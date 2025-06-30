Связаться с намиПодключиться

Квоты и лимиты в сервисе Yandex Cloud Billing

Обновлена 30 июня 2025 г.

В Yandex Cloud Billing действуют следующие ограничения:

  • Квоты — организационные ограничения, которые можно изменить по запросу в техническую поддержку.
  • Лимиты — технические ограничения, обусловленные особенностями архитектуры Yandex Cloud. Изменить лимиты невозможно.

Если вам необходимо больше ресурсов, отправьте запрос в техническую поддержку и расскажите, какие потребляемые квоты нужно увеличить и на сколько.

Чтобы ваш запрос был рассмотрен, у вас должна быть роль quota-manager.requestOperator или выше (editor или admin).

Управлять квотами позволяет сервис Cloud Quota Manager.

Квоты

Вид ограничения

Значение

Количество бюджетов в одном платежном аккаунте
billing.budgets.count

20

Количество облаков, привязанных к одному платежному аккаунту
billing.cloudBindings.count

5

Количество экземпляров DataLens, привязанных к одному платежному аккаунту
billing.datalensBindings.count

5

Количество сообществ DataSphere, привязанных к одному платежному аккаунту
billing.datasphereCommunityBindings.count

100

Количество экземпляров SpeechSense, привязанных к одному платежному аккаунту
billing.speechsenseSpaceBindings.count

100

Количество экземпляров Tracker, привязанных к одному платежному аккаунту
billing.trackerBindings.count

5

Лимиты

Для уточнения действующих в сервисе лимитов, обратитесь в техническую поддержку.

