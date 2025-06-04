Связаться с намиПодключиться

Посмотреть историю расходов и скачать отчетные документы в сервисе Yandex Cloud Billing

Статья создана
Обновлена 4 июня 2025 г.

Физические лица, организации и ИП могут просматривать историю расходов. Организации и ИП, которые являются резидентами Республики Казахстан, могут скачивать отчетные документы в сервисе Yandex Cloud Billing.

Организации и ИП могут скачивать акты и счета-фактуры, а также заказывать акты сверки.

Примечание

Для работы с отчетными документами достаточно запросить роль billing.accounts.accountant на ваш платежный аккаунт.

Скачать закрывающие документы

Акты и счета-фактуры формируются в последний день отчетного периода — месяца. Через 7 рабочих дней после окончания отчетного периода актуальные документы будут доступны для скачивания. Документы за предыдущие отчетные периоды также доступны в сервисе Yandex Cloud Billing.

Чтобы скачать закрывающие документы:

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Выберите платежный аккаунт.
  3. Перейдите в раздел Отчётные документы.
  4. Откройте вкладку Закрывающие документы.
  5. В строке с нужным отчетным периодом нажмите Скачать. Откроется окно с отчетными документами за выбранный период, и вы сможете их сохранить.
  6. Чтобы скачать документы за несколько периодов одним архивом, отметьте нужные периоды в левом столбце (отметка в заголовке таблицы позволяет выбрать все периоды) и нажмите Скачать документы (PDF) или Скачать документы (ZIP).

Заказать акт сверки

Акты сверки формируются по запросу, который можно оставить в сервисе Yandex Cloud Billing. После выполнения запроса документ будет доступен для скачивания.

Акт сверки за текущий месяц можно заказать спустя 7 рабочих дней после его завершения.

Чтобы заказать акт сверки:

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Выберите платежный аккаунт.
  3. Перейдите в раздел Отчётные документы.
  4. Откройте вкладку Акты сверки.
  5. Нажмите на кнопку Заказать акт сверки. В открывшемся окне выберите период, за который требуется сформировать акт сверки, и нажмите Заказать.
  6. Когда статус запроса изменится на Готово, в столбце Действия появится кнопка для скачивания. Выберите Скачать подписанный акт или Скачать акт без подписи.
  7. Нажмите кнопку с выбранным типом скачивания. Документ откроется в новом окне, и вы сможете его сохранить.

Для обмена оригиналами документов скачайте акт без подписи, распечатайте два экземпляра, подпишите их и отправьте:

  • Почтой России: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.
    На конверте укажите для группы по сопровождению проектных сделок и не используйте имена сотрудников.

  • Курьером: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.
    Вход с Садовнической улицы, между 5 и 6 подъездами БЦ Аврора.
    Курьерский ресепшен работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
    Телефон канцелярии: +7(495)739-70-00, далее нажмите 1, а после включения голосового меню — 7704.

Документы будут подписаны, и вам отправят ваш экземпляр.

Организации и ИП могут скачивать акты, получать счета-фактуры, а также заказывать акты сверки.

Акт выполненных работ

Организации и ИП, которые являются резидентами РK, могут скачивать акты выполненных работ (АВР).

Документы формируются в последний день отчетного периода — месяца. Через 7 рабочих дней после окончания отчетного периода акт выполненных работ будет доступен для скачивания. АВР за предыдущие отчетные периоды также доступны в сервисе Yandex Cloud Billing.

Чтобы заказать акт выполненных работ:

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Выберите платежный аккаунт.
  3. Перейдите в раздел Отчётные документы.
  4. Откройте вкладку Закрывающие документы.
  5. В строке с нужным отчетным периодом нажмите Скачать. Откроется окно с актами за выбранный период.
  6. Справа от документа нажмите Открыть. Документ откроется в новой вкладке браузера, и вы сможете его сохранить.
  7. Чтобы скачать акты за несколько периодов одним архивом, отметьте нужные периоды в левом столбце (отметка в заголовке таблицы позволяет выбрать все периоды) и нажмите Скачать документы (PDF) или Скачать документы (ZIP).

Электронный счет-фактура

Электронные счета-фактуры (ЭСФ) отправляются в Информационную систему по приему и обработке электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) не позднее, чем через 15 календарных дней после даты совершения оборота по реализации.

Заказать акт сверки

Акты сверки формируются по запросу, который можно оставить в сервисе Yandex Cloud Billing. После выполнения запроса документ будет доступен для скачивания.

Акт сверки за текущий месяц можно заказать спустя 7 рабочих дней после его завершения.

Чтобы заказать акт сверки:

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Выберите платежный аккаунт.
  3. Перейдите в раздел Отчётные документы.
  4. Откройте вкладку Акты сверки.
  5. Нажмите на кнопку Заказать акт сверки. В открывшемся окне выберите период, за который требуется сформировать акт сверки, и нажмите Заказать.
  6. Когда статус запроса изменится на Готово, в столбце Действия появится кнопка для скачивания. Выберите Скачать подписанный акт или Скачать акт без подписи.
  7. Нажмите кнопку с выбранным типом скачивания. Документ откроется в новом окне, и вы сможете его сохранить.

Для обмена оригиналами документов, скачайте акт без подписи, распечатайте два экземпляра, подпишите их и отправьте по адресу: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 11/1, ресепшн. Документы будут подписаны, и вам отправят ваш экземпляр.

Посмотреть историю расходов

Физические лица могут просматривать историю расходов помесячно в сервисе Yandex Cloud Billing.

Чтобы посмотреть историю расходов:

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Выберите платежный аккаунт.
  3. Перейдите в раздел История расходов.

Для физических лиц недоступно скачивание отчетных документов.

