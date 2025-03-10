Промокод
Статья создана
Обновлена 10 марта 2025 г.
Промокод — это пароль, с помощью которого можно получить дополнительную скидку на использование сервисов Yandex Cloud.
Получить и активировать промокод
Промокод может быть вам предоставлен в рамках маркетинговой акции от Яндекса.
Активировать промокод можно только один раз. Подробную инструкцию см. в разделе Активировать промокод.
Условия использования и срок действия
Один промокод может быть привязан только к одному платежному аккаунту.
Условия использования и срок действия указаны в письме с промокодом. Активируйте промокод в течение указанного в письме срока, в противном случае промокод сгорит. Заменить промокод или продлить срок его действия невозможно.
Примечание
Все ранее выданные и не использованные промокоды для доступа к консоли управления Yandex Cloud недействительны с 27 ноября 2018 года.