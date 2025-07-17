Связаться с намиПодключиться

Статья создана
Обновлена 17 июля 2025 г.

Участник любого облака может создать один или несколько платежных аккаунтов.

Чтобы создать платежный аккаунт:

  1. Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.

  2. Войдите в свой Яндекс ID или аккаунт в Яндекс 360. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь и в сервисе Yandex Identity Hub создайте организацию, в которой вы будете работать. Если для входа на Яндекс вы используете профиль в социальной сети, заведите логин и пароль.

  3. На странице Платёжные аккаунты нажмите кнопку Создать платёжный аккаунт. Заполните данные:

    • Укажите имя платежного аккаунта. Имя будет отображаться в списке ваших платежных аккаунтов и поможет выбрать нужный.

    • Выберите страну, резидентом которой является плательщик.

      В рамках одного пользовательского аккаунта все плательщики должны осуществлять оплату в одной и той же валюте.

  4. Если в блоке Плательщик показан список доступных плательщиков, вы можете выбрать одного из них или добавить нового. Чтобы добавить плательщика:

    • Выберите тип плательщика: Физическое лицо и нажмите кнопку Вперед.
    • Укажите ваше имя и фамилию.
    • (Опционально) Укажите отчество и почтовый адрес.
    • Нажмите кнопку Вперед.

  5. Привяжите банковскую карту.

    • Нажмите кнопку Добавить карту.
    • Укажите данные карты: 16-значный номер, срок действия, код CVV (с обратной стороны карты).
    • Нажмите кнопку Привязать.

    Принимаются банковские карты Мир, Visa и MasterCard.

    • Резиденты Российской Федерации ведут расчеты в RUB и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только российскими банками.
    • Резиденты Республики Казахстан ведут расчеты в KZT и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.
    • Нерезиденты Российской Федерации и Республики Казахстан ведут расчеты в USD и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.

    Для проверки валидности карты на вашем счете будет заблокирована незначительная сумма. Эти средства не списываются и будут снова доступны после завершения проверки и разблокировки. Срок разблокировки несписанных средств зависит от условий работы вашего банка.

    Ваш аккаунт будет создан с платным потреблением: после использования стартового гранта с карты начнут списываться средства за используемые ресурсы сервисов Yandex Cloud.

    Важно

    Если в форме создания платежного аккаунта шаг привязки банковской карты опционален, то вы можете не привязывать карту. Однако необходимо помнить, что в этом случае вы не сможете получить стартовый грант, даже если привяжете карту потом. Возможность работы с платными ресурсами в облаке появится только после того, как вы пополните лицевой счет.

  6. Укажите актуальные почту и телефон. Контактные данные нужны не только для связи с вами, но и для выставления счетов и финансовых документов. Если вы уже зарегистрированы в Yandex Cloud, проверьте правильность контактных данных.

  7. Нажмите кнопку Создать.

    Важно

    Обращаем ваше внимание, что в отношении клиентов-физических лиц применяется установленный порядок верификации, результатом которого может стать отказ в активации аккаунта.

  4. Если в блоке Плательщик показан список доступных плательщиков, вы можете выбрать одного из них или добавить нового.

  5. Выберите тип плательщика: Юридическое лицо или ИП.

  6. Выберите способ оплаты Банковская карта или Банковский перевод. В любой момент после создания платежного аккаунта вы можете изменить способ оплаты.

  7. Нажмите кнопку Вперед.

  8. Если вы выбрали способ оплаты Банковская карта:

    1. Укажите юридическую информацию о вашей организации и ваши контактные данные.

      Примечание

      Внимательно заполняйте контактные данные и реквизиты. Эта информация нужна не только для связи с вами, но и для выставления счетов и финансовых документов.

    2. Привяжите корпоративную банковскую карту:

      • Нажмите кнопку Добавить карту.
      • Укажите данные карты: 16-значный номер, срок действия, код CVV (с обратной стороны карты).
      • Нажмите кнопку Привязать.

      • Подтвердите, что карта является корпоративной и вы уполномочены ею распоряжаться.

      • Нажмите кнопку Вперед.

      Принимаются банковские карты Мир, Visa и MasterCard.

      • Резиденты Российской Федерации ведут расчеты в RUB и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только российскими банками. Клиенты, являющиеся налоговыми резидентами Республики Беларусь, ведут расчеты в RUB и могут использовать для оплаты сервисов Yandex Cloud карты Белкарт, выпущенные в Республике Беларусь, и карты Мир, выпущенные в Российской Федерации.
      • Резиденты Республики Казахстан ведут расчеты в KZT и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.
      • Нерезиденты Российской Федерации и Республики Казахстан ведут расчеты в USD и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.

      Для проверки валидности карты на вашем счете будет заблокирована незначительная сумма. Эти средства не списываются и будут снова доступны после завершения проверки и разблокировки. Срок разблокировки несписанных средств зависит от условий работы вашего банка.

    3. Укажите актуальные почту и телефон. Контактные данные нужны не только для связи с вами, но и для выставления счетов и финансовых документов. Если вы уже зарегистрированы в Yandex Cloud, проверьте правильность контактных данных.

  9. Если вы выбрали способ оплаты Банковский перевод:

    1. Укажите юридическую информацию о вашей организации и ваши контактные данные.

    2. Укажите актуальные почту и телефон. Контактные данные нужны не только для связи с вами, но и для выставления счетов и финансовых документов. Если вы уже зарегистрированы в Yandex Cloud, проверьте правильность контактных данных.

  10. Если это ваш первый платежный аккаунт в Yandex Cloud, вам доступно подключение пробного периода. После его завершения доступ к вашим ресурсам будет приостановлен. Для возобновления работы потребуется перейти на платную версию.

  11. Нажмите кнопку Создать.

    Если вы выбрали способ оплаты Банковский перевод или если плательщик — нерезидент РФ и РК, вы получите письмо с описанием дальнейших действий на почту, указанную в аккаунте Яндекса или Яндекс 360. Вы также можете получить такое письмо в случае выбора способа оплаты Банковская карта, если после создания платежного аккаунта потребуется его верификация. После проверки документов ваш платежный аккаунт может быть активирован, и вы сможете начать пользоваться Yandex Cloud.

    Отправьте на электронную почту cloud_docs_kz@yandex-team.com следующие документы:

    • Копию протокола или решения о назначении генерального директора.
    • Идентификатор платежного аккаунта (billing account ID).

    Если ваша организация является представительством или филиалом иностранного юридического лица на территории РФ, пожалуйста, через обращение в техническую поддержку отправьте нам сообщение с официальным письмом, подтверждающим ваше согласие с условиями оферты. Это необходимо для выполнения требований законодательства РФ в области валютного регулирования.

Примечание

Юридическим лицам также доступен сабаккаунт, зарегистрированный через партнерский портал как аккаунт их клиента. Счета за потребление сабаккаунта всегда выставляются партнеру.

На вкладке Данные аккаунта платежного аккаунта в блоке Привязанные облака и сервисы отображаются все подключенные облака и сервисы. Если аккаунт добавлен в организацию, ее идентификатор также будет показан в блоке Привязанные облака и сервисы.

На главной странице сервиса отображаются платежные аккаунты всех ваших организаций, а также аккаунты, к которым у вас есть доступ.

Что дальше?

После создания платежного аккаунта вы можете начинать работу с сервисами Yandex Cloud. К платежному аккаунту можно привязать одно или несколько облаков. Привязывать можно как новые облака, так и уже существующие. Отвязать облако от платежного аккаунта нельзя, но вместо этого можно перепривязать его к другому платежному аккаунту.
Для дальнейшей работы с платежным аккаунтом см. инструкции:

