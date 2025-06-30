Квоты и лимиты в сервисе Yandex Cloud Billing
В Yandex Cloud Billing действуют следующие ограничения:
- Квоты — организационные ограничения, которые можно изменить по запросу в техническую поддержку.
- Лимиты — технические ограничения, обусловленные особенностями архитектуры Yandex Cloud. Изменить лимиты невозможно.
Если вам необходимо больше ресурсов, отправьте запрос в техническую поддержку и расскажите, какие потребляемые квоты нужно увеличить и на сколько.
Чтобы ваш запрос был рассмотрен, у вас должна быть роль
quota-manager.requestOperator или выше (
editor или
admin).
Управлять квотами позволяет сервис Cloud Quota Manager.
Квоты
|
Вид ограничения
|
Значение
|
Количество бюджетов в одном платежном аккаунте
|
20
|
Количество облаков, привязанных к одному платежному аккаунту
|
5
|
Количество экземпляров DataLens, привязанных к одному платежному аккаунту
|
5
|
Количество сообществ DataSphere, привязанных к одному платежному аккаунту
|
100
|
Количество экземпляров SpeechSense, привязанных к одному платежному аккаунту
|
100
|
Количество экземпляров Tracker, привязанных к одному платежному аккаунту
|
5
Лимиты
Для уточнения действующих в сервисе лимитов, обратитесь в техническую поддержку.