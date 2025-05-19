Посмотреть детализацию использования сервисов
Вы можете посмотреть сведения об использовании сервисов Yandex Cloud в виде графиков и таблицы. Для этого:
-
Перейдите в сервис Yandex Cloud Billing.
- Выберите аккаунт, для которого хотите получить детализацию.
- На панели слева выберите Детализация.
- Выберите глубину детализации.
В зависимости от выбранной глубины детализации, вы сможете просматривать разные данные:
Примечание
По умолчанию в детализации отображается стоимость потребленных ресурсов. Детализация в единицах потребления доступна на вкладке По продуктам.
Детализацию можно посмотреть по одному или нескольким облакам. Выбранные облака выделяются отметкой напротив названия. По умолчанию отмечены все привязанные облака. Чтобы посмотреть детализацию только по некоторым из них, в списке Облака снимите отметки с тех облаков, данные по которым не нужно отображать. Чтобы исключить из детализации потребление по сервисам Yandex DataLens, Yandex Tracker или DataSphere, снимите отметку с пункта Потребление вне облака в самом низу списка облаков. Для получения детализации для указанных облаков по специфичным продуктам и меткам, нажмите Фильтры и укажите продукты и метки для включения в отчет.
Примечание
Если облако ранее было привязано к другому платежному аккаунту, при просмотре детализации учитывайте период использования сервисов: до момента переноса детализация доступна для предыдущего платежного аккаунта, после момента переноса — для того, к которому теперь привязано облако.
Детализацию можно посмотреть по одному или нескольким каталогам. Выбранные каталоги выделяются отметкой напротив названия. По умолчанию отмечены все каталоги выбранного облака. Чтобы посмотреть детализацию только по некоторым из них, в списке Каталогам снимите отметки с тех каталогов, данные по которым не нужно отображать. Для получения детализации для указанных каталогов по специфичным продуктам и меткам, нажмите Фильтры и укажите продукты и метки для включения в отчет.
Детализацию можно посмотреть по одному или нескольким сервисам в разных облаках. Также можно посмотреть детализацию по одному или нескольким сервисам в разных каталогах выбранного облака. По умолчанию выбраны все сервисы во всех облаках. Выбранные элементы выделяются отметкой напротив названия. Чтобы посмотреть детализацию только по некоторым из них, в списках Сервисы, Каталогам или Облака снимите отметки с элементов, данные по которым не нужно отображать. Для получения детализации для указанных сервисов по специфичным облакам, каталогам и меткам, нажмите Фильтры и укажите объекты для включения в отчет.
Детализацию можно посмотреть по одному или нескольким продуктам в разных облаках. Также можно посмотреть детализацию по одному или нескольким продуктам в разных каталогах выбранного облака. По умолчанию выбраны все продукты во всех облаках. Выбранные элементы выделяются отметкой напротив названия. Чтобы посмотреть детализацию только по некоторым из них, нажмите на Продукты и снимите отметки с продуктов и сервисов, данные по которым не нужно отображать. Нажмите кнопку Применить. Для получения детализации для указанных продуктов по специфичным облакам, каталогам и меткам, нажмите Фильтры и укажите объекты для включения в отчет.
Детализацию можно посмотреть по меткам ресурсов сервисов. Вы можете добавить метку на какой-либо ресурс, а потом указать имя метки в списке Ключ метки. При наличии детализации по выбранной метке в данном облаке, информация отобразится на графике, а под графиком в таблице будут указаны все значения, соответствующие выбранной метке.
Также можно посмотреть детализацию по конкретному значению выбранной метки для одного или нескольких продуктов в разных каталогах выбранного облака:
- Нажмите Фильтры: по умолчанию выбраны все продукты во всех облаках и доступных каталогах. Выбранные элементы выделяются отметкой напротив названия.
- Уточните критерии детализации:
- Нажмите на Продукты и снимите отметки с продуктов и сервисов, данные по которым не нужно отображать. Нажмите кнопку Применить.
- В списках Каталогам или Облака снимите отметки с элементов, данные по которым не нужно отображать.
- В списке Метки укажите конкретное значение метки для просмотра детализации по ней. Значение этого фильтра работает относительно метки, выбранной в поле Ключ метки.
По умолчанию загружаются данные за текущий месяц. Чтобы сменить период детализации, нажмите и укажите даты От и До или выберите временной интервал, например, три дня. Дата определяется как диапазон с 0:00 до 23:59 по московскому времени (UTC +3). Данные могут обновляться с небольшой задержкой (до нескольких часов).
Для отображения на графиках вы можете выбрать:
Потребление— сумма, которая соответствует объему потребленных ресурсов без учета скидки.
К оплате— итоговая сумма с учетом скидки, которая соответствует объему потребленных ресурсов.
Валюта, в которой отображается стоимость услуг, зависит от договора и страны проживания:
- Для резидентов Российской Федерации (РФ) стоимость отображается в рублях (₽), с учетом НДС.
- Для резидентов Республики Казахстан (РК) стоимость отображается в тенге (₸), с учетом НДС.
- Для нерезидентов Республики Казахстан стоимость отображается в долларах США ($), без учета налогов и сборов.
Расшифровать диаграмму
На диаграмме вы можете посмотреть изменение показателей в динамике.
Количество и значение показателей зависят от выбранной глубины детализации, вида диаграммы, а также от фильтров:
- Стоимость потребления — показывает стоимость потребленных услуг без учета скидки.
- К оплате — показывает стоимость потребленных услуг с учетом скидки.
При наведении курсора на одну из линий диаграммы отображается всплывающая подсказка. Каждому облаку, сервису и продукту соответствует свой цвет. Описание показателей представлено ниже.
|Диаграмма
|Показатели
|- Дата, для которой действительно значение в текущей точке.
- Стоимость потребленных услуг в рамках облака/сервиса/продукта.
- Название облака/сервиса/продукта.
- Общая стоимость потребленных услуг.
|- Дата, для которой действительно значение в текущей точке.
- Стоимость потребленных услуг в рамках облака/сервиса/продукта.
- Название облака/сервиса/продукта.
- Общая стоимость потребленных услуг.
|- Дата, для которой действительно значение в текущей точке.
- Доля потребленных услуг в рамках облака/сервиса/продукта от общего объема (в процентах).
- Стоимость потребленных услуг в рамках облака/сервиса/продукта.
- Название облака/сервиса/продукта.
- Общая стоимость потребленных услуг.
- Вид представления: график.
|- Дата, для которой действительно значение в текущей точке.
- Стоимость потребленных услуг в рамках облака/сервиса/продукта.
- Название облака/сервиса/продукта.
- Общая стоимость потребленных услуг.
|- Дата, для которой действительно значение в текущей точке.
- Доля потребленных услуг в рамках облака/сервиса/продукта от общего объема (в процентах).
- Стоимость потребленных услуг в рамках облака/сервиса/продукта.
- Название облака/сервиса/продукта.
- Общая стоимость потребленных услуг.
- Вид представления: диаграмма.
Расшифровать таблицу
В таблице все показатели представлены в виде общей суммы за заданный период (без разбивки по дате и облакам).
Количество столбцов в таблице зависит от выбранной глубины детализации. Описание столбцов представлено ниже.
|Название
|Описание
|Облако
|Название облака, в рамках которого потреблялись ресурсы.
Отображается, только если выбрана детализация по облакам.
|Сервис
|Название сервиса, в рамках которого потреблялись ресурсы.
Отображается, только если выбрана детализация по сервисам или продуктам.
|Продукт
|Название продукта.
Отображается, только если выбрана детализация по продуктам.
|Ед. потребления
|Единицы и объем потребленных ресурсов.
Отображается, только если выбрана детализация по продуктам.
|Стоимость потребления
|Сумма, соответствующая объему потребленных ресурсов без учета скидки.
|Скидка
|Размер скидки в валюте договора (без учета НДС или иных налогов и сборов).
|К оплате
|Итоговая сумма с учетом скидки, соответствующая объему потребленных ресурсов.