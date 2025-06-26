Статусы платежного аккаунта
Статус платежного аккаунта зависит от наличия или отсутствия задолженности по оплате потребленных ресурсов.
Список статусов
Платежный аккаунт может находиться в одном из следующих статусов:
NEW— платежный аккаунт создается.
PENDING— требуется подтверждение аккаунта.
PAYMENT_NOT_CONFIRMED— требуется подтверждение аккаунта. На вашу почту, указанную в аккаунте Яндекса или Яндекс 360, отправлено письмо с описанием дальнейших действий.
TRIAL_ACTIVE— активирован пробный период и имеется хотя бы один неизрасходованный грант.
TRIAL_SUSPENDED— доступ к использованию ресурсов в рамках пробного периода приостановлен (например, из-за нарушений требований антифрода).
TRIAL_EXPIRED— завершен пробный период, или израсходованы все доступные гранты.
FIRST_PAYMENT_REQUIRED— необходимо подтвердить создание аккаунта, пополнив лицевой счет.
ACTIVE— активирована платная версия и отсутствует задолженность по оплате потребленных ресурсов.
PAYMENT_REQUIRED— имеется задолженность по оплате потребленных услуг.
SUSPENDED— доступ к использованию ресурсов приостановлен.
PENDING_INACTIVATION— инициировано удаление аккаунта.
Если ваш аккаунт долгое время был заблокирован и облако находится в статусе
PENDING_DELETION, после разблокировки необходимо вручную отменить его удаление.
Описание статусов
Подробное описание представлено в таблице ниже.
|Статус
|Баланс
|Описание
|
NEW
|Отсутствует
|Аккаунт создается.
|
PENDING
|Отсутствует
|Использование сервисов Yandex Cloud невозможно.
Статус сохраняется до тех пор, пока аккаунт не будет подтвержден менеджером Yandex Cloud.
|
PAYMENT_NOT_CONFIRMED
|Отсутствует
|Использование сервисов Yandex Cloud невозможно.
Статус сохраняется до тех пор, пока аккаунт не будет подтвержден менеджером Yandex Cloud.
|
TRIAL_ACTIVE
|Отсутствует (предоставлен стартовый грант)
|Использование сервисов Yandex Cloud возможно с ограничениями.
Статус сохраняется до тех пор, пока не завершится пробный период, не будет израсходован стартовый грант или вы не активируете платную версию.
|
TRIAL_SUSPENDED
|Отсутствует
|Использование сервисов Yandex Cloud невозможно.
В рамках пробного периода стартовый грант может быть выдан только на один платежный аккаунт, поэтому при повторной регистрации вы не можете использовать пробный период.
Статус сохраняется до тех пор, пока вы не активируете платную версию.
|
TRIAL_EXPIRED
|Отсутствует
|Использование сервисов Yandex Cloud невозможно.
Пробный период завершился, и вы не перешли на платную версию.
Переход на платную версию Yandex Cloud с сохранением данных возможен в любой момент во время пробного периода или в течение 60 дней после его завершения.
|
FIRST_PAYMENT_REQUIRED
|Отсутствует
|Использование сервисов Yandex Cloud невозможно.
Скорее всего, ранее вы уже создавали платежный аккаунт, для которого был активирован пробный период.
Статус сохраняется до тех пор, пока вы не пополните лицевой счет.
|
ACTIVE
|Положительный
|Все сервисы Yandex Cloud доступны для использования.
Статус сохраняется до тех пор, пока не появилась непогашенная задолженность.
|
PAYMENT_REQUIRED
|Отрицательный
|Имеется задолженность по оплате потребленных услуг.
Использование сервисов Yandex Cloud может быть приостановлено, если не оплатить задолженность в установленные сроки. В период приостановки также взимается плата за услуги хранения данных и пени за неуплату.
|
SUSPENDED
|Отрицательный
|Использование сервисов Yandex Cloud приостановлено.
Максимальный срок хранения данных после приостановки — 60 календарных дней.
В течение 60 календарных дней с момента приостановки проверяется оплата:
- если вы оплатите полную сумму задолженности, возможность потреблять ресурсы восстановится в течение суток;
- если вы не оплатите полную сумму задолженности, все ваши данные, включая платежный аккаунт, будут заблокированы и удалены без возможности восстановления.
Отменить удаление привязанных к заблокированному аккаунту облаков нельзя.
|
PENDING_INACTIVATION
|Любое значение
|Запрошено удаление платежного аккаунта.
Проводится проверка возможности удаления аккаунта. Причины, по которым аккаунт не может быть удален, описаны в документе Удаление платежного аккаунта.
Важно
Плата за использование некоторых сервисов может начисляться, даже если платежный аккаунт находится в статусе
SUSPENDED. К таким ресурсам относятся, например, снимки и диски остановленных виртуальных машин и неиспользуемые публичные IP-адреса. Проверьте списание средств в разделе Детализация в сервисе Yandex Cloud Billing, выбрав режим детализации Потребление.
Посмотреть статус платежного аккаунта
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Статус платежного аккаунта отображается в блоке Платёжные аккаунты в столбце Статус.
