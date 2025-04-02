Связаться с намиПодключиться

Зарезервировать потребление (CVoS)

Статья создана
Обновлена 2 апреля 2025 г.

Резервируемое потребление (Committed volume of services, CVoS) — соглашение на получение гарантированной скидки при использовании определенного объема сервисов Yandex Cloud в течение 6 месяцев или 1 года.

Если вы уверены в прогнозируемом и стабильном потреблении сервисов Yandex Cloud в будущем, вы можете подключить CVoS и сократить расходы на необходимые ресурсы. CVoS распространяется на все облака платежного аккаунта.

Чтобы зарезервировать потребление (CVoS)

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Убедитесь, что ваш платежный аккаунт имеет тип потребления Платная версия. Подробнее об активации платной версии читайте в разделе Активировать платную версию.
  3. Убедитесь, что пользователю, управляющему платежным аккаунтом, назначена роль billing.accounts.owner, editor или admin. Подробнее о ролях читайте в разделе Управление доступом в сервисе Yandex Cloud Billing.
  4. На панели слева выберите Резервируемый объём.
  5. Ознакомьтесь с предложениями:
    1. Выберите сервис и нажмите блок с новым предложением.
    2. Выберите платформу.
    3. Воспользуйтесь калькулятором стоимости услуг: задайте объем ресурсов, сравните стоимость при подключении на 6 месяцев и 1 год. Выберите подходящий вариант.
  6. Проверьте условия выбранного соглашения.
  7. Ознакомьтесь с договором. Если вы согласны с условиями, установите опцию Нажимая Зарезервировать потребление, я подтверждаю, что ознакомлен с условиями использования, понимаю и принимаю их.
  8. Нажмите кнопку Зарезервировать потребление.

После подключения CVoS и начиная с даты его действия скидка на использование сервисов будет применяться автоматически. Подробнее см. раздел Резервируемое потребление.

Примечание

Если у вас есть гранты, вы можете использовать их для покрытия расходов на резервируемые сервисы, в том числе в период действия CVoS. В этом случае сначала будет применяться скидка на использование резервируемого объема сервисов, а затем расходоваться средства гранта.

