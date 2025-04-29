Отчетные документы для организаций и ИП
Обновлена 29 апреля 2025 г.
Если в течение отчетного периода вы использовали средства для оплаты услуг Yandex Cloud, то в зависимости от вашего налогового резиденства вам будут направлены отчетные документы в течение 7 рабочих дней после окончания отчетного периода.
Электронные копии полностью соответствуют бумажным оригиналам. Для своевременного составления бухгалтерской отчетности вы можете использовать номер, сумму и дату акта из электронной рассылки.
Резиденты Республики Казахстан
Нерезиденты Республики Казахстан
- Если в течение отчетного периода использовались средства с лицевого счета, то копия Акта выполненных работ будет отправлена не позднее 7 (семи) рабочих дней после окончания Отчетного периода на электронную почту, указанную в карточке плательщика в сервисе Яндекс Баланс. Вы можете самостоятельно скачать Акт выполненных работ в сервисе Yandex Cloud Billing.
- Курьерской службой в течение месяца, следующего за Отчетным периодом, со всеми подписями и печатями на почтовый адрес, который был указан при регистрации аккаунта.
- Электронные счета-фактуры (ЭСФ) отправляются в Информационную систему по приему и обработке электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) не позднее, чем через 15 календарных дней после даты совершения оборота по реализации.
- В первый рабочий день каждого месяца клиенту направляется счет на адрес контактной электронной почты. Он включает в себя сумму общей задолженности.
Акты сверки
Акты сверки формируются по запросу, который можно оставить в сервисе Yandex Cloud Billing. После выполнения запроса документ будет доступен для скачивания.
- При наличии задолженности на аккаунте в первый рабочий день каждого месяца Yandex Cloud отправляет информационный счет (Payment details) на общую сумму задолженности и детализацию услуг, оказанных в отчетном периоде, на адрес контактной электронной почты.
- В течение 7 (семи) рабочих дней после окончания отчетного периода Yandex Cloud отправляет счет (Invoice) на сумму месячного потребления на контактную электронную почту, указанную в сервисе Яндекс Баланс.
