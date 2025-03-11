Все инструкции для сервиса Yandex Cloud Billing
Обновлена 11 марта 2025 г.
Работа с документами
- Расшифровать счет
- Посмотреть историю расходов и скачать отчетные документы в сервисе Yandex Cloud Billing
Управление платежным аккаунтом
- Создать новый платежный аккаунт
- Изменить данные платежного аккаунта
- Скачать персональные данные, связанные с платежным аккаунтом
- Привязать облако к платежному аккаунту
- Удалить платежный аккаунт и расторгнуть договор с Yandex Cloud
- Активировать платную версию