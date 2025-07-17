Создать новый платежный аккаунт
Участник любого облака может создать один или несколько платежных аккаунтов.
Чтобы создать платежный аккаунт:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
-
Войдите в свой Яндекс ID или аккаунт в Яндекс 360. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь и в сервисе Yandex Identity Hub создайте организацию, в которой вы будете работать. Если для входа на Яндекс вы используете профиль в социальной сети, заведите логин и пароль.
-
На странице Платёжные аккаунты нажмите кнопку Создать платёжный аккаунт. Заполните данные:
-
Укажите имя платежного аккаунта. Имя будет отображаться в списке ваших платежных аккаунтов и поможет выбрать нужный.
-
Выберите страну, резидентом которой является плательщик.
В рамках одного пользовательского аккаунта все плательщики должны осуществлять оплату в одной и той же валюте.
-
-
Если в блоке Плательщик показан список доступных плательщиков, вы можете выбрать одного из них или добавить нового. Чтобы добавить плательщика:
- Выберите тип плательщика: Физическое лицо и нажмите кнопку Вперед.
- Укажите ваше имя и фамилию.
- (Опционально) Укажите отчество и почтовый адрес.
- Нажмите кнопку Вперед.
-
Привяжите банковскую карту.
- Нажмите кнопку Добавить карту.
- Укажите данные карты: 16-значный номер, срок действия, код CVV (с обратной стороны карты).
- Нажмите кнопку Привязать.
Принимаются банковские карты Мир, Visa и MasterCard.
- Резиденты Российской Федерации ведут расчеты в RUB и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только российскими банками.
- Резиденты Республики Казахстан ведут расчеты в KZT и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.
- Нерезиденты Российской Федерации и Республики Казахстан ведут расчеты в USD и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.
Для проверки валидности карты на вашем счете будет заблокирована незначительная сумма. Эти средства не списываются и будут снова доступны после завершения проверки и разблокировки. Срок разблокировки несписанных средств зависит от условий работы вашего банка.
Ваш аккаунт будет создан с платным потреблением: после использования стартового гранта с карты начнут списываться средства за используемые ресурсы сервисов Yandex Cloud.
Важно
Если в форме создания платежного аккаунта шаг привязки банковской карты опционален, то вы можете не привязывать карту. Однако необходимо помнить, что в этом случае вы не сможете получить стартовый грант, даже если привяжете карту потом. Возможность работы с платными ресурсами в облаке появится только после того, как вы пополните лицевой счет.
-
Укажите актуальные почту и телефон. Контактные данные нужны не только для связи с вами, но и для выставления счетов и финансовых документов. Если вы уже зарегистрированы в Yandex Cloud, проверьте правильность контактных данных.
-
Нажмите кнопку Создать.
Важно
Обращаем ваше внимание, что в отношении клиентов-физических лиц применяется установленный порядок верификации, результатом которого может стать отказ в активации аккаунта.
Чтобы создать платежный аккаунт:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
-
Войдите в свой Яндекс ID или аккаунт в Яндекс 360. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь и в сервисе Yandex Identity Hub создайте организацию, в которой вы будете работать. Если для входа на Яндекс вы используете профиль в социальной сети, заведите логин и пароль.
-
На странице Платёжные аккаунты нажмите кнопку Создать платёжный аккаунт. Заполните данные:
-
Укажите имя платежного аккаунта. Имя будет отображаться в списке ваших платежных аккаунтов и поможет выбрать нужный.
-
Выберите страну, резидентом которой является плательщик.
В рамках одного пользовательского аккаунта все плательщики должны осуществлять оплату в одной и той же валюте.
-
-
Если в блоке Плательщик показан список доступных плательщиков, вы можете выбрать одного из них или добавить нового.
-
Выберите тип плательщика: Юридическое лицо или ИП.
-
Выберите способ оплаты Банковская карта или Банковский перевод. В любой момент после создания платежного аккаунта вы можете изменить способ оплаты.
-
Нажмите кнопку Вперед.
-
Если вы выбрали способ оплаты Банковская карта:
-
Укажите юридическую информацию о вашей организации и ваши контактные данные.
Примечание
Внимательно заполняйте контактные данные и реквизиты. Эта информация нужна не только для связи с вами, но и для выставления счетов и финансовых документов.
-
Привяжите корпоративную банковскую карту:
- Нажмите кнопку Добавить карту.
- Укажите данные карты: 16-значный номер, срок действия, код CVV (с обратной стороны карты).
- Нажмите кнопку Привязать.
-
Подтвердите, что карта является корпоративной и вы уполномочены ею распоряжаться.
-
Нажмите кнопку Вперед.
Принимаются банковские карты Мир, Visa и MasterCard.
- Резиденты Российской Федерации ведут расчеты в RUB и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только российскими банками. Клиенты, являющиеся налоговыми резидентами Республики Беларусь, ведут расчеты в RUB и могут использовать для оплаты сервисов Yandex Cloud карты Белкарт, выпущенные в Республике Беларусь, и карты Мир, выпущенные в Российской Федерации.
- Резиденты Республики Казахстан ведут расчеты в KZT и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.
- Нерезиденты Российской Федерации и Республики Казахстан ведут расчеты в USD и могут использовать для оплаты карты, выпущенные только нероссийскими банками.
Для проверки валидности карты на вашем счете будет заблокирована незначительная сумма. Эти средства не списываются и будут снова доступны после завершения проверки и разблокировки. Срок разблокировки несписанных средств зависит от условий работы вашего банка.
-
Укажите актуальные почту и телефон. Контактные данные нужны не только для связи с вами, но и для выставления счетов и финансовых документов. Если вы уже зарегистрированы в Yandex Cloud, проверьте правильность контактных данных.
-
-
Если вы выбрали способ оплаты Банковский перевод:
-
Укажите юридическую информацию о вашей организации и ваши контактные данные.
-
Укажите актуальные почту и телефон. Контактные данные нужны не только для связи с вами, но и для выставления счетов и финансовых документов. Если вы уже зарегистрированы в Yandex Cloud, проверьте правильность контактных данных.
-
-
Если это ваш первый платежный аккаунт в Yandex Cloud, вам доступно подключение пробного периода. После его завершения доступ к вашим ресурсам будет приостановлен. Для возобновления работы потребуется перейти на платную версию.
-
Нажмите кнопку Создать.
Если вы выбрали способ оплаты Банковский перевод или если плательщик — нерезидент РФ и РК, вы получите письмо с описанием дальнейших действий на почту, указанную в аккаунте Яндекса или Яндекс 360. Вы также можете получить такое письмо в случае выбора способа оплаты Банковская карта, если после создания платежного аккаунта потребуется его верификация. После проверки документов ваш платежный аккаунт может быть активирован, и вы сможете начать пользоваться Yandex Cloud.
Отправьте на электронную почту cloud_docs_kz@yandex-team.com следующие документы:
- Копию протокола или решения о назначении генерального директора.
- Идентификатор платежного аккаунта (billing account ID).
Если ваша организация является представительством или филиалом иностранного юридического лица на территории РФ, пожалуйста, через обращение в техническую поддержку отправьте нам сообщение с официальным письмом, подтверждающим ваше согласие с условиями оферты. Это необходимо для выполнения требований законодательства РФ в области валютного регулирования.
Примечание
Юридическим лицам также доступен сабаккаунт, зарегистрированный через партнерский портал как аккаунт их клиента. Счета за потребление сабаккаунта всегда выставляются партнеру.
На вкладке Данные аккаунта платежного аккаунта в блоке Привязанные облака и сервисы отображаются все подключенные облака и сервисы. Если аккаунт добавлен в организацию, ее идентификатор также будет показан в блоке Привязанные облака и сервисы.
На главной странице сервиса отображаются платежные аккаунты всех ваших организаций, а также аккаунты, к которым у вас есть доступ.
Что дальше?
После создания платежного аккаунта вы можете начинать работу с сервисами Yandex Cloud. К платежному аккаунту можно привязать одно или несколько облаков. Привязывать можно как новые облака, так и уже существующие. Отвязать облако от платежного аккаунта нельзя, но вместо этого можно перепривязать его к другому платежному аккаунту.
Для дальнейшей работы с платежным аккаунтом см. инструкции: