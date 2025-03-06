Изменить данные платежного аккаунта
Данные платежного аккаунта может менять только владелец — пользователь с ролью
billing.accounts.owner. Подробную информацию см. в разделе Управление доступом.
Порядок действий пользователя зависит от вида изменений.
Переименование платежного аккаунта
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите платежный аккаунт.
- Перейдите на страницу Данные аккаунта.
- Нажмите значок и выберите пункт Переименовать в верхнем блоке напротив названия аккаунта.
- Введите новое имя.
- Нажмите кнопку Переименовать.
Изменение данных плательщика
Через сервис Яндекс Баланс вы можете изменить контакты плательщика (например, почтовый адрес или телефон) или добавить платежные реквизиты (например, расчетный счет):
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите платежный аккаунт.
- Перейдите на страницу Данные аккаунта.
- Нажмите ссылку Редактировать данные в Яндекс Балансе.
Вы будете перенаправлены в сервис Яндекс Баланс.
- Воспользуйтесь инструкцией Яндекс Баланса.
Изменение любых реквизитов, кроме ИНН
Напишите запрос в службу поддержки Yandex Cloud. В запросе укажите список измененных реквизитов и номер договора, а также прикрепите копию акта, подтверждающего изменения (с подписью и печатью организации).
Изменение юридического лица или ИНН
Изменить юридическое лицо или ИНН в настройках платежного аккаунта невозможно. Поэтому если у вас изменились эти реквизиты:
- Создайте платежный аккаунт с новыми реквизитами, выбрав в качестве типа плательщика Юридическое лицо или ИП.
- Дождитесь активации платежного аккаунта, чтобы избежать простоя ресурсов.
- Перенесите все облака со старого платежного аккаунта на новый. Для этого достаточно привязать их к новому платежному аккаунту.