте в разделе Оплата ресурсов.
Изменение и продление
Согласно договору изменить условия уже подключенного CVoS, продлить или отказаться от него невозможно.
Однако вы можете подключить новый CVoS, если вам будут доступны предложения в сервисе Yandex Cloud Billing. Подробную инструкцию читайте в разделе Подключить CVoS.
Сервисы, для которых доступно резервируемое потребление
Тарифы сервисов, для которых доступно резервируемое потребление:
- Compute Cloud
- Managed Service for Apache Kafka®
- Managed Service for ClickHouse®
- Managed Service for Greenplum®
- Managed Service for MySQL®
- Managed Service for OpenSearch
- Managed Service for PostgreSQL
- Yandex Managed Service for Valkey™
ClickHouse® является зарегистрированным товарным знаком ClickHouse, Inc.