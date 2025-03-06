Связаться с намиПодключиться

Изменить данные платежного аккаунта

Статья создана
Обновлена 6 марта 2025 г.

Данные платежного аккаунта может менять только владелец — пользователь с ролью billing.accounts.owner. Подробную информацию см. в разделе Управление доступом.

Порядок действий пользователя зависит от вида изменений.

Переименование платежного аккаунта

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Выберите платежный аккаунт.
  3. Перейдите на страницу Данные аккаунта.
  4. Нажмите значок и выберите пункт Переименовать в верхнем блоке напротив названия аккаунта.
  5. Введите новое имя.
  6. Нажмите кнопку Переименовать.

Изменение данных плательщика

Через сервис Яндекс Баланс вы можете изменить контакты плательщика (например, почтовый адрес или телефон) или добавить платежные реквизиты (например, расчетный счет):

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Выберите платежный аккаунт.
  3. Перейдите на страницу Данные аккаунта.
  4. Нажмите ссылку Редактировать данные в Яндекс Балансе.
    Вы будете перенаправлены в сервис Яндекс Баланс.
  5. Воспользуйтесь инструкцией Яндекс Баланса.

Изменение любых реквизитов, кроме ИНН

Напишите запрос в службу поддержки Yandex Cloud. В запросе укажите список измененных реквизитов и номер договора, а также прикрепите копию акта, подтверждающего изменения (с подписью и печатью организации).

Изменить юридическое лицо или ИНН в настройках платежного аккаунта невозможно. Поэтому если у вас изменились эти реквизиты:

  1. Создайте платежный аккаунт с новыми реквизитами, выбрав в качестве типа плательщика Юридическое лицо или ИП.
  2. Дождитесь активации платежного аккаунта, чтобы избежать простоя ресурсов.
  3. Перенесите все облака со старого платежного аккаунта на новый. Для этого достаточно привязать их к новому платежному аккаунту.
См. также
Предыдущая
Создать новый платежный аккаунт
Следующая
Скачать персональные данные, связанные с платежным аккаунтом