Посмотреть историю расходов и скачать отчетные документы в сервисе Yandex Cloud Billing
Физические лица, организации и ИП могут просматривать историю расходов. Организации и ИП, которые являются резидентами Республики Казахстан, могут скачивать отчетные документы в сервисе Yandex Cloud Billing.
Юридическим лицам Российской Федерации
Организации и ИП могут скачивать акты и счета-фактуры, а также заказывать акты сверки.
Примечание
Для работы с отчетными документами достаточно запросить роль
billing.accounts.accountant на ваш платежный аккаунт.
Скачать закрывающие документы
Акты и счета-фактуры формируются в последний день отчетного периода — месяца. Через 7 рабочих дней после окончания отчетного периода актуальные документы будут доступны для скачивания. Документы за предыдущие отчетные периоды также доступны в сервисе Yandex Cloud Billing.
Чтобы скачать закрывающие документы:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите платежный аккаунт.
- Перейдите в раздел Отчётные документы.
- Откройте вкладку Закрывающие документы.
- В строке с нужным отчетным периодом нажмите Скачать. Откроется окно с отчетными документами за выбранный период, и вы сможете их сохранить.
- Чтобы скачать документы за несколько периодов одним архивом, отметьте нужные периоды в левом столбце (отметка в заголовке таблицы позволяет выбрать все периоды) и нажмите Скачать документы (PDF) или Скачать документы (ZIP).
Заказать акт сверки
Акты сверки формируются по запросу, который можно оставить в сервисе Yandex Cloud Billing. После выполнения запроса документ будет доступен для скачивания.
Акт сверки за текущий месяц можно заказать спустя 7 рабочих дней после его завершения.
Чтобы заказать акт сверки:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите платежный аккаунт.
- Перейдите в раздел Отчётные документы.
- Откройте вкладку Акты сверки.
- Нажмите на кнопку Заказать акт сверки. В открывшемся окне выберите период, за который требуется сформировать акт сверки, и нажмите Заказать.
- Когда статус запроса изменится на Готово, в столбце Действия появится кнопка для скачивания. Выберите Скачать подписанный акт или Скачать акт без подписи.
- Нажмите кнопку с выбранным типом скачивания. Документ откроется в новом окне, и вы сможете его сохранить.
Для обмена оригиналами документов скачайте акт без подписи, распечатайте два экземпляра, подпишите их и отправьте:
-
Почтой России: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.
На конверте укажите
для группы по сопровождению проектных сделоки не используйте имена сотрудников.
-
Курьером: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.
Вход с Садовнической улицы, между 5 и 6 подъездами БЦ
Аврора.
Курьерский ресепшен работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Телефон канцелярии: +7(495)739-70-00, далее нажмите 1, а после включения голосового меню — 7704.
Документы будут подписаны, и вам отправят ваш экземпляр.
Юридическим лицам Республики Казахстан
Организации и ИП могут скачивать акты, получать счета-фактуры, а также заказывать акты сверки.
Акт выполненных работ
Организации и ИП, которые являются резидентами РK, могут скачивать акты выполненных работ (АВР).
Документы формируются в последний день отчетного периода — месяца. Через 7 рабочих дней после окончания отчетного периода акт выполненных работ будет доступен для скачивания. АВР за предыдущие отчетные периоды также доступны в сервисе Yandex Cloud Billing.
Чтобы заказать акт выполненных работ:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите платежный аккаунт.
- Перейдите в раздел Отчётные документы.
- Откройте вкладку Закрывающие документы.
- В строке с нужным отчетным периодом нажмите → Скачать. Откроется окно с актами за выбранный период.
- Справа от документа нажмите → Открыть. Документ откроется в новой вкладке браузера, и вы сможете его сохранить.
- Чтобы скачать акты за несколько периодов одним архивом, отметьте нужные периоды в левом столбце (отметка в заголовке таблицы позволяет выбрать все периоды) и нажмите Скачать документы (PDF) или Скачать документы (ZIP).
Электронный счет-фактура
Электронные счета-фактуры (ЭСФ) отправляются в Информационную систему по приему и обработке электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) не позднее, чем через 15 календарных дней после даты совершения оборота по реализации.
Заказать акт сверки
Акты сверки формируются по запросу, который можно оставить в сервисе Yandex Cloud Billing. После выполнения запроса документ будет доступен для скачивания.
Акт сверки за текущий месяц можно заказать спустя 7 рабочих дней после его завершения.
Чтобы заказать акт сверки:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите платежный аккаунт.
- Перейдите в раздел Отчётные документы.
- Откройте вкладку Акты сверки.
- Нажмите на кнопку Заказать акт сверки. В открывшемся окне выберите период, за который требуется сформировать акт сверки, и нажмите Заказать.
- Когда статус запроса изменится на Готово, в столбце Действия появится кнопка для скачивания. Выберите Скачать подписанный акт или Скачать акт без подписи.
- Нажмите кнопку с выбранным типом скачивания. Документ откроется в новом окне, и вы сможете его сохранить.
Для обмена оригиналами документов, скачайте акт без подписи, распечатайте два экземпляра, подпишите их и отправьте по адресу: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 11/1, ресепшн. Документы будут подписаны, и вам отправят ваш экземпляр.
Посмотреть историю расходов
Физические лица могут просматривать историю расходов помесячно в сервисе Yandex Cloud Billing.
Чтобы посмотреть историю расходов:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите платежный аккаунт.
- Перейдите в раздел История расходов.
Для физических лиц недоступно скачивание отчетных документов.