Отчетный период
Статья создана
Обновлена 28 октября 2024 г.
Отчетный период — интервал времени, равный одному календарному месяцу, в течение которого вы пользуетесь ресурсами Yandex Cloud.
В начале каждого месяца вы обязаны оплатить ресурсы, потребленные за предыдущий период. При наличии задолженности использование ресурсов сервисов Yandex Cloud может быть приостановлено. Способ оплаты зависит от юридического статуса (типа платежного аккаунта).
В последний день месяца в Яндекс Балансе формируются отчетные документы для организаций и ИП. Если к платежному аккаунту привязана карта, рассчитывается итоговая сумма к оплате и инициируется списание средств с этой карты.
Подробнее о циклах оплаты: