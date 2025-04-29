Связаться с намиПодключиться

29 апреля 2025 г.

Бюджет — это способ контролировать расходы на потребление ресурсов в Yandex Cloud.

С помощью бюджета вы настраиваете, при достижении какого порога и кому будут отправлены уведомления. Вы можете задать несколько порогов и определить разных получателей уведомлений для каждого из них.

Достижение установленного порога не влияет на дальнейшее потребление ресурсов.

Типы бюджетов

В зависимости от типа, бюджеты могут считать потребление средств ресурсами или остаток средств на лицевом счете.

Бюджеты на потребление

В бюджетах на потребление вы устанавливаете сумму расходов для определенных ресурсов за период расчета. Когда потребление ресурсов превышает установленный порог, пользователям отправляется уведомление об этом.

Доступны следующие типы бюджетов на потребление:

  • Стоимость потребления — считает стоимость ресурсов без учета скидок.
  • К оплате — считает стоимость ресурсов, учитывая скидки и активные промокоды. Этот тип устанавливается по умолчанию при создании платежного аккаунта.

Бюджеты суммируют данные о потреблении в течение всего периода расчета. Например, созданный в середине месяца бюджет все равно будет учитывать все месячные затраты на указанные ресурсы. В качестве периода расчета можно выбрать месяц, квартал или год. С началом каждого следующего периода бюджет будет автоматически перезапускаться. Также вы можете самостоятельно настроить период расчета: указать даты его начала и окончания. Такой бюджет после завершения не перезапустится.

Бюджет на остаток

Тип бюджета Остаток средств проверяет баланс лицевого счета и сравнивает его с установленным порогом. Уведомления отправляются пользователям, когда баланс лицевого счета становится меньше порогового значения.

