Активировать платную версию
Активировать платную версию необходимо в течение шестидесяти дней с момента окончания срока действия пробного периода. В противном случае все ресурсы будут автоматически удалены.
Примечание
Пробный период доступен только для юридических лиц.
Если за время пробного периода вы израсходовали не весь стартовый грант, то оставшуюся сумму можно будет использовать в будущем для оплаты потребленных ресурсов.
Чтобы перейти к использованию платной версии:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите платежный аккаунт.
- На странице Данные аккаунта нажмите кнопку Перейти на платную версию.
- Подтвердите переход, для этого еще раз нажмите кнопку Перейти на платную версию.
После активации платной версии баланс лицевого счета по умолчанию равен нулю. Мы рекомендуем следить за балансом и пополнять его до положительного значения.
Если вы вовремя не пополните баланс и у вас появится задолженность, то использование сервисов Yandex Cloud может быть приостановлено. Дополнительную информацию см. в разделе Цикл оплаты для организаций и ИП