Платежный аккаунт
Платежный аккаунт используется для идентификации пользователя, оплачивающего ресурсы в Yandex Cloud.
Платежный аккаунт может быть привязан к нескольким облакам и только к одному лицевому счету. В рамках лицевого счета можно использовать только тот способ оплаты, который соответствует типу платежного аккаунта и договору.
Взаимосвязь между облаками, платежным аккаунтом, лицевым счетом и способом оплаты представлена на схеме ниже.
Тарифный план технической поддержки действует на уровне организации и может быть изменен только владельцем организации. С помощью одного платежного аккаунта можно оплачивать фиксированную часть тарифа поддержки для разных организаций, в которых могут быть подключены разные тарифы поддержки.
Примечание
Платежный аккаунт не используется для управления ресурсами Yandex Cloud.
Чтобы открыть список платежных аккаунтов, перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
Типы платежных аккаунтов
- Предназначен для резидентов Республики Казахстан и нерезидентов Республики Казахстан.
- Аккаунт создается с платным потреблением.
- Для оплаты потребленных ресурсов используется банковская карта.
- Средства за потребленные ресурсы списываются автоматически. Подробнее см. раздел Цикл оплаты для физических лиц.
- Предназначен для резидентов Республики Казахстан и нерезидентов Республики Казахстан.
- Для оплаты потребленных ресурсов используется банковский перевод с расчетного счета организации или оплата банковской картой.
- Потребленные ресурсы оплачиваются либо на основании договора и счета, либо списываются автоматически с привязанной банковской карты. Подробнее см. раздел Цикл оплаты для юридических лиц.
- Акт на оказанные услуги высылается на электронную почту в начале следующего расчетного периода. Счет-фактура формируется в электронном виде. Подробнее см. раздел Финансовые документы.
- Бизнес-аккаунтам доступен дополнительный аккаунт, зарегистрированный через партнерский портал как аккаунт их клиента. Сабаккаунтом может быть только юридическое лицо. Счета за потребление сабаккаунта всегда выставляются партнеру.
- Для новых клиентов доступен пробный период.
Срок действия
Срок действия у платежного аккаунта отсутствует.
Однако если использование сервисов Yandex Cloud было приостановлено из-за наличия задолженности, и вы не оплатили эту задолженность в течение 60 дней после приостановки, то все ваши данные, включая платежный аккаунт, будут заблокированы и удалены без возможности восстановления.
Вы можете удалить платежный аккаунт, если больше не планируете пользоваться сервисами Yandex Cloud.
Идентификатор платежного аккаунта
У каждого платежного аккаунта есть идентификатор. Чтобы узнать идентификатор платежного аккаунта:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите аккаунт, идентификатор которого хотите узнать.
- Идентификатор платежного аккаунта отображается на странице Данные аккаунта в блоке Общие сведения.
Количество платежных аккаунтов
Один клиент может создать несколько платежных аккаунтов.
К платежному аккаунту можно привязать одно или несколько облаков. Привязывать можно как новые облака, так и уже существующие. Отвязать облако от платежного аккаунта нельзя, но вместо этого можно перепривязать его к другому платежному аккаунту.
Если платежный аккаунт добавлен в организацию, то в сервисе Yandex Cloud Billing можно привязать к нему облака из своей организации и облака из других организаций, к которым был выдан доступ.
Каждое облако в Yandex Cloud должно быть привязано только к одному платежному аккаунту. Перепривязывая существующее облако, вы переносите его с одного платежного аккаунта на другой. Для юридических лиц нельзя перепривязать облако с платного аккаунта на аккаунт в пробном периоде.
В рамках одного пользовательского аккаунта все плательщики должны осуществлять оплату в одной и той же валюте.
Например, вы создали платежный аккаунт с типом Бизнес-аккаунт для страныКазахстан. Плательщиком этого аккаунта является юридическое лицо — резидент Республики Казахстан. Все следующие платежные аккаунты также должны быть созданы для страныКазахстани оформлены на плательщиков-резидентов Республики Казахстан (юридических или физических лиц). При выборе другой страны возникнет ошибка.