Зарезервировать потребление (CVoS)
Статья создана
Обновлена 2 апреля 2025 г.
Резервируемое потребление (Committed volume of services, CVoS) — соглашение на получение гарантированной скидки при использовании определенного объема сервисов Yandex Cloud в течение 6 месяцев или 1 года.
Если вы уверены в прогнозируемом и стабильном потреблении сервисов Yandex Cloud в будущем, вы можете подключить CVoS и сократить расходы на необходимые ресурсы. CVoS распространяется на все облака платежного аккаунта.
Чтобы зарезервировать потребление (CVoS)
Интерфейс Yandex Cloud Billing
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Убедитесь, что ваш платежный аккаунт имеет тип потребления
Платная версия. Подробнее об активации платной версии читайте в разделе Активировать платную версию.
- Убедитесь, что пользователю, управляющему платежным аккаунтом, назначена роль
billing.accounts.owner,
editorили
admin. Подробнее о ролях читайте в разделе Управление доступом в сервисе Yandex Cloud Billing.
- На панели слева выберите Резервируемый объём.
- Ознакомьтесь с предложениями:
- Выберите сервис и нажмите блок с новым предложением.
- Выберите платформу.
- Воспользуйтесь калькулятором стоимости услуг: задайте объем ресурсов, сравните стоимость при подключении на 6 месяцев и 1 год. Выберите подходящий вариант.
- Проверьте условия выбранного соглашения.
- Ознакомьтесь с договором. Если вы согласны с условиями, установите опцию Нажимая
Зарезервировать потребление, я подтверждаю, что ознакомлен с условиями использования, понимаю и принимаю их.
- Нажмите кнопку Зарезервировать потребление.
После подключения CVoS и начиная с даты его действия скидка на использование сервисов будет применяться автоматически. Подробнее см. раздел Резервируемое потребление.