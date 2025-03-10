Установить уведомления
Для контроля расходов в Yandex Cloud вы можете настроить уведомления с помощью бюджетов.
Доступные типы бюджета:
- Стоимость потребления — уведомление отправляется, когда стоимость ресурсов без учета скидок превышает установленный порог потребления.
- К оплате — уведомление отправляется, когда стоимость ресурсов с учетом скидок и активных промокодов превышает установленный порог потребления.
- Остаток средств — уведомление отправляется, когда баланс лицевого счета становится меньше установленного порога.
Примечание
Вы можете создать триггер, который будет запускать функцию Cloud Functions или контейнер Serverless Containers при превышении пороговых значений. Подробнее о триггере для бюджетов.
Создать бюджет
Для создания бюджета необходима роль
editor. Для получения оповещений из бюджета указанным получателям достаточно роли
viewer. Подробнее об управлении доступом можно узнать в разделе Роли.
Чтобы создать бюджет:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
-
Выберите аккаунт на странице Платёжные аккаунты.
-
Перейдите на страницу Бюджеты и нажмите Создать бюджет.
-
Введите имя бюджета.
-
Выберите Тип бюджета.
-
Задайте Сумму бюджета:
- для типов Стоимость потребления или К оплате — сумму расходов на потребление;
- для типа Остаток средств — остаток на лицевом счете.
-
Для типов Стоимость потребления и К оплате выберите период расчета бюджета:
- Если вы выбрали Настраиваемый период, задайте дату начала действия бюджета. Дата начала — первое число заданного месяца.
- Задайте дату окончания действия бюджета. Дата окончания устанавливает, когда бюджет перестанет считать потребление или остаток средств и отправлять уведомления. Дата окончания — последнее число месяца. Не может быть позже пяти лет от текущей даты.
-
В поле Уведомить выберите пользователей, которые получат уведомление.
-
Для типов Стоимость потребления и К оплате определите Область действия бюджета. Вы можете выбрать отдельные облака, каталоги и сервисы, которые будут входить в установленный бюджет. По умолчанию данные собираются со всех облаков, каталогов и сервисов, доступных выбранному платежному аккаунту.
-
Установите хотя бы один порог потребления, при котором будут отправлены уведомления. Вы можете указать пороговое значение в процентах или валюте и выбрать пользователей, которые получат уведомления. Бюджет может иметь несколько пороговых значений.
Примечание
Пользователи, указанные в блоке Общая информация, будут получать уведомления при достижении каждого заданного порога. Пользователи, указанные при задании порога, получат уведомление только при достижении этого порога.
Если при подсчете бюджета были достигнуты одновременно несколько порогов, пользователи получат только одно уведомление.
-
-
После заполнения всех полей нажмите кнопку Создать. Бюджет будет создан.
Чтобы создать бюджет, воспользуйтесь методом REST API create для ресурса Budget или вызовом gRPC API BudgetService/Create.