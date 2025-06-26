Удалить платежный аккаунт и расторгнуть договор с Yandex Cloud
Статья создана
Обновлена 26 июня 2025 г.
Чтобы перестать работать с платформой, расторгнуть договор и удалить ваш платежный аккаунт:
-
Удалите все каталоги с ресурсами из всех облаков, привязанных к платежному аккаунту.
Примечание
Если доступ к аккаунту утерян, обратитесь в техническую поддержку.
-
-
Напишите в техническую поддержку, указав идентификатор платежного аккаунта (можно посмотреть в сервисе Yandex Cloud Billing).
Примечание
После блокировки платежного аккаунта отменить удаление привязанных к нему облаков нельзя.
Чтобы вернуть денежные средства, которые не будут использованы для оплаты услуг Yandex Cloud, отправьте письмо на адрес cloud@support.yandex.ru.
Пожалуйста, обратите внимание, что данная процедура необратима.