Бюджет
Бюджет — это способ контролировать расходы на потребление ресурсов в Yandex Cloud.
С помощью бюджета вы настраиваете, при достижении какого порога и кому будут отправлены уведомления. Вы можете задать несколько порогов и определить разных получателей уведомлений для каждого из них.
Примечание
Достижение установленного порога не влияет на дальнейшее потребление ресурсов.
Типы бюджетов
В зависимости от типа, бюджеты могут считать потребление средств ресурсами или остаток средств на лицевом счете.
Бюджеты на потребление
В бюджетах на потребление вы устанавливаете сумму расходов для определенных ресурсов за период расчета. Когда потребление ресурсов превышает установленный порог, пользователям отправляется уведомление об этом.
Доступны следующие типы бюджетов на потребление:
- Стоимость потребления — считает стоимость ресурсов без учета скидок.
- К оплате — считает стоимость ресурсов, учитывая скидки и активные промокоды. Этот тип устанавливается по умолчанию при создании платежного аккаунта.
Бюджеты суммируют данные о потреблении в течение всего периода расчета. Например, созданный в середине месяца бюджет все равно будет учитывать все месячные затраты на указанные ресурсы. В качестве периода расчета можно выбрать месяц, квартал или год. С началом каждого следующего периода бюджет будет автоматически перезапускаться. Также вы можете самостоятельно настроить период расчета: указать даты его начала и окончания. Такой бюджет после завершения не перезапустится.
Бюджет на остаток
Тип бюджета Остаток средств проверяет баланс лицевого счета и сравнивает его с установленным порогом. Уведомления отправляются пользователям, когда баланс лицевого счета становится меньше порогового значения.
Примеры использования
- Создание триггеров, которые вызывают функции Cloud Functions для остановки ВМ и отправки уведомлений в Telegram
- Создание триггера для бюджетов, который вызывает функцию Cloud Functions для остановки ВМ