Важно

Функциональность доступна только в регионе Россия.

После добавления вашего платежного аккаунта в организацию для привязки в сервисе Yandex Cloud Billing будут доступны те облака и экземпляры сервисов, которые созданы в вашей организации, и те облака и сущности из других организаций, к которым был выдан доступ.

Чтобы изменить организацию платежного аккаунта, пользователь должен обладать ролью billing.accounts.owner на платежный аккаунт и organization-manager.admin на организацию. Для изменения организации:

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
  2. Выберите платежный аккаунт из списка.
  3. На странице Данные аккаунта в правом верхнем углу нажмите кнопку Изменить организацию.
  4. В появившемся окне выберите организацию из списка (будут показаны только те организации, пользователем которых вы являетесь), подтвердите смену организации и нажмите Изменить.
