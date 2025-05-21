Пробный период для новых клиентов
Пробный период — это разовое ознакомительное предложение для юридических лиц. Вы можете воспользоваться пробным периодом, если вы:
- никогда не приобретали услуги Yandex Cloud;
- ранее не активировали пробный период.
Включение пробного периода происходит только на этапе создания первого платежного аккаунта для юридического лица в сервисе Yandex Cloud Billing.
Пробный период позволяет бесплатно использовать ресурсы Yandex Cloud в ограниченном режиме. При этом потребленные ресурсы оплачиваются из средств стартового гранта. После завершения пробного периода ресурсы будут сохранены, но остановлены. Автоматическое завершение пробного периода зависит от способа оплаты, который вы выбрали при создании платежного аккаунта для юридического лица. Подробнее см. в разделе Завершение пробного периода.
После завершения пробного периода для возобновления работы с Yandex Cloud в полном объеме потребуется перейти на платную версию.
Остаток стартового гранта и количество дней до завершения пробного периода отображаются в платежном аккаунте на странице Yandex Cloud Billing. Также во время пробного периода вы можете посмотреть статистику о потреблении ресурсов и их стоимости в соответствии с тарифами.
