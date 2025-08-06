Связаться с намиПодключиться

Акты

Статья создана
Улучшена
Обновлена 6 августа 2025 г.

Пользователи Yandex Cloud могут получать акты выполненных работ и акт сверки. Акты сверки доступны только для резидентов Российской Федерации и Республики Казахстан.

Акт выполненных работ

Акт выполненных работ — первичный учетный документ, подтверждающий факт оказания услуг. Содержит агрегированные сведения о стоимости услуг, фактически оказанных по сервису (сервисам). Подробная информация по оказанным услугам доступна на странице Детализация.

Формирование акта выполненных работ

Акты формируются по окончании отчетного периода на сумму, фактически израсходованную с лицевого счета.

На основе актов формируются счета-фактуры.

Примечание

Если в течение отчетного периода вы использовали только грант и не использовали средства с лицевого счета или порог оплаты, акт и счет-фактура не формируются.


Баланс ЛС на начало отчетного периода — 0 тенге.

Сумма гранта — 1 000 тенге.

Порог оплаты не подключен.

На конец отчетного периода количество потребленных ресурсов составило 800 тенге.

Средства с ЛС не были использованы. Сумма гранта на конец отчетного периода составляет 200 тенге.

Акт и счет-фактура не будут сформированы в начале следующего отчетного периода, так как фактически израходованная сумма с ЛС составляет 0 тенге.


Баланс ЛС на начало отчетного периода — 0 тенге.

Сумма гранта — 200 тенге.

Порог оплаты — 1 000 тенге.

На конец отчетного периода количество потребленных ресурсов составило 1 000 тенге.

Сумма гранта на конец отчетного периода составляет 0 тенге. Баланс ЛС отрицательный и составляет 800 тенге.

В начале следующего отчетного месяца с привязанной банковской карты будет списано 800 тенге, а также будут сформированы акт и счет-фактура на эту сумму.


Баланс ЛС на начало отчетного периода — 0 тенге.

В течение отчетного периода на баланс поступило 1 200 тенге.

Сумма гранта — 200 тенге.

На конец отчетного периода количество потребленных ресурсов составило 1 000 тенге.

Сумма гранта на конец отчетного периода составляет 0 тенге. Баланс ЛС положительный и составляет 400 тенге.

В начале следующего отчетного месяца будут сформированы акт и счет-фактура на фактически израсходованную сумму (1 000 тенге).

Учет НДС

В платежном аккаунте резидентов Республики Казахстан статистика по использованным сервисам представлена как с учетом НДС, так и без него.

Сумма НДС добавляется к стоимости сервисов в соответствии с нормами налогового законодательства. В платежных документах и документах, подтверждающих оказание услуг, сумма НДС будет указана отдельной строкой.

Нерезидентам Республики Казахстан акт не предоставляется.

Акт сверки

Акты сверки доступны только для резидентов Российской Федерации и Республики Казахстан. Они формируются по запросу, который можно оставить в сервисе Yandex Cloud Billing. После выполнения запроса документ будет доступен для скачивания.

Скачать копии документов или заказать оригиналы документов, а также акт сверки можно в личном кабинете Яндекс Баланс.

Общую информацию о выставлении документов на оплату услуг Yandex Cloud см. в разделе Отчетные документы для организаций и ИП.

Предыдущая
Общие сведения
Следующая
Счет-фактура