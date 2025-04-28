Изменить организацию платежного аккаунта
Статья создана
Обновлена 28 апреля 2025 г.
Важно
Функциональность доступна только в регионе Россия.
После добавления вашего платежного аккаунта в организацию для привязки в сервисе Yandex Cloud Billing будут доступны те облака и экземпляры сервисов, которые созданы в вашей организации, и те облака и сущности из других организаций, к которым был выдан доступ.
Чтобы изменить организацию платежного аккаунта, пользователь должен обладать ролью
billing.accounts.owner на платежный аккаунт и
organization-manager.admin на организацию. Для изменения организации:
Интерфейс Yandex Cloud Billing
- Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите платежный аккаунт из списка.
- На странице Данные аккаунта в правом верхнем углу нажмите кнопку Изменить организацию.
- В появившемся окне выберите организацию из списка (будут показаны только те организации, пользователем которых вы являетесь), подтвердите смену организации и нажмите Изменить.